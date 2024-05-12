РФ заявила про 6 загиблих у багатоповерхівці в Бєлгороді

Російські рятувальники вилучили тіла шістьох загиблих з-під завалів десятиповерхового під'їзду житлового будинку у Бєлгороді, який обвалився після вибуху 12 травня.

Російські рятувальники вилучили тіла шістьох загиблих з-під завалів десятиповерхового під'їзду житлового будинку у Бєлгороді, який обвалився у неділю, 12 травня. Про це йдеться у повідомленні міністерства з надзвичайних ситуацій РФ. Розбір завалів триває.

Губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков, своєю чергою, додав, що за попередньою інформацією, всього у місті після недільного обстрілу постраждали 20 людей, зокрема двоє дітей.

За його словами, 11 постраждалих із різними травмами перебувають у медичних закладах міста під наглядом фахівців. Ще шестеро людей вже отримали необхідну медичну допомогу та відправлені додому на амбулаторне лікування, додав він у Telegram.

Міноборони РФ: Будинок пошкоджено внаслідок роботи ППО

У російському Бєлгороді 12 травня під час повітряної тривоги після вибуху обвалився цілий під'їзд житлового багатоповерхового будинку - з десятого по перший поверх.

Міністерство оборони Російської Федерації заявило, що будинок був "пошкоджений" внаслідок роботи системи протиповітряної оборони (ППО). За його твердженням, у висотку влучили фрагменти однієї зі збитих українських ракет "Точка-У". Також міноборони РФ зазначило, що під час відбиття української атаки російськими засобами ППО нібито знищено шість ракет "Точка-У", чотири реактивні снаряди ракетної системи залпового вогню (РСЗВ) "Вампір", а також два реактивні снаряди РСЗВ "Вільха".

Українські високопосадовці ці звинувачення не коментували. А керівник Центру протидії дезінформації Ради національної безпеки і оборони Андрій Коваленко вважає, що будинок могли підірвати, адже на оприлюднених відео з камер спостереження не видно падаючих об'єктів.