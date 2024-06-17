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РФ вбила понад 12 тисяч цивільних в Україні - Генпрокуратура

Дмитро Шварц
17 червня 2024 р.

Україна має докази щодо загибелі більше 12 тисяч цивільних з початку повномасштабного вторгнення РФ, заявив генеральний прокурор України Андрій Костін. Реальна кількість жертв може бути набагато більшою.

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Наслідки обстрілу Харкова, 25 травня 2024 року
Україна має докази про загибель 12014 цивільних з початку повномасштабного вторгнення РФФото: Andrii Marienko/AP Photo/picture alliance

Російська Федерація з початку повномасштабного вторгнення вбила понад 12 тисяч мирних жителів в Україні. Про це у неділю, 16 червня, заявив генеральний прокурор України Андрій Костін на дискусійній панелі "Гуманітарний вимір. Звільнення полонених та депортованих осіб" в рамках  "Глобального саміту миру".

"Ми маємо сьогодні майже 130 тисяч випадків воєнних злочинів, скоєних російськими військовими... З лютого 2022 року 12014 мирних жителів були вбиті, в тому числі 551 дитина. Це лише ті факти, за якими ми маємо докази. Можна лише уявити реальну кількість жертв на окупованих територіях", - сказав він.

За його словами, Україна має докази того, що російські військові з початку повномасштабного вторгнення скоїли майже всі відомі міжнародні злочини. Також він наголосив, що понад 90 відсотків військовополонених та цивільних піддаються тортурам та жорстокому поводженню у російському полоні.

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Одним з поширених злочинів є сексуальне насильство щодо цивільних та військовополонених. Україна має докази 301 випадка сексуального насильства, додав Костін.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець також наголосив, що всі люди, які перебувають у російському полоні, зазнають систематичних тортур. За його словами, є підтвердження щонайменше 14 тисяч таких випадків.

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