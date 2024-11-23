Зеленський: РФ пошкодила 321 об'єкт портової інфраструктури

З липня 2023 року внаслідок російських ударів пошкоджень зазнав 321 об'єкт портової інфраструктури України, заявив президент Зеленський. За його словами, за цей час постраждало більше 20 іноземних цивільних суден.

Російські дрони та ракети з липня 2023 року пошкодили 321 об'єкт портової інфраструктури України. Про це у суботу, 23 листопада, заявив президент Володимир Зеленський під час виступу на Третій міжнародній конференції Grain from Ukraine.

"Тільки за час роботи експортного продовольчого коридору в Чорному морі від липня минулого року по цей місяць 321 об'єкт інфраструктури наших портів був пошкоджений ударами російських ракет та іранських дронів. Більше 20 цивільних суден також було пошкоджено - і це ми говоримо про судна інших країн, не українські. Більш, ніж 60 цілеспрямованих ударів саме по продовольчій інфраструктурі", - сказав він.

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Зеленський: Завдяки Grain from Ukraine врятувати від голоду вдалося 20 млн людей

Як наголосив Зеленський, загалом за час роботи програми Grain from Ukraine ("Зерно з України") вже 20 мільйонів людей вдалося врятувати від голоду. В цілому український експорт продовольства забезпечує 400 мільйонів людей у 100 країнах світу, сказав він.

"Україна є одним із найбільших світових донорів продовольчої безпеки. І ми зберігаємо це наше значення попри все. Попри такий колоніальний виклик з РФ", - наголосив Зеленський.

Grain from Ukraine - українська гуманітарна ініціатива, започаткована 26 листопада 2022 року. Вона об’єднала кілька десятків країн і міжнародних організацій, щоб допомогти державам, які страждають від дефіциту продовольства.

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