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КонфліктиУкраїна

Зеленський: РФ пошкодила 321 об'єкт портової інфраструктури

Дмитро Шварц
23 листопада 2024 р.

З липня 2023 року внаслідок російських ударів пошкоджень зазнав 321 об'єкт портової інфраструктури України, заявив президент Зеленський. За його словами, за цей час постраждало більше 20 іноземних цивільних суден.

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Сухогруз у Чорному морі (символічне фото)
Внаслідок атак РФ постраждало більше 20 іноземних цивільних суден - ЗеленськийФото: REUTERS

Російські дрони та ракети з липня 2023 року пошкодили 321 об'єкт портової інфраструктури України. Про це у суботу, 23 листопада, заявив президент Володимир Зеленський під час виступу на Третій міжнародній конференції Grain from Ukraine.

"Тільки за час роботи експортного продовольчого коридору в Чорному морі від липня минулого року по цей місяць 321 об'єкт інфраструктури наших портів був пошкоджений ударами російських ракет та іранських дронів. Більше 20 цивільних суден також було пошкоджено - і це ми говоримо про судна інших країн, не українські. Більш, ніж 60 цілеспрямованих ударів саме по продовольчій інфраструктурі", - сказав він.

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Зеленський: Завдяки Grain from Ukraine врятувати від голоду вдалося 20 млн людей

Як наголосив Зеленський, загалом за час роботи програми Grain from Ukraine ("Зерно з України") вже 20 мільйонів людей вдалося врятувати від голоду. В цілому український експорт продовольства забезпечує 400 мільйонів людей у 100 країнах світу, сказав він.

"Україна є одним із найбільших світових донорів продовольчої безпеки. І ми зберігаємо це наше значення попри все. Попри такий колоніальний виклик з РФ", - наголосив Зеленський.

Grain from Ukraine - українська гуманітарна ініціатива, започаткована 26 листопада 2022 року. Вона об’єднала кілька десятків країн і міжнародних організацій, щоб допомогти державам, які страждають від дефіциту продовольства. 

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