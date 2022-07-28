РФ з Білорусі ударила ракетами по Київщині

24 лютого Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну.

Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку подій 27 липня.

На цій сторінці DW стежить за подіями четверга, 28 липня (час київський).

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Про цивільні втрати протягом минулої доби на Донеччині повідомляє глава Донецької ОВА Павло Кириленко: "За 27 липня росіяни вбили 5 мирних жителів Донеччини - 2 в Авдіївці, 1 у Нью-Йорку, 1 у Бахмуті та 1 у Соледарі. Ще 8 людей отримали поранення. Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі".

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Основні зусилля РФ зосереджує на встановленні повного контролю над територіями Луганської та Донецької областей, утриманні захоплених районів Херсонської та частини Харківської, Запорізької та Миколаївської областей, створенні сприятливих умов для відновлення наступу на окремих напрямках, а також блокуванні морських комунікацій України у Чорному морі. Про це ідеться у ранковому зведенні генерального штабу збройних сил України. "Противник продовжує завдавати авіаційних та ракетних ударів, зокрема і з території республіки Білорусь", - констатують військові.

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РФ обстрілює Київщину та Чернігівщину з території Білорусії

Про масштабні запуски ракет з Білорусі повідомляє голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус. "Після 5 ранку масштабні запуски ракет із території Білорусі. Попередньо є інформація про влучання біля Гончарівського. Також працює наша ППО", - написав він у Telegram.

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Вранці російські війська обстріляли Чугуїв на Харківщині. За повідомленням Чугуївської міської голови Галини Мінаєвої, сталися кілька влучань у різних мікрорайонах міста. "Вже точно відомо про руйнування житлових будинків, наявність та кількість постраждалих уточнюється", - написала вона у Telegram.

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Дивитись відео 08:23 Наскільки реальна загроза нового наступу з Білорусі? (15.07.2022)

Вранці російські війська обстріляли Київщину. "Сьогодні зранку ворог наніс ракетний удар по одній із громад Вишгородського району. Обстріляний об’єкт інфраструктури. Інформація щодо жертв уточнюється. На місці вже працюють всі екстрені служби", - повідомив уTelegram голова Київської ОВА Олексій Кулеба. В ОК "Північ" повідомили, що з 5:20 до 6:30 надходила інформація про запуск понад 20 ракет з Білорусі.

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Вночі у Харкові пролунали вибухи, повідомляє Telegram-канал "Супільне". У місті та області оголошено повітряну тривогу. За даними каналу "Інсайдер UA" з боку Бєлгорода, випущено сім ракет з ОТРК "Іскандер". У кількох місцях почалися пожежі.

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Пожежа в одеському порту

У нічі на 28 липня українські Telegram-канали повідомляли про пожежу у порту Одеси, проте, за інформацією місцевих ЗМІ, прильотів ракет туди не було. На місці працюють пожежники та рятувальники.

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За словами Володимира Зеленського, Україна готується до збільшення експорту електроенергії до Європейського Союзу. "Незважаючи на війну, ми забезпечили рекордний термін приєднання енергомережі України до енергосистеми всієї Європи, - заявив він у відеозверненні. - Наш експорт дозволяє нам не тільки мати валютну виручку, а й допомагати нашим партнерам вистояти проти російського енергетичного тиску. Поступово зробимо Україну одним із гарантів Європейської енергетичної безпеки за рахунок нашого внутрішнього виробництва електрики”.

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Глава Держдепартаменту США Ентоні Блінкен заявив про свій намір найближчим часом поговорити із главою МЗС РФ Сергієм Лавровим. Блінкен та Лавров не спілкувалися з початку вторгнення російських військ на територію України. За його словами, Блінкен планує обговорити з Лавровим висунуту американською стороною пропозицію щодо обміну двох незаконно затриманих у Росії громадян США - Пола Уілана та баскетболістки Брітні Грайнер - на засудженого в США російського торговця зброєю Віктора Бута.

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