З 24 лютого Росія веде повномасштабну війну проти України.

Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку війни в Україні за п'ятницю, 22 квітня.

На цій сторінці (оновлюється) DW стежить за подіями суботи, 23 квітня (час київський).

++02.05++

Шосту хвилю санкцій проти Росії за війну в Україні країнам-членам Європейського Союзу представлять наступного тижня, і, за даними видання Politico, вона включатиме певну заборону на імпорт російської нафти та виключення із системи міжнародних платежів SWIFT більшої кількості російських банків.

++01.49++

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на зустрічі з державним секретарем США Ентоні Блінкеном закликав відключити від міжнародної платіжної системи SWIFT абсолютно всі російські банки, а також визнати Росію країною-спонсором тероризму.

Переговори щодо гарантій безпеки завершаться за тиждень - ОПУ

++01.21++

Перемовини щодо гарантій безпеки для України завершаться протягом тижня, заявив в ефірі національного телемарафону радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк. "Ідуть консультації з країнами, які публічно заявили, що вони згодні обговорювати ті гарантії, які вони можуть взяти на себе. Безумовно, там будуть різні пакетні гарантії. Для нас важливо: поставки зброї, закрити небо, військові консультації і гроші, які будуть потрібні для того, щоби швидко закупляти додаткову зброю. Усе це сьогодні проговорюється на рівні радників. Я думаю, тиждень, максимум, можуть бути завершені ці консультації", - сказав він. Конкретні країни і які саме гарантії вони готові надати,поки не розголошуються.

Читайте також: Коментар: Вимоги України щодо гарантій - дилема для Заходу

РФ визнала смерть лише одного моряка з крейсера "Москва"

++00.56++

Міністерство оборони РФ визнало смерть лише одного моряка на ракетному крейсері "Москва".

Крейсер "Москва"

За версією міноборони, на судні здетонував боєприпас, через що трапилась пожежа, а під час буксирування корабель затонув. Те, що в нього влучила українська ракета "Нептун" там не визнають.Раніше в Росії заявляли, що весь екіпаж на момент інциденту був евакуйований. 22 квітня в російському міноборони заявили, що один військовий загинув, 27 зникли безвісти, а 396 були евакуйовані.

Читайте також: Родичі моряків затонулого крейсера "Москва" повідомляють про їхню загибель

Відеозвернення Зеленського за підсумком 58-го дня війни

++00.27++

Коментуючи новину про план Росії створити через Україну коридор до кордону Молдови, де нібито порушують права російськомовного населення, Володимир Зеленський заявив, що єдині російськомовні люди, яких РФ варто захищати - це росіяни в самій Росії. "Якщо чесно, то територія на якій Росії варто би попіклуватись про права російськомовних - це сама Росія, де нема свободи, свободи вибору, і просто не існує права на іншу думку, де процвітає бідність і де людське життя нічого не варте. Настільки, що вони їдуть в Україну на війну, щоб вкрасти собі хоч щось, що нагадує нормальне життя. Знаєте, як раніше говорили про найбільшу мрію - побачити Париж і померти. А від їхньої поведінки тепер просто шок, бо їхня мрія тепер - вкрасти унітаз і померти", - сказав він.

Читайте також: Як у Білорусі збирають дані про мародерів та війська РФ

++00.01++

У Києві відновили роботу посольства 21 іноземної країни, повідомив у відеозверненні за підсумком 58-го дня війни президент України Володимир Зеленський. "Я вдячний нашим британським друзям за важливе символічне рішення, яке було оголошене саме сьогодні - про повернення посольства в Києві. Великобританія стала 21-ю державою, яка повертає дипломатичне представництво в нашу столицю. Це свідчить про те, що не ми одні віримо в перемогу життя над смертю", - сказав він.

Серед інших, до української столиці повернулись посольства Святого престолу, Європейського Союзу, Польщі, країн Балтії, Молдови, Словенії, Чехії, Італії, Франції, Казахстану, Таджикистану, Туркменістану, Туреччини, Ірану.

Тим часом американський телеканал CNN із посиланням на обізнані джерела пише, що США поки не планують повертати посольство до Києва, остерігаючись ракетних ударів з боку РФ.