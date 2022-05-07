РФ виводить сили з Сирії, щоб "підкинути дров у війну в Україні" - Офіс президента

24 лютого Росія розв'язала повномасштабну війну проти України.

Читайте новини та статті про війну, зокрема хроніку подій 7 травня.

На цій сторінці (оновлюється) DW стежить за новинами неділі, 8 травня (час київський).

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Міжнародний комітет Червоного Хреста досі веде переговори з російською стороною щодо доступу до українців, яких насильно вивезли до РФ, і тому має "недостатню інформацію" щодо їхньої долі, повідомив директор управління з оперативної діяльності МКЧХ Домінік Штілгарт в інтерв'ю швейцарському виданню Neue Zürcher Zeitung.

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Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк заявляє, що Росія перекидає війська з Сирії в Україну. "Москва здає позиції в регіоні, щоб підкинути трохи дров (які нічого не вирішують) у жерло війни в Україні", - написав він у Twitter, посилаючись на ізраїльські ЗМІ. "Все ж іде "за планом", так? Що ж, план був чудовий. Надійний, як швейцарський годинник", - додав Подоляк.