РФ випустила по Миколаєву 10 ракет, постраждали два найбільші університети

24 лютого Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну.

Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку подій 14 липня.

На цій сторінці (оновлюється) DW стежить за новинами п'ятниці, 15 липня (час київський).

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Зниклими після удару РФ по центру Вінниці 14 липня залишаються 18 людей. За останньою інформацією Державної служби з надзвичайних ситуацій, загинули 23 особи, в тому числі три дитини, госпіталізовані 71, в тому числі троє дітей. За даними голови обласної військової адміністрації Сергія Борзова, досі не ідентифіковані тіла 11 дорослих і двох дітей.

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У Миколаєві після ракетного удару РФ відомо про двох поранених, повідомляє мер міста Олександр Сєнкевич.

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Зранку в п'ятницю під обстріл російської армії потрапила п'ятиповерхівка у Костянтинівці Донецької області. За даними голови обласної військової адміністрації Павла Кириленка, є поранена людина. "Точну кількість жертв та обсяги руйнувань ще належить встановити", - додав він.

У Мар'їнській громаді під обстріл потрапив приватний сектор Красногорівки. Відомо про одну загиблу та одну поранену людину. В Світлодарській громаді вночі обстрілювали околиці Новолуганського, Кодеми і Семигір'я, внаслідок чого одна людина загинула, одна поранена.

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Канада розширила санкції щодо Росії. Нові обмежувальні заходи стосуються нафтогазової, хімічної та обробної промисловості РФ, випливає з інформації на сайті канадського уряду. Зокрема, забороняється надавати Росії або будь-якій фізичній особі в РФ промислові послуги, пов'язані з чорною металургією, виробництвом готових металевих виробів, комп'ютерів, електроніки, оптики, електрообладнання та транспортних засобів, а також промислові послуги в галузі наземного транспорту та транспортування трубопроводами.

++09.14++

По Миколаєву вранці п'ятниці РФ випустила щонайменше 10 ракет. Про це повідомляє голова обласної військової адміністрації Віталій Кім. Постраждали два найбільші університети міста. Кім опублікував відео удару по одному з них.

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Російські добрива і продовольство виведені з-під санкцій США

Міністерство фінансів США опублікувало 14 липня роз'яснення, згідно з яким російські добрива, продовольство, посівні матеріали, ліки та медичне обладнання не підпадають під американські санкції, запроваджені проти РФ через війну в Україні.

Крім того, американський мінфін тимчасово дозволив операції з колишньою німецькою "дочкою" "Газпрому" Gazprom Germania. Транзакції з нею дозволяються до 16 грудня.

Читайте детальніше: Російські добрива і продовольство виведені з-під санкцій США

++08.49++

На лінії фронту російські війська продовжують наносити артилерійські та ракетні удари з наступними спробами штурму. Як повідомляє голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій гайдай, за 14 липня війська РФ нанесли щонайменше один ракетний удар та авіаудари, зокрема, по Верхньокам'янському. Там та у Білогорівці постраждали залишки цивільної інфраструктури. Втім, як стверджує Гайдай, штурмові дії за обома напрямками російській армії не вдалися.

Також, за його даними, в Сєвєродонецьку на центральній вулиці міста 14 липня підірвалося авто з окупантами. "У підсумку, шестеро поранених, з яких четверо - важких", - повідомив Гайдай.

++08.28++

У ніч на п'ятницю російська ракета влучила в школу в Синельниківському районі Дніпропетровської області. Як повідомляє голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко, там серйозні руйнування. Рятувальники розбирають завали. Інформація про загиблих та постраждалих уточнюється.

++08.10++

У Миколаєві потужні вибухи - мер

Близько восьмої години ранку в п'ятницю мер Миколаєва Олександр Сєнкевич написав у соціальних мережах: "У місті лунають потужні вибухи! Терміново пройдіть в укриття!". За його словами, прогриміло більше 10 вибухів. В області в цей час оголосили повітряну тривогу. Деталі поки невідомі.

++08.01++

Генштаб: Основні зусилля РФ зосередила на Бахмутському і Новопавлівському напрямках

Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє у ранковому зведенні на Facebook, що:

Війська РФ здійснювали періодичні обстріли позицій ЗСУ у прикордонних районах Чернігівської та Сумської областей.

На Харківському напрямку армія РФ обстріляла з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії райони Петрівки, Рідного, Соснівки, Слатиного, Пришиба, Руських Тишок, Питомника, Верхнього Салтова та інших.

На Слов'янському напрямку російські війська намагалися здійснити наступ у напрямку Слов'янська . Обстріляли з артилерії райони Дібровного, Подолівки, Мазанівки, Адамівки, Чепіля, Краснопілля, Курульки та інших.

. Обстріляли з артилерії райони Дібровного, Подолівки, Мазанівки, Адамівки, Чепіля, Краснопілля, Курульки та інших. На Донецькому напрямку відбувалися обстріли з артилерії і танків по лінії зіткнення. Основні зусилля армія РФ зосередила на Бахмутському та Новопавлівському напрямках, намагалася просунутись у напрямку Соледара та Бахмута .

. На Краматорському напрямку російські війська обстріляли з артилерії райони Краматорська, Закітного, Григорівки та інших, завдали авіаударів поблизу Верхньокам'янського.

На Бахмутському напрямку відбулися обстріли районів Новолуганського, Покровського, Веселої Долини, Берестового, Веселого, Майорська, Вершини. Армія РФ здійснила авіаудари неподалік Семигір'я, Берестового та території Вуглегірської ТЕС. ЗСУ відбили штурм у районі Кодеми й Білогорівки та спроби окупувати Спірне і Вершину .

. На Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому продовжуються обстріли по лінії зіткнення. Війська РФ здійснили авіаудар біля Кам'янки та Вугледара, влучивши в цивільну інфраструктуру. Спробу наступу поблизу Водяного ЗСУ придушили .

. На Південнобузькому напрямку армія РФ здійснювала систематичні обстріли цивільної та військової інфраструктури, завдала ракетного удару по Миколаєву та авіаударів у районах Великого Артакового та Ольгиного.

++07.47++

Український президент Володимир Зеленський присвятив своє відеозвернення за підсумком 141-го дня війни ракетному удару РФ по центру Вінниці та питанню відповідальності Росії за її злочини в Україні.

Місце ракетного удару РФ у Вінниці

"Серед загиблих у Вінниці - дівчинка, якій було чотири роки, і яку звати Ліза. Її мати у важкому стані. Росія обірвала життя дівчинки якраз у той час, коли в Нідерландах, у Гаазі, відбувалася конференція щодо російських воєнних злочинів. Конференція, на якій вирішували, що потрібно зробити, щоб кожен російський військовий був покараний. Чи пригадуєте ви хоча б якусь іншу терористичну організацію, яка дозволяла б собі таку зухвалість? Убивати саме тоді, коли її попередні злочини є предметом міжнародного обговорення?" - зауважив Зеленський.

Він наголосив, що Росія має бути офіційно визнана державою-терористом. "Одна з ракет знищила медичний центр "Нейромед". Всередині були люди. Наталія, їй 40 років. Тетяна, їй 32 роки. Володимир, йому 61 рік. Віра, їй 55 років. Я побачив їх серед безвісно зниклих. Розумієте, було навіть невідомо, що взагалі сталося з людьми, які просто пішли в медичний центр. А якби хтось завдав ракетного удару по медичному центру в Далласі або в Дрездені, не дай Боже, то як би це було названо? Хіба не тероризмом?" - сказав він.

Також президент України вимагає створення спеціального трибуналу щодо російської агресії та запровадження спеціального компенсаційного механізму, за допомогою якого російські активи в світі мають конфісковуватись та спрямовуватись на відшкодування збитків жертвам. Крім того, Зеленський наполягає на якнайшвидшому введенні санкцій щодо російського енергетичного експорту. "І наостанок. Хочу, щоб ця команда тієї посудини, з якої вилетіли "Калібри" по Вінниці сьогодні, точно знала, що тюрма - це найкраще, що їх очікує", - завершив своє звернення український лідер.

Тим часом перша леді Олена Зеленська поділилась в соціальних мережах своїм відео до різдвяних свят, у якому тоді знялась вбита у Винниці 14 липня росіянами дівчинка Ліза.

++07.21++

Німеччина виділить ще 2,4 мільярда євро на утримання біженців з України

Цього року Німеччина виділить ще 2,4 мільярда євро на утримання біженців з України, повідомив міністр праці Губертус Гайль (Hubertus Heil) виданням RND.

За його словами, у системі соціального забезпечення ФРН зареєстровані 360 тисяч українців, із них 260 тисяч знаходяться в пошуку роботи.

Всього Німеччина прийняла більше 800 тисяч українських біженців.

Читайте докладніше: Німеччина виділить на біженців з України ще 2,4 мільярда євро