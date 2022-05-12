РФ випустила крилату ракету по Запоріжжю

24 лютого Росія розв'язала повномасштабну війну проти України.

Читайте новини та статті про війну Росії проти України зокрема хроніку хроніку подій 11 травня.

На цій сторінці (оновлюється) DW стежить за подіями четверга, 12 травня.

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Німецький концерн Siemens залишає російський ринок через війну в Україні, йдеться в заяві на сайті компанії. В ній зазначається, що Siemens був одним із перших, хто призупинив нові операції та постачання до РФ після російського повномасштабного вторгнення в Україну. Зараз компанія почала процедуру повного припинення діяльності в Росії.

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Постачання Києву німецьких самохідних зенітних установок "Гепард" затягується через непорозуміння, повідомила газета Die Welt. За її даними, міністр оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт (Christine Lambrecht) не роз'яснила українській владі, що замовляти ці установки їм слід безпосередньо у виробника - мюнхенського концерну Krauss-Maffei Wegmann (KMW). Тим часом у Києві стверджують, що міноборони ФРН обіцяло постачання безпосередньо від уряду Німеччини.

Раніше ця ж газета повідомляла, що відправка "Гепардів" затримується через брак снарядів до них.

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В ЄП пропонують накласти санкції на ексканцлера ФРН Шредера

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Ліберальна група Renew Europe в Європейському парламенті хоче накласти санкції на ексканцлера Німеччини Ґергарда Шредера (Gerhard Schröder).

Ґергард Шредер

Зокрема, депутати пропонують розширити санкції Європейського Союзу щодо РФ за війну в Україні на тих європейців, які входять до рад директорів великих російських компаній, пише видання Politico з посиланням на проєкт резолюції, підготовлений іспанським депутатом Європарламенту Луісом Гарікано.

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РФ запустила ракету по Запоріжжю

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Близько 10.00 російські війська запустили крилату ракету по місту Запоріжжя, повідомляє обласна військова адміністрація. "За попередніми даними горить приватна будівля. Інформація щодо постраждалих уточнюється", - йдеться в повідомленні.

Також уранці четверга Росія знову обстріляла Зеленодільську громаду на Дніпропетровщині. Як повідомивголова Дніпропетровської обласної військової адміністрації (ОВА) Валентин Резніченко, внаслідок атаки зруйнований об'єкт енергетичної інфраструктури, одна людина загинула, одна поранена.

У свою чергу голова Луганської ОВАСергій Гайдай повідомив, що 11 травня внаслідок обстрілів російськими військами Луганщини були пошкоджені щонайменше 24 будинки, сім із яких - у Сєвєродонецьку. За його словами, через загострення ситуації, стало важче доставляти гуманітарні вантажі до області. Зокрема, поблизу Лисичанська під обстріл потрапив вантажний автомобіль. Гайдай також заявив, що в Луганській області всюди відсутнє електропостачання. "Працюють виключно електрогенератори. Немає і централізованого водопостачання", - написав він у Telegram.

++10.39++

Президент Фінляндії Саулі Нійністе і прем'єр-міністерка країни Санна Марін у спільній заяві висловилися за негайний вступ до Організації Північноатлантичного договору (НАТО). Очікується, що офіційне рішення Фінляндії щодо вступу до Північноатлантичного альянсу оголосять найближчими днями, орієнтовно - 15 травня.

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Через американські санкції Росія змушена використовувати комп'ютерні чіпи від посудомийних машин та холодильників у деякій своїй військовій техніці, заявила міністерка торгівлі США Джина Раймондо, посилаючись на дані з України. "У нас є повідомлення від українців, що коли вони знаходять російську військову техніку на землі, то вона заповнена напівпровідниками, які ті дістали з посудомийних машин та холодильників", - цитує її слова на слуханнях у Сенаті (верхній палаті Конгресу) США The Washington Post.

Білий дім наклав дві заборони на обмін розвідданими з Україною

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Білий дім розробив керівництво з обміну розвідувальними даними з Україною, щоб уникнути загострення напруженості між США та РФ, пише The Washington Post. За словами джерел американського видання, адміністрація США наклала дві заборони щодо інформації, якою вона ділиться з Україною.

Перша - США не надає інформації, яка допомогла б Україні вбити російське керівництво, наприклад високопоставлених офіцерів та міністрів, зокрема начальника російського генерального штабу Валерія Герасімова та міністра оборони Сергія Шойгу. Ця заборона не поширюється на російських офіцерів, зокрема на генералів, кілька з яких загинули на полі бою.

руга заборона стосується будь-якої інформації, яка допоможе Україні атакувати цілі за межами країни. Це правило дозволяє США не ставати учасником атак, які Україна може нанести по Росії.

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++09.51++

Британська розвідка повідомляє про продовження контратак українських сил на північ від Харкова.

Зазначається, що українські війська звільнили кілька міст та сіл в напрямку російського кордону. Також у повідомленні вказано, що виведені з Харківської області російські війська розгорнуть на східному березі річки Сіверський Донець, аби захистити шляхи постачання в районі Ізюму.

++09.34++

Британський електромобільний стартап Arrival, який заснував колишній заступник міністра зв'язку РФ Денис Свердлов, планує припинити діяльність в Росії, повідомляє Financial Times. Компанія почала виводити свою діяльність за межі РФ відколи почалася війна в Україні. "Ми вже перевезли майже всю нашу команду до Грузії та організували робочі місця у Тбілісі", - повідомив представник Arrival Том Елвідж.

++09.14++

Від початку війни в Україні через дії російських військ постраждали 643 дитини: 226 загинули, 417 були поранені. Про це повідомляє Офіс генерального прокурора, але додає, що цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях. Найбільше дітей постраждало у Донецькій області - 139 та Київській - 116.

Внаслідок бомбардувань та обстрілів збройними силами РФ українських міст та сіл пошкоджений 1721 заклад освіти, а 139 з них зруйновані повністю.

Лауреатом премії Atlantic Council "За видатне лідерство" став народ України

++08.55++

Неурядовий аналітичний центр США з дослідження міжнародних відносин та проблеми міжнародної безпеки Atlantic Council нагородив весь народ України "За видатне лідерство". На церемонії за допомогою відеозв'язку виступив президент України Володимир Зеленський. "Від імені всіх українців я дякую вам за цю нагороду. Нагородити весь український народ - правильно й справедливо, адже мужність - це наша національна риса характеру. Сьогодні весь світ бачить це й захоплюється героїзмом українців. Водночас хочу, щоб для всіх це не ставало чимось буденним. Для цього слід говорити й пам’ятати, що за сміливістю, за мудрістю нашого народу стоять тисячі реальних історій, імен, подвигів", - сказав він.

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++08.44++

Німеччина може впоратися з можливим припиненням газопостачання з Росії майбутньої зими. Про це заявив міністр економіки Німеччини Роберг Габек (Robert Habeck) в інтерв'ю тижневику WirtschaftsWoche.

Плакат "Більше ніякого російського газу" на антивоєнній демонстрації у Франкфурті-на-Майні в березні

За його словами, Німеччина активізувала зусилля щодо зменшення своєї залежності він постачання енергоносіїв із Росії, але все ще залежатиме від російського газу до 2024 року. "Якщо до кінця року в нас будуть заповнені газосховища, якщо два із чотирьох плавучих терміналів СПГ будуть під'єднані до мережі і якщо ми будемо значно економити енергію, то зможемо певним чином пережити зиму, якщо постачання російського газу припиниться", - сказав він.

Прем'єр Італії заявив, що Німеччина заплатила РФ за газ у рублях

++08.30++

Прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі заявив, що найбільший імпортер російського газу в Німеччині вже заплатив за газ із РФ у рублях.

Водночас представник німецької компанії Uniper SE, найбільшого покупця російського газу у ФРН, зазначив, що підприємство не робило жодних платежів за новою схемою, оскільки термін оплати спливає лише наприкінці травня, пише Bloomberg. Раніше в Uniper запевняли, що компанія зможе зберегти подачу газу без порушень санкції, але відмовлялися коментувати, чи відкрили рублевий рахунок у російському "Газпромбанку".

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++08.15++

Очільниця Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) назвала Росію "найбільшою прямою загрозою" міжнародному порядку через її вторгнення в Україну. Про це фон дер Ляєн сказала після саміту Європейський Союз - Японія в Токіо. "Росія сьогодні - безпосередня загроза світовому порядку через варварську війну проти України та тривожний пакт із Китаєм", - цитує її AFP.

++07.57++

Росія завдала кілька авіаударів по об'єктах критичної інфраструктури Новгород-Сіверського на Чернігівщині вночі 12 травня. "Це школи. Пошкоджені й інші адміністративні будівлі та приватні будинки", - повідомив голова Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус. Є загиблі та поранені. На місці події працюють рятувальники та медики.

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Командир морпіхів просить Маска допомогти вийти з "Азовсталі"

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Командир підрозділу 36-ї бригади морської піхоти України Сергій Волина створив акаунт у Twitter, щоби звернутися до мільярдера Ілона Маска. "Кажуть, ти походиш із іншої планети, щоби навчити людей вірити у неможливе. Наші планети знаходяться поруч, бо я живу там, де майже неможливо вижити. Допоможи нам вибратися з "Азовсталі" до країни-посередника. Якщо не ти, то хто? Дай підказку", - написав він.

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Ранкове зведення генштабу

++07.06++

РФ 11 травня обстріляла з артилерії населені пункти Городнянського району Чернігівської області та завдала авіаційного удару по населеному пункту в Шосткинському районі Сумської області. Підрозділи збройних сил Білорусі продовжують посилювати кордон з Україною в Брестській і Гомельській областях, зберігається загроза ракетно-бомбових ударів з території Білорусі, повідомляє генеральний штаб Збройних сил України в ранковому зведенні.

Російська армія веде штурмові дії в напрямку Новобахмутівки і Новокалинового Донецької області та наступає в напрямку Новомихайлівки і Мар'їнки. В Луганській області російські солдати наступають в напрямку Кудряшівки та Сєвєродонецька, і мають в цьому частковий успіх. Для поновлення наступу на Слов'янськ Донецької області Росія перемістила батальйонну тактичну групу та близько 300 одиниць озброєння і військової техніки. В напрямку Кремінної Луганської області РФ перекинула техніку понтонно-мостового парку.

На Бахмутському напрямку Росія веде штурмові дії в напрямку Первомайська Миколаївської області та Комишувахи Запорізької області, тому тривають бойові дії. В районі Нової Каховки на Херсонщині Росія готує інженерні підрозділи до наведення понтонно-мостових переправ на Миколаївському напрямку.

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++05.45++

Декілька найбільших круїзних компаній припинили продаж турів росіянам, повідомляє Асоціація туроператорів Росії. Так, італійська Costa Cruises розіслала агентам-партнерам повідомлення про те, що більше не прийматиме заявки на круїзи від клієнтів, які живуть у Росії, Білорусі та на території Донецької та Луганської областей України. Аналогічне рішення у травні ухвалили компанії Carnival Cruise Line, Princess Cruises, Cunard Line, Holland America Line Cruises, Regent Seven Seas Cruises та Seabourn Cruise Line, але офіційно про це вони не повідомляли, зазначає АТОР.

++04.40++

Усі цивільні особи залишили заблокований завод "Азовсталь" у Маріуполі. Про це повідомляє CNN із посиланням на заступника командира полку "Азов" Святослава Паламара. "Якщо ви говорите саме про завод "Азовсталь", то громадянські, які були з нами, про яких ми дбали - їм вдалося залишити завод", - заявив Паламар.

++04.10++

Міноборони Росії стверджує, що в районі Слов'янська та Краматорська Збройні сили України спорудили "єдиний укріпрайон загальною площею понад 170 квадратних кілометрів та створили необхідні запаси зброї, боєприпасів, паливно-мастильних матеріалів, продовольства та медикаментів". За даними російської сторони, тут було заблоковано понад 90 тисяч мирних громадян.

++03.40++

Російські війська застосовують в Україні заборонені міжнародною конвенцією касетні боєприпаси, йдеться у доповіді правозахисної організації Human Rights Watch (HRW). Внаслідок використання таких снарядів загинули сотні мирних жителів України, пошкоджені школи, лікарні та житлові будинки, повідомили представники організації. За даними правозахисників, і українська армія принаймні один раз використала таку зброю.

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++02.45++

Палата представників США ухвалила низку законопроектів, пов'язаних із ситуацією в Україні, повідомляє видання The Hill. Один з них спрямований на полегшення боргового тягаря України і наказує американському міністру фінансів домагатися від представників США у міжнародних фінансових організаціях, включаючи МВФ та Світовий Банк, негайного призупинення платежів з обслуговування боргу Україною та надання фінансової допомоги Києву на пільгових умовах.

Другий законопроєкт спрямований на те, щоб виконавча влада США була зобов'язана добиватися "максимально можливого ступеня" виключення російських посадових осіб з участі у зустрічах, засіданнях та інших заходів G20, Базельського комітету з банківського нагляду, Ради фінансової стабільності, Міжнародної асоціації страхових. наглядів та Міжнародної організації комісій з цінних паперів.

++02.10++

США готові взяти участь у відновленні інфраструктури України після завершення війни, заявив речник Держдепартаменту Нед Прайс під час брифінгу.

++01.45++

Після припинення поставок газу з Росії Болгарія домовилася про закупівлю зрідженого газу у США. Перші ставки американського палива мають початися уже у червні за ціною, які будуть дещо нижчими, ніж у російського державного концерну "Газпром", заявив прем'єр-міністр Болгарії Кирил Петков.

++01.30++

Найбільша європейська компанія експресдоставки, французький логістичний оператор GeoPost передає бізнес компанії DPD в Росії місцевому партнеру, повідомляє пресслужба російського відділення DPD.

++01.05++

У Києві, у Солом'янському районі, палає будівля кінотеатру "Тампере". Чому сталась пожежа, наразі невідомо.

Раніше мер Києва Віталій Кличко повідомив, що внаслідок військової агресії Росії у Києві пошкоджені загалом 390 будівель. На їх відновлення потрібно орієнтовно 70 мільйонів євро.

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У Софії сталися сутички між поліцією та проросійськими демонстрантами. Поліція увечері середи запобігла у столиці Болгарії тому, що члени проросійської націоналістичної партії Wasraschdane мали намір зірвати український прапор над мерією. Цей прапор знаходиться там від початку війни як знак солідарності з Україною.

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Російський уряд запровадив санкції проти понад 30 західних компаній, зокрема проти колишньої "дочки" Газпрому - Gazprom Germania, яка на початку квітня була передана до Німеччини під управління Федерального агентства з мереж. Термін дії рішення - до 30 вересня поточного року. Право голосу з акцій Gazprom Germania перейшло до агентства - керуючий вправі звільняти і перепризначати членів правління, і навіть давати вказівки правлінню. Повноваження щодо розпорядження активами Gazprom Germania GmbH обмежені та підлягають затвердженню федеральним агентством.

У постанові уряду названі ще 30 компаній, внесених до російського чорного списку. Серед іншого під санкції потрапила польська компанія EuRoPol GAZ S.A. - власниця польської ділянки газопроводу "Ямал-Європа". Постанова ухвалена у рамках виконання указу президента РФ "Про застосування спеціальних економічних заходів у зв'язку з недружніми діями деяких іноземних держав і міжнародних організацій".

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За даними проєкту "Росія заплатить", здійснюваного інститутом KSE Institute за підтримки міністерства економіки та Офісу президента України, загальна сума прямої шкоди України внаслідок російського вторгнення перевищила 94,3 мільярда доларів. За останній тиждень цей показник зріс майже на 2,4 мільярда доларів. Серед іншого, збитки внаслідок руйнування нафтобаз оцінюються у 227 мільйонів доларів. Понад половину загальної шкоди становлять руйнування житлових будинків.

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"Україна дуже предметно і постійно обговорює з нашими друзями тему безпекових гарантій для України. Зустріч Великої сімки 8-го травня, в якій наша держава вперше взяла участь на рівні лідерів, була передусім про це. Ми домовляємось з провідними державами світу, щоб дати Україні впевненість у безпеці на десятиліття вперед", - зазначив президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні середи.

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