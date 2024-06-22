ВМС України: РФ почала запускати "калібри" з Азовського моря

Під час останньої нічної ракетної атаки війська Росії уперше вдалися до пусків ракет з акваторії Азовського моря. У ВМС України це називають "поворотним моментом" і вказують на негативний бік.

Російські війська під час масованої ракетної атаки в ніч на суботу, 22 червня, вперше з початку повномасштабної війни проти України вдалися до пусків крилатих ракет морського базування типу "Калібр" з акваторії Азовського моря. Про це заявив речник Військово-морських сил (ВМС) України Дмитро Плетенчук у прямому ефірі під час телемарафону "Єдині новини".

"Чотири ракети було випущено з акваторії Азовського моря. І це є важливим поворотним моментом, бо вони його використовують, вважаючи більш безпечною акваторією, ніж Чорне море. Тобто, вони відгороджуються боновими загородженнями у Керченській протоці і у такий спосіб намагаються тепер застосовувати свої надводні кораблі", - зазначив речник, якого цитує "Укрінформ" .

"Тим не менш, цей факт теж є неприємним, тому що вони вирішили, що можуть використовувати Азов в тому числі для розміщення своїх кораблів і застосування", - додав Плетенчук, якого цитують українські ЗМІ. Він також нагадав, що Повітряні сили ЗСУ збили всі запущені цієї ночі росіянами "калібри" та наголосив, що українські військові вже знають, що з ними робити.

Раніше Плетенчук застерігав про широкі можливості росіян щодо застосування "калібрів"

Показово, що в жовтні 2023 року в своєму інтерв’ю для "Укрінформу" Плетенчук визнав технічну можливість застосовувати крилаті ракети типу "Калібр" не лише у відкритому морі й не лише в Чорному.

"Щоб здійснити запуск крилатих ракет, наприклад "калібрів", не обов’язково виходити у відкрите море. Можна просто вийти на зовнішній рейд, або навіть із гавані можна запустити при наявності великого на це бажання. Тобто суто технічно це можливо", - зауважував Плетенчук у розмові з журналістами "Укрінформу".

Крім того, в опублікованому цього тижня інтерв’ю виданню "РБК-Україна" Плетенчук, говорячи про можливості застосування цих ракет, так само визнав: "Вони (війська РФ. - Ред.) теоретично можуть навіть з Каспійського моря працювати "калібрами". На початку цього року про загрозу ударів "калібрами" з півночі Каспійського моря застерігали й у Повітряних силах ЗСУ .

"Калібрами" РФ уже била з Каспію й Чорного моря

Нагадаємо, вперше РФ застосувала крилаті ракети типу "Калібр" наприкінці 2015 року. Тоді ці ракети застосували для обстрілу території Сирії. Пуски проводилися з акваторії Каспійського моря.

Заявлена дальність цих ракет - до 2,6 тисячі кілометрів, якщо йдеться про наземні цілі.

Крім того, аналітики українського спеціалізованого видання Defence Express наголошували в окремих публікаціях, що певні носії КР "Калібр", приміром, ракетні корвети проєкту 21631 "Буян-М" або малі ракетні кораблі проєкту 22800 "Каракурт" через незначну водотоннажність можуть без проблем передислоковуватися в Азовське й Чорне моря з Каспійського й Балтійського флоту або навпаки через мережу каналів і внутрішніх водойм у РФ.