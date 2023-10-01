РФ знову атакувала Україну: в Умані горять склади з зерном

В ніч на неділю, 1 жовтня, Росія атакувала Україну близько 30 ударними БпЛА типу "Shahed" з південного, південно-східного та північного напрямків. З них вдалось знищити 16 "шахедів", повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

Читайте також: NYT: Українським військовим бракує дешевих дронів

У Кривому Розі російський безпілотник влучив у цивільну інфраструктуру. Рятувальникам вдалось локалізувати пожежу, яка виникла внаслідок влучання, повідомляють у Дніпропетровській обласній військовій адміністрації (ОВА). "Нікополь агресор обстрілював з важкої артилерії. Вдарив і по Великомихайлівській громаді Синельниківського району. Пошкоджені лінія електропередач та газогін.", - додає очільник ОВА Сергій Лисак у Telegram.

Комбінова атака на ППО на Одещині

Під час нічної атаки російські дрони на півдні України намагалися вразити системи протиповітряної оборони. Про це заявив речник української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук в ефірі національного телемарафону у неділю. За його словами, це була комбінована атака, дрони запускали групами, потім "Шахеди" розділялися і знову об'єднувалися в групи і намагалися атакувати системи протиповітряної оборони, виснажувати її для прольоту наступних дронів. Російські окупанти також намагалися атакувати портову інфраструктуру Одещини. За попередніми даними, влучань там не зафіксували.

Горять зернові слади в Умані

В Умані на Черкащині російські безпілотники атакували склади з зерном. Внаслідок влучань здійнялась пожежа. Наразі відомо про одного постраждалого, повідомив керівник Черкаської ОВА Ігор Табурець у Telegram. У Державній службі з надзвичайних ситуацій (ДСНС) додають, що рятувальники приборкують полум'я на загальній площі понад три тисячі квадратних метрів.

166 авіабомб по Херсонщині за тиждень

У Станіслав на Херсонщині цієї ночі від російських обстрілів постраждали щонайменше четверо людей. Ще одна людина перебуває під завалами, повідомив речник Херсонської ОВА Олександр Толоконніков в ефірі національного телемарафону. За його словами, за останніх сім-вісім днів окупанти скинули на область 166 авіабомб. Толоконніков наголосив, що у Херсоні та області великі руйнування через те, що дуже збільшилась кількість авіаударів.