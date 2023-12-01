РФ вночі запустила по Україні 25 "шахедів": ППО збила 18

Окрім десятків БпЛА, по Україні було випущено дві авіаракети Х-59. Повідомляється про руйнування на Миколаївщині та удар ракетою по Кривому Рогу.

У ніч на п'ятницю, 1 грудня, російські війська атакували територію України 25 ударними бізпілотниками типу Shahed-136/131 та двома керованими авіаційними ракетами Х-59, повідомили у командуванні Повітряних сил Збройних сил України.

Як йдеться у повідомленні, зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи Сил оборони зуміли збити 18 дронів та одну ракету Х-59. "Основний напрямок удару - південь та схід країни", - зазначили у Повітряних силах ЗСУ. Протиповітряна оборона працювала у Миколаївській, Херсонській, Запорізькій та Дніпропетровській областях.

"Шахедами" війська РФ атакували з двох напрямків: мису Чауда в окупованому Криму та Приморсько-Ахтарська у РФ, йдеться у повідомленні. Натомість керовані авіаційні ракети росіяни випустили з повітряного простору тимчасово окупованої Херсонщини.

Голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації (ОВА) Сергій Лисак повідомив вранці у п'ятницю про ракетний удар по Кривому Рогу. "Ракетою загарбники поцілили по Кривому Рогу. Наслідки атаки уточнюються. Втім, відомо, що минулося без жертв", - написав він у Telegram.

Натомість голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що вночі в області силами ППО було знищено вісім ворожих Shahed-131/136. За його словами, внаслідок атаки на агропідприємствах Баштанського району області пошкоджено складську будівлю, ангар, сільськогосподарську техніку, постраждалих немає. Повідомляється також про роботу ППО у Кіровоградській області.

Війська РФ завдають нічних ударів по Україні фактично щоночі. Так, у попередню ніч РФ атакувала Україну 20-ма ударними БпЛА типу "Shahed" та вісьмома зенітними керованими ракетами С-300. А у ніч на 29 листопада - 21 дроном типу "Shahed" та трьома ракетами Х-59.