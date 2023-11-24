Росія вночі атакувала дронами і відбивалась від дронів

Українська ППО збила "шахеди" на Хмельниччині та Миколаївщині. РФ відбивалась в Криму і на Волгоградщині. Дрони збивали в Джанкої і біля військової частини під Волгоградом, де минулого тижня підірвали склад боєприпасів.

Російські війська в ніч проти п'ятниці, 24 листопада, атакували Україну трьома ударними дронами типу Shahed з південно-східного напрямку. Сили протиповітряної оборони (ППО) знищили їх, повідомляють зранку Повітряні сили Збройних сил України.

Зокрема, безпілотники збивали у Хмельницькій області, повідомив голова обласної військової адміністрації (ОВА) Сергій Тюрін. За його даними, постраждалих чи руйнувань немає.

Один "шахед" знешкодили у Миколаївській області, розповів голова ОВА Віталій Кім.

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Дрони атакували Крим і Волгоградщину

У міністерстві оборони РФ заявили, що відбивали вночі атаку України з дронів. 13 безпілотників нібито збили над анексованим Кримом, ще три - над Волгоградською областю РФ. Про будь-які наслідки там традиційно не уточнюють.

За даними Telegram-каналів, у Криму щонайменше сім вибухів пролунали в Джанкої.

На Волгоградщині, за даними російських ЗМІ, три дрони атакували в селищі Котлубань військову частину, яка є великим арсеналом комплексного зберігання боєприпасів. Один безпілотник впав на територію частини та вибухнув, але пошкоджень і постраждалих нібито немає. Минулого тижня у цій частині внаслідок атаки дронів згорів склад боєприпасів.

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