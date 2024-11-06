РФ вночі атакувала Україну двома ракетами і 63-ма дронами

У Повітряних силах ЗСУ повідомили про збиття 38 безпілотників та ще 20 "локаційно втрачених". Повітряні цілі збивали в дев'яти областях.

У ніч на середу, 6 листопада, Росія задала удару по Одещині двома керованими авіаційними ракетами Х-59 та Х-31П з акваторії Чорного моря, повідомляють Повітряні сили Збройних сил України (ЗСУ).

Також в українському повітряному просторі зафіксували 63 ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників невстановленого типу, які запускали з російських міст Брянськ, Приморсько-Ахтарськ, Орел та мису Чауда в окупованому Криму.

В результаті протиповітряного бою збито 38 БпЛА в Одеській, Миколаївській, Київській, Сумській, Кіровоградській, Житомирській, Черкаській, Чернігівській та Запорізькій областях, кажуть у ПС ЗСУ. Ще 20 російських безпілотників локаційно втрачено у різних регіонах України, імовірно, внаслідок активної протидії РЕБ, а ще два на момент публікації зведення ПС ЗСУ перебували в українському небі.

В міністерстві оборони РФ тим часом вранці середи заявили про знищення двох українських БпЛА над територією Курської області і одного - над Орловською областю РФ.

Нагадаємо, останнім часом війська РФ щоночі випускають десятки ударних дронів. Кілька днів поспіль однією з головних цілей російських атак була столиця України, де внаслідок падіння уламків збитих БпЛА траплялися пошкодження багатоквартирних будинків та інших об'єктів.