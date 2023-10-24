РФ вночі атакувала Україну дронами, всі збили

У ніч на вівторок, 24 жовтня, Росія атакувала Україну шістьма іранськими дронами-камікадзе типу Shahed-136/131, повідомляють Повітряні сили Збройних сил України (ЗСУ).

Безпілотники запустили з мису Чауда в анексованому Криму. Протиповітряна оборона (ППО) знищили усі "шахеди" - в межах Хмельницької, Вінницької та Миколаївської областей.

Влада цих регіонів не повідомляла про будь-які руйнування чи постраждалих.

Минулої ночі РФ атакувала Україну дронами та ракетою. Українській ППО тоді також вдалося знищити всі 15 повітряних цілей.

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За добу РФ завдала по Україні чотирьох ракетних ударів

За даними генерального штабу ЗСУ, протягом 23 жовтня Росія завдала по Україні чотирьох ракетних ударів і 68 авіаційних, а також здійснила 49 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ і по цивільних об'єктах.

Обстріли були зафіксовані в низці населених пунктів Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Херсонської, Чернігівської, Миколаївської та Сумської областей. Внаслідок атак є загиблі та поранені серед цивільного населення, а також зазнали руйнувань та пошкоджень приватні житлові будинки й інша цивільна інфраструктура.

Водночас авіація сил оборони України за минулу добу завдала сімох ударів по району зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також трьох ударів по зенітно-ракетних комплексах РФ. Крім того, підрозділи ракетних військ та артилерії ЗСУ вразили вісім артилерійських засобів росіян, чотири райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, станцію радіоелектронної боротьби, понтонно-мостову переправу, а також здійснили у двох районах дистанційне мінування місцевості.

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За день відбулося 55 бойових зіткнень

Загалом минулої доби відбулося 55 бойових зіткнень, повідомляє генштаб ЗСУ.

Сили оборони України продовжують наступ на Мелітопольському напрямку та мали частковий успіх південніше Роботиного.

Водночас вони відбили п'ять атак росіян на Харківщині - в районі в районі населеного пункту Іванівка, 15 атак в районах Мар'їнки та Побєди Донецької області, 10 атак в районах Кераміка, Степового, Авдіївки, Тоненького Донецької області. Також на Донеччині відбили атаки росіян в районах населених пунктів Богданівка, Хромове, Кліщіївка, Андріївка, Новомихайлівка, на Луганщині - біля Надії, а на Запоріжжі - південно-східніше Малої Токмачки.

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