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РФ вночі атакувала Україну чотирма ракетами і 68-ма дронами

Євгенія Наконечна
13 жовтня 2024 р.

Росія атакувала Україну чотирма ракетами і 68 безпілотниками: 31 з них збили, ще 36 "локаційно втрачено", повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

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Збитття дронів на Херсонщині (фото з архіву)
Збитття дронів на Херсонщині (фото з архіву)Фото: Marko Ivkov/AP Photo/picture alliance

У ніч на неділю, 13 жовтня, Росія задала удару по Полтавщині та Одещині двома балістичними ракетами "Іскандер-М", двома керованими авіаційними ракетами Х-59 по Чернігівщині та Сумщині, а також 68-ма ударними БпЛА.

В результаті протиповітряного бою збито 31 ворожий БпЛА в Київській, Полтавській, Чернігівській, Сумській та Черкаській областях, повідомляють у командуванні Повітряних сил Збройних сил України (ЗСУ). Там додають, що 36 російських безпілотників локаційно втрачено у різних регіонах України, імовірно, внаслідок активної протидії РЕБ. Інформація про збиття ракет - відсутня.

В міністерстві оборони РФ тим часом вранці у неділю заявили про знищення 13 українських БпЛА над територією Курської, Білгородської і Брянської областей РФ.

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