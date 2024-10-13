РФ вночі атакувала Україну чотирма ракетами і 68-ма дронами

Росія атакувала Україну чотирма ракетами і 68 безпілотниками: 31 з них збили, ще 36 "локаційно втрачено", повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

У ніч на неділю, 13 жовтня, Росія задала удару по Полтавщині та Одещині двома балістичними ракетами "Іскандер-М", двома керованими авіаційними ракетами Х-59 по Чернігівщині та Сумщині, а також 68-ма ударними БпЛА.

В результаті протиповітряного бою збито 31 ворожий БпЛА в Київській, Полтавській, Чернігівській, Сумській та Черкаській областях, повідомляють у командуванні Повітряних сил Збройних сил України (ЗСУ). Там додають, що 36 російських безпілотників локаційно втрачено у різних регіонах України, імовірно, внаслідок активної протидії РЕБ. Інформація про збиття ракет - відсутня.

В міністерстві оборони РФ тим часом вранці у неділю заявили про знищення 13 українських БпЛА над територією Курської, Білгородської і Брянської областей РФ.