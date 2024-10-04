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РФ вночі атакувала критичну інфраструктуру України дронами

Дмитро Шварц
4 жовтня 2024 р.

Росія в ніч на 4 жовтня атакувала Україну 19 дронами типу "Shahed". За даними Повітряних сил ЗСУ, 9 БпЛА було збито, ще 7 локаційно втрачено.

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Мобільна вогнева група, яка виявляє та збиває російські дрони, Запорізький напрямок, вересень 2024 року
Сили ППО України збили 9 з 19 "шахедів"Фото: Hanna Sokolova-Stekh/DW

Росія в ніч на п'ятницю, 4 жовтня, атакувала об'єкти критичної інфраструктури України 19 ударними безпілотниками типу "Shahed", про що повідомило командування Повітряних сил Збройних сил України (ЗСУ).

"9 ударних БпЛА збито протиповітряною обороною у Київській, Черкаській, Кіровоградській та Херсонській областях. 7 ворожих безпілотників локаційно втрачено, імовірно внаслідок протидії РЕБ", - йдеться у повідомленні Повітряних сил. 

Також зазначається, що інформація про руйнування та потерпілих не надходила.

Читайте також: У вересні РФ випустила по Україні понад 1,3 тисячі "шахедів"

Нагадаємо, що у ніч на четвер, 3 жовтня, Росія випустила по Україні 105 безпілотників "Shahed", з яких вдалось збити 78 безпілотників. Один безпілотник полетів у сторону Білорусі, ще 23 дрони було "локаційно втрачені" на території України внаслідок протидії РЕБ.

Також у четвер румунське міністерство оборони заявило про те, що в Україну вже доставлено обіцяний зенітно-ракетний комплекс (ЗРК) Patriot. У схваленому парламентом Румунії законі про передачу Україні Patriot ішлося, що буде доставлена система в конфігурації 3+, яка вважається найсучаснішою з усіх комплексів Patriot, оскільки може застосовувати протиракети PAC-3, спроможні вражати балістичні цілі.

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