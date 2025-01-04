РФ влучила КАБами в багатоповерхівку Сумщини: поранені діти

Російськими авіабомбами пошкоджений п'ятиповерховий будинок у селищі Свеса Сумської області. Влада повідомляє про п'ятьох поранених, двоє з яких - діти.

Російські війська завдали в суботу, 4 січня, авіаційного удару по селищу Свеса Шосткинського району Сумської області.

Як повідомила обласна військова адміністрація, внаслідок прильоту однієї з керованих авіабомб (КАБ) частково зруйнований житловий п'ятиповерховий будинок. У ньому повністю знищений один під’їзд.

Поранені двоє маленьких дітей

У Національній поліції повідомили, що поранені двоє дворічних дітей та троє дорослих.

Згідно з даними обласної прокуратури, друга бомба влучила в розташований поруч від постраждалої багатоповерхівки житловий квартал.

На місці працюють всі необхідні служби. Слідчі розпочали провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни.