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РФ влучила КАБами в багатоповерхівку Сумщини: поранені діти

Валерій Сааков
4 січня 2025 р.

Російськими авіабомбами пошкоджений п'ятиповерховий будинок у селищі Свеса Сумської області. Влада повідомляє про п'ятьох поранених, двоє з яких - діти.

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Наслідки російських ударів по Сумській області
Наслідки ударів РФ по Сумщині (архівне фото)Фото: DW

Російські війська завдали в суботу, 4 січня, авіаційного удару по селищу Свеса Шосткинського району Сумської області.

Як повідомила обласна військова адміністрація, внаслідок прильоту однієї з керованих авіабомб (КАБ) частково зруйнований житловий п'ятиповерховий будинок. У ньому повністю знищений один під’їзд. 

Поранені двоє маленьких дітей

У Національній поліції повідомили, що поранені двоє дворічних дітей та троє дорослих.

Згідно з даними обласної прокуратури, друга бомба влучила в розташований поруч від постраждалої багатоповерхівки житловий квартал.

На місці працюють всі необхідні служби. Слідчі розпочали провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни. 

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