Київ: РФ витратила понад дві третини високоточних ракет

233-й день війни, яку Росія розв'язала проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній, промисловій та військовій інфраструктурі. DW розповідає про події п'ятниці, 14 жовтня.

24 лютого Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну. Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку подій 13 жовтня. На цій сторінці (оновлюється) DW розповідає про події п'ятниці, 14 жовтня (час київський).

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Декілька перших установок зенітно-ракетного комплексу NASAMS Сполучені Штати Америки поставлять Україні вже цього місяця, впевнений міністр оборони України Олексій Резніков. "Є рішення США про постачання нам дуже відомої системи NASAMS: перших кількох установок. Уже відбувається навчання наших спеціалістів", - зазначив Резніков в ефірі загальнонаціонального телемарафону. Також, за його словами, у жовтні Україна отримає із Німеччини ще одну систему ППО IRIS-II.

++15.15++

Із понеділка, 17 жовтня, навчальні заклади Києва працюватимуть у змішаному форматі: учням будуть доступні і онлайн, і офлайн форми навчання, повідомляє пресслужба КМДА. Рішення стосується закладів дошкільної, загальної середньої, позашкільної, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти.

Ті, хто відвідував раніше школи, садки або інші заклади освіти, зможуть, за бажанням, відновити офлайн-навчання. Однак ті, хто не може або не бажає з тих чи тих причин наступного тижня ходити до закладу освіти, можуть навчатися дистанційно.

Школи по всій країні перейшли на дистанційний формат навчання з понеділка 10 жовтня після масованого ракетнеого удару РФ.

++14.33++

Міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що Росія вже витратила більш як дві третини наявних на момент повномасштабного вторгнення в Україну запасів високоточних ракет. Про це Резніков написав у Telegram-каналі. "Демілітаризація Росії. Застосовуючи сотні високоточних ракет проти цивільних об’єктів України, держава-агресор зменшує свої можливості по враженню військових об'єктів", - поінформував очільник українського оборонного відомства.



++14.12++

Російська влада намагається завербувати льотчиків-пенсіонерів з Білорусі для участі у війні проти України. Як повідомляється в Telegram-каналі "Беларусь головного мозга" , місцевим колишнім льотчикам надходять конкретні пропозиції з обіцянкою подвійних пенсій і бойових виплат. За даними авторів повідомлення, поки що з 60 пілотів-пенсіонерів прийняли пропозицію лише двоє.

++14.04++

Президент України Володимир Зеленський обговорив із президентом Литви Гітанасом Науседою поточну ситуацію на полі бою, оборонні потреби України та подальшу євроатлантичну інтеграцію. Про підсумки розмови зі своїм литовським колегою Зеленський повідомив у соцмережі Twitter.





"На зв'язку з нашим другом, президентом Литви Гітанасом Науседою. Поговорили про ситуацію на полі бою, оборонні потреби України, подальшу євроатлантичну інтеграцію. Прийняв привітання з Днем захисників і захисниць України", - написав Зеленський.

++13.57++

Російські окупаційні війська знову завдали ударів по Харкову, повідомив міський голова Ігор Терехов. "Чотири прильоти в Харкові", - написав Терехов у своєму Telegram-каналі вдень у п'ятницю. Трохи згодом він повідомив про ще одну серію вибухів. "Ще кілька вибухів", - поінформував харківський мер.



++13.34++

У Бєлгородській області Росії призупинено рух поїздів у Новооскольському окрузі через уламки ракет, що впали поблизу залізничного полотна. За словами губернатора області В'ячеслава Гладкова, вранці в п'ятницю, 14 жовтня, системи ППО збили кілька ракет в районі Нового Оскола. Уламки впали біля залізниці, пошкодивши лінії електропередач.



"Чекаємо аварійні бригади. Упевнений, що вони дуже швидко виправлять ситуацію і рух буде відновлено. Буду тримати вас в курсі. Найголовніше - постраждалих немає", - написав російський посадовець у своєму Telegram-каналі .

++13.25++

Перший заступник міністра освіти й науки Андрій Вітренко повідомив, що на тимчасово окупованій території України залишається 1075 шкіл. "1075 шкіл залишається на тимчасово окупованій території, ця цифра постійно зменшується", - сказав посадовець на пресконференції у п'ятницю, цитує "Інтерфакс-Україна". Вітренко зазначив, що "на жаль, на деокупованих територіях освітня інфраструктура в незадовільному стані, тому відновити освітній процес там неможливо".

Також за його словами станом на жовтень 2022 року за межами території України залишаються 505 тисяч школярів. Вітренко наголосив, що жодних проблем з урахуванням результатів навчання українських дітей за кордоном в Україні не буде.

++13.12++

Влада Білорусі запровадила режим контртерористичної операції (КТО), про що повідомив самопроголошений президент країни Олександр Лукашенко в інтерв'ю російському телебаченню. За словами білоруського правителя, це запроваджено у зв'язку із загостренням ситуації. Також розпочато процедури, пов'язані з розгортанням союзного угруповання військ, додав Лукашенко. "У зв'язку із загостренням запроваджено режим такої підвищеної терористичної небезпеки, тому ми розпочали процедури, пов'язані з розгортанням союзного угруповання військ, основу якого становить армія Білорусі, яка доповнюється вже частинами Російської Федерації", - сказав Лукашенко, якого цитує "Інтерфакс". Він зазначив, що все йде за планом.



Раніше про запровадження в Білорусі режиму "контртерористичної операції" повідомив міністр закордонних справ країни Володимир Макей в інтерв'ю російському пропагандистському ресурсу "Известия" . Він обґрунтував це рішення інформацією "про те, що з боку окремих суміжних держав плануються провокації, пов'язані майже із захопленням окремих ділянок території Білорусі".



Раніше опозиційні білоруські ЗМІ повідомляли, що правитель Білорусі Олександр Лукашенко ухвалив принципове рішення провести в країні приховану мобілізацію для збільшення укомплектованості бойових частин.

Читайте докладніше: У Білорусі запровадили режим підвищеної терористичної небезпеки

Зеленський обговорив на засіданні Ставки подальшу деокупацію України

++13.02++

На черговому засіданні Ставки верховного головнокомандувача було розглянуто ситуацію на оперативних напрямках та заплановано наступні кроки щодо звільнення українських земель, повідомив президент України Володимир Зеленський. "Провів засідання Ставки верховного головнокомандувача. Розглянули ситуацію на оперативних напрямках, а також обговорили ймовірні дії агресора найближчим часом. Запланували наступні кроки зі звільнення українських земель", - написав Зеленський у Telegram-каналі. Також, за його словами, були розглянуті питання матеріально-технічного забезпечення військ, зокрема безперебійного постачання боєприпасів, та підготовки до зими. Крім того, у рамках засідання учасники обговорили питання щодо врегулювання діяльності добровольчих формувань територіальних громад.





Як повідомляє пресслужба президента, у засіданні взяли участь міністр оборони Олексій Резніков, головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний, начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов, командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський та командувачі військ оперативних напрямків. Серед учасників заходу були й керівник Офісу глави держави Андрій Єрмак, секретар Ради національної безпеки й оборони Олексій Данілов, міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, міністр інфраструктури Олександр Кубраков, керівники силових відомств та правоохоронних органів.

++12.23++

Майже півсотні членів правлячої фракції "Слуга народу", серед яких голова бюджетного комітету ВР, зареєстрували в парламенті законопроєкт №8126 про внесення чергових змін до держбюджету-2022. "Бюджет цього року буде знову змінений. Уже восьмий раз з початку війни. Уряд пропонує збільшити військові видатки цього року на 387 мільярда гривень. Джерело покриття, як завжди, - внутрішні запозичення (в т.ч. "друк")", - написав народний депутат Ярослав Железняк, який представляє фракцію "Голос".





За даними народного обранця, міноборони пропонується спрямувати додатково 365,2 мільярда грн, МВС - 12,9 мільярда грн, СБУ - 3,7 мільярда грн, ГУР Міноборони - 3,2 мільярда грн, Держспецзв'язку - 1,3 мільярда грн, УДО - 600 мільйонів грн та Службі зовнішньої розвідки - 45 мільйонів грн. Тексту законопроєкту на сайті ВР поки що немає. Наразі доходи держбюджету-2022 затверджено в розмірі 1,553 трильйона грн, зокрема загального фонду - 1,211 трильйона грн, тоді як видатки - відповідно 2,648 трильйона грн, зокрема загального фонду - 2,224 трильйона грн, нагадує "Інтерфакс-Україна".

++11.53++

У Запоріжжі зросло число загиблих унаслідок російського удару по багатоповерхівці, скоєного 9 жовтня, про що повідомив секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв. "Наразі з-під завалів деблокували ще двох людей. Загалом відомо аж про 13 загиблих, які мирно спали тієї страшної ночі у квартирах цього багатоповерхового будинку. Вічна пам'ять і щирі співчуття рідним та близьким", - написав він у Telegram-каналі. Пошукові роботи у будинку тривають. Також тривають роботи й у приватному секторі, який постраждав від атаки 9 жовтня. Там проводиться відновлення будинків та вивозять будівельне сміття, додав посадовець.

У Москві сподіваються відбудувати Кримський міст до липня 2023 року

++11.28++

Уряд РФ доручив відновити Кримський міст не пізніше 1 липня 2023 року, повідомили російські пропагандистські держЗМІ, які посилаються на відповідне урядове розпорядження від 13 жовтня. Документ передбачає, що роботи з відновлення пошкодженої ділянки мостового переходу виконуватиме компанія "Нижньоангарськтрансбуд".

8 жовтня стало на ділянці автодорожнього полотна Керченського мосту стався потужний вибух, що завдав значної шкоди частині мосту, також на розташованій поруч залізничній гілці кримського мосту сталася потужна пожежа. Окупаційна влада Криму заявила, що на Кримському мосту нібито був підрив вантажного автомобіля. Згодом у Кремлі повідомили, що за атакою на Керченський міст стояли українські спецслужби.

Читайте також: У ГУР відповіли на звинувачення РФ щодо вибуху на Кримському мосту

++11.09++

Відремонтовані самохідні артустановки (САУ) Panzerhaubitze 2000 (PzH2000) повертаються до України, повідомив міністр національної оборони Литви Арвідас Анушаускас у соцмережі Twitter.





"Відремонтовані у Литві PzH2000 повертаються на поле бою в Україну. Щасти!" - написав він у мікроблозі. Раніше литовський урядовець повідомляв, що литовська сторона проводитиме ремонт самохідних 155-мм артустановок PzH 2000, які Німеччина передала Україні.

++11.02++

Слідчі Нацполіції України зареєстрували на звільнених ЗСУ територіях Харківської області 1398 воєнних злочинів, скоєних загарбниками під час окупації, повідомляє відділ комунікацій ГУ Нацполіції у Харківській області. Переважна більшість цих кримінальних проваджень - 1237 - зареєстрована за порушення законів та звичаїв ведення війни. Ще 139 кримінальних проваджень розпочато за колабораційну діяльність, йдеться в повідомленні.

++10.50++

"Укрзалізниця" (УЗ) відновила залізничне сполучення з містом Краматорськом в Донецькій області, куди поїзди не курсували з початку квітня, повідомила пресслужба УЗ у п'ятницю. "Поїзд вирушатиме з Києва щодня о 06:52 і прибуватиме до Краматорська о 14:03. У зворотному напрямку поїзд вирушатиме о 14:35 і прибуватиме до Києва о 21:13", - повідомили в держкомпанії. Крім того, поїзд робитиме зупинки на станціях Дарниця, Лубни, Миргород, Полтава, Красноград, Лозова та Слов'янськ. Нещодавно УЗ відновила залізничне сполучення до деокупованих Балаклії, Дергачів, Чугуєва та Ізюму у Харківській області.

++10.26++

Член Єврокомісії (ЄК) з юстиції Дідьє Рейндерс повідомив, що в країнах Євросоюзу наразі заморожено активів російського походження на загальну суму 17,4 мільярда євро. "90 відсотків цих фондів припадають на сім держав-членів. Важливо наполягати, щоб усі держави-члени правильно застосовували санкції, і щоб вони коректно доповідали (Європейській) комісії про повні суми, які можливо заморозити", - сказав Рейндерс у четвер на пресконференції у Люксембурзі після засідання Ради ЄС із питань юстиції, цитує "Інтерфакс-Україна". За його словами, ця тема порушувалася на Раді ЄС в контексті обговоренням міністрами юстиції, як застосовувати санкції Євросоюзу у зв'язку із вторгненням РФ в Україну.

++10.17++

Тиск ЗСУ на північний та південний фланги, а також нестача боєприпасів і живої сили підриває оперативний план російської армії на Донбасі, хоча РФ і досягла тактичного просування на Донеччині. Про це йдеться у новому зведенні британської розвідки, опублікованому в Twitter Міноборони країни.



За її даними, за останні три дні окупанти здійснили тактичне просування у напрямку до центру Бахмута - ймовірно, просунулися до населених пунктів Опитне та Іванград на південь від міста. При цьому з початку липня РФ захопила лише декілька населених пунктів.



Росія, ймовірно, розглядає захоплення Бахмута як підготовку до наступу на район Краматорськ-Слов’янськ, йдеться в аналізі британської розвідки.



++09.47++

Минулої доби російські окупаційні війська обстрілювали зі ствольної та реактивної артилерії та мінометів населені пункти Куп'янського, Харківського та Чугуївського районів Харківщини, внаслідок чого є поранені серед мирного населення, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов. "За даними обласного Центру екстреної медичної допомоги, протягом доби з пораненнями госпіталізовано шістьох людей у Куп'янському районі, зокрема 16-річного хлопця. В Ізюмському районі поранення дістав ще один хлопець 16 років", - написав Синєгубов у Telegram-каналі. Крім того, було завдано чотирьох ракетних ударів у Чугуївському районі, унаслідок чого пошкоджено інфраструктурний об'єкт. За попередніми даними, ще одна особа дістала поранення, поінформував посадовець.



++09:32++

Міністр оборони України Олексій Резніков підтвердив передачу Україні ЗРК Hawk. Резніков зокрема повідомив, що Іспанія передає Україні чотири системи протиповітряної оборони Hawk, уточнивши, що це - лише перші з таких систем, які партнери планують надати Україні. "На шляху - ще більше (систем. - Ред.) Hawk", - написав український урядовець у соцмережі Twitter.

За даними спеціалізованого видання Defence Express , під час "холодної війни" цей ЗРК був основою протиповітряного захисту США та їхніх союзників по НАТО, й по сьогодні залишається у строю ще у близько двох десятках країн. Однією з переваг цього комплексу є те, що за весь час його експлуатації було вироблено близько 40 тисяч зенітних ракет до нього. В армії США ЗРК Hawk вже давно знятий з озброєння.

Жертвами збройної агресії РФ в Україні стали вже 423 дитини

++09.10++

Станом на ранок 14 жовтня 2022 року понад 1233 дитини постраждали в Україні в результаті повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. Так, за офіційною інформацією ювенальних прокурорів 423 дитини загинули та понад 810 отримали поранення різного ступеня тяжкості, повідомив Офіс генпрокурора.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 407, Харківській - 256, Київській - 116, Миколаївській - 77, Чернігівській - 68, Запорізькій - 68, Луганській - 64, Херсонській - 57, Дніпропетровській - 31. 13 жовтня від травм, отриманих під час обстрілу військами РФ міста Миколаїв, загинув 11-річний хлопчик. Так само 13 жовтня внаслідок обстрілу ворогом села Сінькове Куп'янського району Харківської області отримав поранення 16-річний хлопець. Стало відомо, що 6 жовтня в результаті обстрілу окупантами села Домашнє Куп'янського району Харківської області отримав поранення 15-річний хлопець.

Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота щодо уточнення числа жертв і потерпілих у місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях, визнають в Офісі генпрокурора. Через бомбардування та обстріл збройними силами РФ пошкоджено 2614 навчальних закладів. З них 313 зруйновано повністю, йдеться в повідомленні.

++09.04++

У Донецькій області за добу російські окупанти вбили чотири цивільні особи, ще шестеро людей поранено, повідомив голова ОВА Павло Кириленко. "За 13 жовтня правоохоронці виявили в Донецькій області тіла 4 цивільних, які загинули раніше: 2 у Лимані та 2 в Яковлівці. Ще 6 людей за вчора отримали поранення", - написав Кириленко в Telegram-каналі.

++08.57++

Російські окупанти під час відступу мінують масові поховання українців, яких вони жорстоко вбили, повідомив міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський. "Щоб підійти до братської могили у будь-якого міста, на жаль, нам доводиться викликати саперів", - сказав міністр у четвер в ефірі телемарафону. За словами Монастирського, майже у кожному звільненому населеному пункті України правоохоронці знаходять місця масових поховань. Урядовець зазначив, що "окупанти настільки цинічні, що мінують навіть могили закатованих українців", цитує "Інтерфакс-Україна".

++08.44++

З українських портів у четвер вийшли шість суден із майже 154 тисяч тонн продовольства, отримавши дозвіл від спільного координаційного центру (СКЦ). "13 жовтня українські порти залишили шість суден, вони перевозять загалом 153 505 тонн зерна та іншої продукції АПК у рамках чорноморської зернової ініціативи", - йдеться у повідомленні СКЦ. "Станом на 13 жовтня загальний тоннаж зерна та іншої агропродукції, експортованих із трьох українських портів, становить 7 363 704 тонни. Загалом станом на сьогодні було дозволено рух 666 суден - 335 на прибуття в українські порти та 331 на вихід із них", - зазначається у повідомленні, цитує "Інтерфакс-Україна".

Зеленський привітав захисниць і захисників України

++08.33++

Президент України Володимир Зеленський привітав українських військових із Днем захисників і захисниць України. "Ви б'єтеся за Україну, незалежність і волю для усіх наступних поколінь. Абсолютні герої. Люди з великої літери. Наші захисники й захисниці", - написав Зеленський у Telegram-каналі.

++07.58++

Повідомлення про перші випадки загибелі мобілізованих викликали критику на адресу командування серед пропагандистів і військових блогерів в Росії, йдеться у звіті Американського Інституту вивчення війни (ISW). В актуальному аналізі наголошується, що показники втрат серед мобілізованих вище через їхню непідготовленість, брак спорядження, згуртованості підрозділів і командирів.

Аналітики наводять карти бойових дій, вказуючи, зокрема, на просування українських військ на північний захід від Сватового, подальші оборонні операції росіян на тлі очікування наступу Збройних сил України на Кремінну і спроби російських військ відбити позиції на півночі й північному заході Херсонської області. Водночас аналітики інституту зазначать, що пошкодження Кримського мосту перешкоджає доставці вантажів та особового складу з РФ на південь України.





++07.43++

Протягом минулої доби Збройні сили України відбили атаки російських військ у напрямку дев'яти населених пунктів, повідомив Генштаб ЗСУ в п'ятничному ранковому зведенні. "За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки противника у напрямках населених пунктів Терни, Опитне, Веселе, Невельське, Одрадівка, Іванград, Бахмут, Нова Кам’янка та Сухий ставок", - ідеться в зведенні.

Так само у Генштабі наголосили, що окупаційні російські війська й надалі завдають ударів по критичній інфраструктурі та цивільних об'єктах в Україні. Зокрема, минулої доби від російських обстрілів постраждали населені пункти Броди, Наливайківка Київської області, Миколаїв і Нікополь. Задля ударів по Україні російські агресори застосували крилаті, авіаційні, зенітні керовані ракети та ударні безпілотні літальні апарати іранського виробництва. Зазначається, що за добу окупаційні сили завдали два ракетних та 16 авіаційних ударів, а також провели понад 70 обстрілів із реактивних систем залпового вогню.





++07.27++

Росія збільшила чисельність свого корабельного угруповання в Чорному морі до 15 одиниць, які "продовжують маневри вздовж південного узбережжя Криму", повідомило в соцмережі Facebook Оперативне командування "Південь". За його даними, в цей час на бойовому чергуванні в Чорному морі перебувають три носії крилатих ракет "Калібр", в тому числі один підводний. Сукупна кількість ракет, яке може випустити це угруповання, - до 20 одиниць, застерегли в ОК "Південь".

++07.13++

Унаслідок ракетного обстрілу Запоріжжя російськими військами вражені об'єкти інфраструктури, в місцях влучень виникли пожежі, там працюють рятувальники. Цю інформацію оприлюднив голова Запорізької ОВА Олександр Старух. Посадовець уточнив, що в місто прилетіли три ракети, випущені з комплексу С-300. За попередньою інформацією, постраждалих немає.

++07.04++

Компанія Ілона Маска SpaceX повідомила міністерству оборони США, що більше не може продовжувати фінансування сервісу супутникового зв'язку Starlink в Україні. У відповідному листі директора з продажів SpaceX, яке цитує американський телеканал CNN , компанія просить Пентагон перейняти фінансування урядового і військового використання Україною системи Starlink, яка, за оцінками SpaceX, до кінця нинішнього року буде коштувати понад 120 мільйонів доларів, а протягом наступних 12 місяців може обходитися приблизно в 400 мільйонів доларів. "Ми не в змозі надалі дарувати термінали Україні або фінансувати наявні термінали протягом невизначеного періоду часу", - йдеться в документі. Досі SpaceX передала Україні близько 20 тисяч одиниць терміналів Starlink. Сам Ілон Маск повідомив раніше, що операція вже обійшлася його компанії в 80 мільйонів доларів.

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