РФ виключили з Виконавчої ради ЮНЕСКО - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський у середу, 15 листопада, повідомив, що Росію виключили з Виконавчої ради спеціалізованої установи Організації Об'єднаних Націй (ООН) з питань культури ЮНЕСКО.

"Уперше в історії Росія була виключена з Виконавчої ради ЮНЕСКО. Епоха російського впливу закінчилася, і це правильно: російським терористам не місце на чолі значущих міжнародних організацій", - написав він у X.

Також Зеленський висловив переконання, що міжнародна роль Росії надалі лише слабшатиме.

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Виконавча рада ЮНЕСКО є одним із керівних органів організації, координуючи її діяльність у період між сесіями Генеральної конференцiї. Засідання Ради відбуваються двічі на рік. Вона розглядає i подає Генеральній конференції проєкти дворічних програм та середньострокових стратегічних напрямів діяльності Організації, визначає заходи для реалізації затверджених програм i бюджетів, готує порядок денний Генконференцiї, подає рекомендації щодо прийому в ЮНЕСКО нових членів та встановлення асоційованих зв'язків з новими партнерами.

До складу Ради входять 58 представників держав-членiв ЮНЕСКО.