РФ вийшла з Договору про звичайні збройні сили в Європі

Росія завершила процедуру виходу з договору, що обмежував кількість військової техніки, зокрема, танків, артилерії, гелікоптерів та літаків. Одночасно для Росії втрачають чинність ще два документи, повідомили в МЗС РФ.

Росія завершила процедуру виходу з Договору про звичайні збройні сили в Європі (ДЗЗСЄ) у ніч на вівторок, 7 листопада, йдеться у заяві міністерства закордонних справ РФ. У повідомленні наголошується, що одночасно для Москви втрачають чинність пов'язані з ДЗЗСЄ Будапештська угода від 3 листопада 1990 року і так званий Фланговий документ від 31 травня 1996 року.

"Перша (угода. - Ред.) була укладена з метою визначення рівнів звичайних озброєнь для кожного з учасників тодішнього Варшавського договору, а друга - для тимчасового розв'язання проблеми флангових обмежень, що виникла у зв'язку із припиненням існування СРСР", - йдеться у публікації МЗС РФ.

Денонсація ДЗЗСЄ

Договір про звичайні збройні сили в Європі підписали 19 листопада 1990 року 16 країн НАТО та шість держав, які входили до Організації Варшавського договору. Документ встановлював обмеження на кількість звичайних озброєнь та бойової техніки для країн-учасниць. Обмеження стосувалися бойових танків та броньованих машин, артилерії, бойових літаків та гелікоптерів.

РФ ратифікувала договір у липні 1992 року, а липні 2007 року призупинила його дію. У публікації МЗС РФ наголошується, що призупинення дії ДЗЗСЄ було зроблено "в руслі мюнхенської промови" президента Росії Володимира Путіна. Тоді, виступаючи в Мюнхені на щорічній безпековій конференції, президент РФ несподівано різко розкритикувавав США і модель однополярного світу, що стало поворотним пунктом у російській зовнішній політиці. У 2015 році Москва призупинила участь у засіданнях Спільної консультативної групи по ДЗЗСЄ, чим розчарувала НАТО.

У травні 2023 року Путін підписав закон про денонсацію ДЗЗСЄ.

Нагадаємо, на початку листопада РФ остаточно вийшла з договору про заборону ядерних випробувань.