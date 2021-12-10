Росія відхилила пропозиції про "тишу" та обмін утримуваними - Україна в ТКГ

Україна у Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі (ТКГ) запропонувала повернутися до режиму припинення вогню з 10 грудня та провести обмін утримуваними особами. Представники Росії відкинули ці пропозиції, повідомили в українській делегації.

"Пропозиції України із закликом до учасників консультацій виступити із зустрічними заявами про повернення в режим припинення вогню з 00.01 10 грудня 2021 року та відданість заходам щодо посилення режиму припинення вогню від 22 липня 2020 року були відкинуті Російською Федерацією", - йдеться в заяві від 9 грудня.

Також зазначається, що українська делегація в ТКГ запропонувала розширити склад Спільного центру контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін на Донбасі (СЦКК) уповноваженими представниками країн-учасниць "нормандського формату" (за їхньою згодою) як незалежною стороною. "Ця пропозиція була категорично відкинута Російською Федерацією", - вказали у делегації.

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Обмін утримуваними заблоковано

Також повідомляється, що Україна у ТКГ запропонувала провести гуманітарний обмін до 60 утримуваних осіб до Нового року. За інформацією спікера Української делегації Олексія Арестовича, російській стороні було запропоновано три варіанти обміну: видачу 13, 24 або 60 осіб.

"Усі ці люди готові до обміну, їхнє місцезнаходження встановлено. Вони пройшли процедуру так званого процесуального очищення (зняття судимостей - ред.)", - цитує Арестовича агенція "Інтерфакс-Україна". Він зазначив, що, відповідно до українського законодавства, процедура процесуального очищення, на якій наполягає російська сторона щодо утримуваних, можлива лише після того, як та чи інша особа заявить про своє місцезнаходження та отримає вирок суду. Після цього вона може бути помилувана та повернена в рамках обміну або звільнення.

За словами Арестовича, у разі, коли деякі такі особи переховуються і не повідомляють про своє місцезнаходження, "Україна не може їх ні засудити заочно, ні очно, ні помилувати". "А РФ вимагає помилування від президента України незасуджених людей. Це суперечить нашому законодавству і Конституції", - сказав Арестович. В українській делегації в ТКГ зауважили, що пропозиція обміну утримуваними особами не знайшла підтримки у російської сторони. Представники РФ у ТКГ наразі не коментували результати переговорів в Тристоронній контактній групі щодо Донбасу.

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Нагадаємо, що останній обмін полоненими між Києвом та непідконтрольними територіями Донбасу відбувся у квітні 2020 року. Наразі у місцях позбавлення волі на непідконтрольних Києву Донецькій та Луганській областях перебуває, за даними Києва, близько 300 військових та цивільних осіб. З українського боку список на обмін готовий, повідомляв Зеленський під час пресмарафону 26 листопада.