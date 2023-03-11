РФ вичерпує підготовлені запаси озброєння - Данілов (онлайн)

Економіка РФ не здатна "забезпечити фронт", тому для неї наразі дуже важливою є зовнішня допомога, заявив секретар РНБО України Олексій Данілов. Новини дня.

Війна Росії проти України - новини суботи, 11 березня (оновлюється).

++18:00++

Росія вичерпує підготовлені запаси озброєння, а її економіка не здатна "забезпечити фронт", тому для РФ наразі дуже важливою є зовнішня допомога, заявив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов.

"Ракети, військова техніка накопичувалась десятиліттями. Розрахунки передбачали бліцкриг, а не бліцутилізацію. Корупційна економіка не в стані забезпечити фронт, зовнішня допомога для терористичної Росії – питання першочергової ваги", - написав він у Twitter.

++17:45++

Війська РФ завдали удару по критичній інфраструктурі Запорізької області, повідомляється в Telegram Запорізької ОВА. В повідомленні зазначається, що під удар потрапив "об'єкт життєзабезпечення", проте інших подробиць не наводиться.

"Сьогодні російські снаряди (попередньо С-300) спрямували в об'єкт життєзабезпечення обласного центру, в якому проживають кількасот тисяч мирних громадян", - йдеться у повідомленні.

++17:35++

На Черкащині сили ППО збили ракету та безпілотник, повідомив очільник Черкаської ОВА Ігор Табурець. "В області "приземлено" дві ворожі цілі: ракету та безпілотник. Минулось без потерпілих і руйнувань. Працюють відповідні служби", - написав він у Telegram.

++17:20++

Від початку лютого 2023 року 28 тисяч добровольців подали заявки на вступ до "Гвардії наступу" України. Наразі підрозділи вже практично сформовані, йде набір для формування резервів. Про це розповів міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко в ефірі національного телемарафону.

Клименко також додав, що навчання добровольців триватиме стільки, скільки буде необхідно, щоб отримати боєздатні підрозділи Національної гвардії, Державної прикордонної слуужби та Національної поліції.

++16:50++

Уряд Італії планує провести 26 квітня конференцію за участі представників італійських компаній, присвячену питанням відновлення України, повідомив міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні.

"Сьогодні спільно з міністрами закордонних справ країн G7 я оголосив, що уряд організує конференцію щодо відновлення України 26 квітня за участі італійських компаній. Наша відданість миру і свободі для українського народу триває", - написав Таяні у Twitter.

++16:30++

Влада Данії сподівається, що перші німецькі бойові танки Leopard 1 вдасться доставити в Україну протягом весни 2023 року. Про це заявив виконуючий обов’язки міністра оборони країни Трольс Лунд Пульсен після візиту у п'ятницю, 10 березня, на німецьке підприємство Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft (FFG), яке займається підготовкою цих танків для Києва.

На початку лютого 2023 року Німеччина, Данія та Нідерланди заявили, що планують надати Україні щонайменше 100 відремонтованих німецьких бойових танків Leopard 1.

++15:50++

Маріупольська міська рада з посиланням на свідчення мешканців окупованого міста повідомляє про два "прильоти" - в районі аеропорту та села Агробаза. Ймовірно, сталося влучання у місце розташування військ РФ, інформація уточнюється, зазначається у повідомленні міськради у Telegram.

++15:15++

Від початку повномасштабного вторгнення війська РФ здійснили більше 40,5 тисяч обстрілів території України, зруйнувавши понад 152 тисячі житлових будинків. Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко в ефірі національного телемарафону. Також внаслідок російських ударів було зруйновано понад 60 тисяч об’єктів загальної інфраструктури, наводить його слова пресслужба МВС.

За словами Клименка, наразі зареєстровано 66300 кримінальних проваджень щодо вчинення злочинів військовослужбовцями РФ. "Більшість з них - 80 відсотків - це порушення законів та правил ведення війни", - наголосив міністр.

++14.29++

Українським силам оборони у Бахмуті необхідно виграти час для накопичування резервів та початку весняного контрнаступу, заявив командувач Східного угруповання військ генерал-полковник Олександр Сирський, повідомляється на сторінці Сухопутних військ ЗСУ у Facebook. За словами Сирського, контрнаступ "вже не за горами". У повідомленні йдеться, що зараз командувач перебуває на найважливіших ділянках фронту.

++14.13++

Пентагон зробив запит у новому фінансовому році (починається в США з 1 жовтня) на 170 мільярдів доларів, зокрема для заміни боєприпасів, поставлених Україні, а також для придбання такої зброї, як ракети далекого радіусу дії, які будуть необхідні у разі конфлікту з Китаєм. Про це повідомило агентство Bloomberg із посиланням на внутрішній документ відомства. Міноборони США запросить 76,8 мільярда доларів для ВМС та морської піхоти, у тому числі - 32,8 мільярда доларів на будівництво нових кораблів, 61 мільярдів доларів для ВПС, включно з Космічними силами США, і 24,4 мільярда доларів для армії (сухопутних військ). Документи, як очікується, офіційно оприлюднять 13 березня.

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++13.48++

Кількість загиблих внаслідок російського удару по Херсону у суботу збільшилася до трьох, ще двоє осіб отримали поранення, повідомляє Херсонська обласна військова адміністрації. "На Миколаївському шосе уламки російських снарядів вбили трьох людей. Двоє дістали поранення. Через удар загорівся автомобіль. На місці працюють екстрені служби", - йдеться в повідомленні. Раніше повідомлялося про одного загиблого та двох поранених внаслідок обстрілу Миколаївського шосе у Херсоні.

++13.22++

Щоденне зведення британської розвідки присвячене ситуації в Бахмуті в Донецькій області України. Як зазначили в міноборони Великобританії, за минулі чотири дні сили приватної військової компанії (ПВК) "Вагнер" узяли під контроль більшу частину східного сегмента Бахмута - лінія фронту проходить річкою Бахмутка. За даними британської розвідки, українські сили утримують західну частину міста, а також зруйнували ключові мости через річку, яка протікає між забудованими районами. Українські підрозділи можуть вести вогонь з укріплень на заході, що, вочевидь, створює великі труднощі для ПВК "Вагнер", яка намагається продовжити фронтальний наступ на цьому напрямку, вказується далі у зведенні. Проте українські сили та їхні лінії постачання на заході залишаються вразливими на тлі триваючих спроб обходу з боку ЗС РФ на півночі і на півдні.

++13.00++

Щонайменше 29 екстремістів і політично вмотивованих кримінальних елементів виїхали з Німеччини в зону бойових дій в Україні та беруть участь у війні, повідомила газета Die Neue Osnabrücker Zeitung з посиланням на Федеральне відомство з охорони конституції. У відомстві не повідомили, на чиєму боці воюють зазначені особи. Загалом у зону боїв із ФРН виїхав 61 екстреміст і політично вмотивований кримінальний елемент, але не всі вони залучені до бойових зіткнень. Приблизно половина залишається в Україні.

++12.45++

Російські окупанти продовжують обстрілювати Херсон, одна людина загинула внаслідок обстрілу Миколаївського шосе у суботу, повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін. "На Миколаївському шосе, за попередніми даними, уламки ворожих боєприпасів травмували двох людей. Один із постраждалих загинув на місці. Через влучання снаряду палає автомобіль. Рятувальники, медики та поліцейські вже працюють на місці обстрілу", - написав чиновник у Telegram.

++12.13++

Петиція на сайті Київської міської ради із закликом скасувати зупинення громадського транспорту під час повітряної тривоги в Києві набрала необхідні для розгляду 6 тис. голосів. Згідно з платформою петицій на сайті Київради, цю петицію було подано 19 січня і станом на 11 березня вона набрала необхідні для розгляду шість тисяч голосів. Петиція має бути розглянута відповідальними особами протягом десяти робочих днів з дня оприлюднення інформації про початок її розгляду та за можливості виконана.

Двоє загиблих, 14 поранених на Донеччині

++11.52++

Російські окупанти не припиняють обстрілів населених пунктів на Донеччині, внаслідок ворожих ударів минулої доби, 10 березня, загинуло двоє людей, ще 14 жителів області зазнали поранень. Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко. "За 10 березня росіяни вбили 2 жителів Донеччини - у селі Красногорівка. Ще 14 людей в області дістали поранення", - написав він у Telegram.

++11.33++

Співробітники Управління СБУ в Харківській області затримали 51-річного жителя Куп'янська Харківської області, який під час окупації налаштовував трансляцію телеканалів РФ, йому оголошено про підозру в колабораційній діяльності. "За клопотанням прокурорів чоловіку обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою", - повідомляє пресслужба Харківської обласної прокуратури.

++11.15++

Російські війська вранці в суботу вкотре обстріляли прикордонні села Сумської області з артилерії, під вогонь потрапили околиці сіл Рожковичі та Ситне Шосткинського району, повідомили в Оперативному командуванні "Північ".

"Зелені" закликають пришвидшити надання допомоги Україні

++10.53++

Співголова німецької партії "Союз 90 / Зелені" Омід Нуріпур (Omid Nuripur) виступив за прискорення темпів військової підтримки України. В інтерв'ю газетам Rheinische Post і General-Anzeiger він, зокрема, розкритикував той факт, що дебати про постачання винищувачів Києву досі не розпочато. Коли, наприклад, Польща повідомляє, що передає Україні ще кілька танків Leopard, то це крок у правильному напрямку, заявив політик. "Коли росіяни в найближчі кілька тижнів... почнуть великий наступ, ми зрозуміємо, що спізнюємося. Ми маємо думати про те, як ми можемо прискорити надання допомоги, щоб більша частина танків Leopard надійшла на озброєння ЗСУ цього року, а не 2024-го", - підкреслив один із лідерів "Зелених".

++10.24++

Постачання до Німеччини рослинної олії, зокрема з України, через рік після початку російської агресії досягли довоєнного рівня, заявили в галузевому Союзі олійнопереробної промисловості ФРН.

++10.00++

Пропозиція прем'єр-міністерки Фінляндії Санни Марін передати Україні списані винищувачі Hornet ні з ким у країні не обговорювалася, заявив президент Саулі Нііністе. "Це питання ні з ким не обговорювалося", - сказав у суботу Нііністе, який перебуває з візитом у США, фінському агентству новин STT.

Здивування висловив і міністр оборони Антті Кайкконен. "Марін не говорила зі мною про цю ідею заздалегідь. Я б застеріг її", - сказав він газеті Iltalehti. Під час візиту в Україну в п'ятницю Марін заявила, що Фінляндія може обговорити передачу Україні списаних винищувачів. Вона сказала, що обговорила з президентом Володимиром Зеленським питання про необхідність підтримки України важкими видами зброї.

Німці не дуже прагнуть захищати союзників по НАТО

++09.45++

Згідно з опитуванням Інституту соціологічних досліджень в німецькому місті Алленсбах, проведеним на замовлення газети Frankfurter Allgemeine Zeitung, лише 45 відсотків жителів Німеччини висловилися за те, щоб Німеччина надала військову підтримку іншій країні НАТО в разі нападу на неї. Проти такої допомоги союзнику по Північноатлантичному альянсу, який зазнав нападу, виступили 35 відсотків опитаних. Решта 20 відсотків не змогли відповісти на запитання соціологів.

++09.23++

Один мирний житель Харківської області отримав поранення внаслідок обстрілу з боку російських окупантів у п'ятницю, ще один підірвався на міні в лісі, повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов. "Унаслідок обстрілів с. Вільхуватка Куп'янського району пошкоджено центр соціально-психологічної реабілітації дітей та школу. Зруйновано близько 10 приватних житлових будинків. Поранення отримав 54-річний цивільний. Госпіталізований у стані середньої тяжкості. У Куп'янську ворожими обстрілами пошкоджено щонайменше 2 приватні житлові будинки, сталися пожежі", - написав Синєгубов у Telegram. Він повідомив також, що в п'ятницю біля с.Діброва Ізюмського району 32-річний місцевий мешканець підірвався в лісі на міні "Пелюстка". Його госпіталізували з пораненням.

++08.59++

Енергетики повністю відновили енергопостачання побутових споживачів Харкова і Харківської області, які залишилися без світла внаслідок масованої ракетної атаки, здійсненої російськими окупаційними військами на об'єкти критичної інфраструктури регіону в ніч на 9 березня. "На ранок 11 березня підключені до мережі всі споживачі Харкова (поки що без міського електротранспорту) і Харківської області", - повідомили в пресслужбі "Харківобленерго".

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++08.45++

У Херсонській області внаслідок обстрілів російськими військами загинуло троє людей, повідомив вранці в суботу голова Херсонської обласної військової адміністрації (ОВА) Олександр Прокудін. "За минулу добу противник здійснив 71 обстріл, випустивши 335 снарядів з важкої артилерії та "Градів". Місто Херсон ворог обстріляв 4 рази. 14 снарядів влучили у житлові квартали, приватні й багатоквартирні будинки. На жаль, є жертви серед цивільного населення - 3 людини загинули, 5 - дістали поранення", - зазначив голова ОВА.

++08.16++

ЄС та США збираються посилити тиск на держави та інші суб'єкти, які допомагають Росії обходити міжнародні санкції. Про це домовилися президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) та президент США Джо Байден на зустрічі у Вашингтоні у п'ятницю, 10 березня. "Ми готові спільно зробити кроки, спрямовані проти суб'єктів у третіх країнах, щоб перешкодити тим, хто допомагає Росії вести війну з будь-якої частини світу, звідки йде ця підтримка", - йдеться у спільній заяві Байдена та фон дер Ляєн. Євросоюз та США анонсували нові заходи "подальшого ослаблення" військово-промислового комплексу РФ, не розкривши їхніх деталей.

++08.01++

Уряд Великобританії закликав головних спонсорів літніх Олімпійських ігор 2024 року в Парижі чинити тиск на Міжнародний олімпійський комітет (МОК), щоб не допустити спортсменів із Росії та Білорусі до змагань. Відповідне прохання британського міністра культури, ЗМІ та спорту Люсі Фрейзер адресоване таким компаніям, як Airbnb, Visa і Samsung. "Ми знаємо, що спорт і політика в Росії та Білорусі сильно переплетені, і ми сповнені рішучості не допустити того, щоб ці режими використовували спорт у пропагандистських цілях", - написала Фрейзер.

Кількома годинами раніше Сейм Литви ухвалив резолюцію, в якій закликав усі парламенти світу "висловити свою чітку і рішучу незгоду" з будь-якими пропозиціями дозволити російським і білоруським спортсменам та офіційним особам брати участь в Олімпійських іграх або інших міжнародних змаганнях, зокрема під нейтральним прапором. Усі 109 депутатів литовського парламенту проголосували за те, щоб обмеження діяли доти, доки Росія не припинить повномасштабну військову агресію проти України.

Ситуація з біженцями у ФРН вкрай складна

++07.49++

Ситуація, в якій опинилася сьогодні комунальна влада в Німеччині через приплив біженців, спричинений війною Росії в Україні, драматичніша, ніж була в період міграційної кризи 2015-2016 років, і з кожним днем вона погіршується, заявив в інтерв'ю газеті Bild президент Німецького об'єднання земельних округів Райнгард Заґер (Reinhard Sager). З початку 2022 року адміністраціям громад додатково потрібно загалом 2 мільярди євро на рік на забезпечення мігрантів житлом, пояснив Заґер, закликавши канцлера ФРН Олафа Шольца (Olaf Scholz) надати владі на місцях пряму фінансову допомогу. Крім того, Райнгард Заґер вважає, що уряду Шольца слід скоротити чисельність мігрантів і подбати про те, щоб розподіл біженців у Європі відбувався більш справедливо, а зовнішні кордони ЄС стали безпечнішими.

++07.31++

Будівництво оборонних ліній у Бєлгородській і Курській областях є спробою зобразити Україну як загрозу для Росії, вважають експерти американського Інституту вивчення війни (ISW). Водночас будівництво укріплень в окупованому Криму свідчить про невпевненість росіян у тому, що вони здатні утримати захоплені ними території на півдні України, йдеться в черговому аналітичному огляді ISW. В інституті зазначили, що укріплення в Криму розташовані далеко від нинішньої лінії фронту, а розміщені в цій частині півострова російський персонал і техніка були б куди доречнішими в інших місцях України.

++07.20++

"Влада" окупованої частини Запорізької області створює так зване "народне ополчення", щоб залучити місцевих жителів до війни проти України, повідомив в ефірі загальнонаціонального телемарафону мер Мелітополя Іван Федоров. Відповідне розпорядження, за його словами, віддав так званий глава окупаційної "адміністрації" Євген Балицький. "Гауляйтер Балицький уже втретє намагається змусити жителів в окупації воювати за Росію. Рік тому він створив нібито для охорони громадського порядку так звані "козацькі дружини", які базувалися на території церкви Московського патріархату. Потім вони створили полк імені Судоплатова, до якого набирали добровольців з окупованої території, але не набрали. Тепер він наказав створити "народне ополчення", знову нібито для охорони порядку", - сказав Федоров. Він зазначив, що запорізькі колаборанти діють за "донецьким сценарієм", коли після окупації частин Донецької та Луганської областей у 2014 році було створено так звану "народну міліцію", яку згодом трансформували в "армійські корпуси" псевдоутворень "ДНР" і "ЛНР".

++07.08++

Протягом минулої доби російські окупанти завдали 29 авіаційних та 4 ракетних удари по Донецькій області, а також 100 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Є поранені мирні громадяни та пошкоджено цивільну інфраструктуру і житлові будинки, повідомляє вранці у суботу у традиційному зведенні генштаб Збройних сил України.

Росіяни не полишають спроб щодо виходу на адміністративний кордон Донецької та Луганської областей, основні зусилля зосереджують на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар'їнському та Шахтарському напрямках. Минулої доби сили ЗСУ відбили понад 100 атак противника на зазначених напрямках.

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