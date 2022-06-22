РФ вдарила по Миколаєву сімома ракетами

24 лютого Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну.

Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку подій 21 червня.

На цій сторінці (оновлюється) DW стежить за новинами середи, 22 червня (час київський).

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Фінляндія десятиліттями готувалася до російського нападу і чинитиме жорсткий опір, якщо це трапиться, заявив командувач Сил оборони країни Тімо Ківінен. "Ми систематично розвивали нашу військову оборону саме для того виду бойових дій, який ведеться там (в Україні - Ред.) із масованим застосуванням вогневого ураження, бронетехніки, а також авіації", - цитує Ківінена агенція Reuters.

За його словами, Фінляндія накопичила значний арсенал зброї і військової техніки, але вирішальним фактором є вмотивованість фінів боротися. Фінляндія витрачає два відсотки свого ВВП на оборону, що перевищує рівень багатьох країн НАТО. Також країна з населенням чисельністю 5,5 мільйона має близько 280 тисяч професійних військовослужбовців і 870 тисяч резервістів.

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У російському міністерстві закордонних справ кажуть, що готують заходи у відповідь на обмеження Литвою транзиту в Калінінградську область і з неї. Вони "будуть не в дипломатичній, а в практичній площині", заявила на брифінгу речниця Марія Захарова. Про що саме йтиметься, вона не уточнила. Литва наголошує, що "транзит пасажирів і вантажів, які не підпадають під санкції, продовжується без перешкод".

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В Амстердамі 21 червня відбувся благодійний телемарафон Embrace Ukraine. Відео свого виступу на ньому президент України Володимир Зеленський виклав у соцмережі в середу. "Залишається декілька днів до історичного рішення Європейського Союзу щодо України. І я впевнений, що ні в кого з нас, ні в кого з вас немає сумнівів, що Україна має отримати позитивне рішення. Ми на це заслужили!", - сказав він.

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У Європейські комісії назвали скорочення РФ газових потоків до Європи "шахрайськими кроками", передає Reuters. "Незаконне вторгнення Росії в Україну призвело до надзвичайної ситуації в ЄС. Через ці шахрайські кроки, які ми спостерігаємо з боку адміністрації Путіна щодо раптового зменшення потоку газу з боку "Газпрому", ми робимо дуже важливі заходи, але всі вони тимчасові", - сказала виконувачка обов'язків директора відділу, що опікується міжнародними справами та кліматом ЄК Еліна Бардрам, маючи на увазі використання вугілля. За її словами, довгострокові кліматичні цілі Європейського Союзу залишаються незмінними.

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РФ вдарила по Миколаєву сімома ракетами

Росіяни вдарили по Миколаєву сімома ракетами, повідомляє глава обласної військової адміністрації Віталій Кім. "Перервав інспекцію в районі. Повертаюся до міста. Удар по місту сімома ракетами", - написав він у Telegram, не надавши деталей. На момент повідомлення Кіма у Миколаєві тривала повітряна тривога.

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Саміт ЄС підтримає надання України статусу кандидата на вступ

На саміті Європейського Союзу 23-24 червня планують підтримати надання Україні та Молдові статусу кандидата на вступ до ЄС.

Про це йдеться в останньому проєкті заяви саміту, з яким ознайомився кореспондент DW. "Європейська Рада вирішила надати статус країни-кандидата Україні та Республіці Молдова. Єврокомісію запрошено звітувати Раді ЄС щодо виконання умов, визначених у висновках Єврокомісії щодо відповідних заявок на членство, у рамках її регулярного пакета з політики розширення. Рада ЄС вирішить щодо подальших кроків, як тільки всі ці умови будуть виконані", - сказано в ньому.

Читайте докладніше: Усі держави ЄС підтримують надання Україні статусу кандидата

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У Росії перейменували площу біля посольства США в "Площу "Донецької народної республіки", повідомляють місцеві ЗМІ з посиланням на документ, опублікований на сайті мерії Москви. Московська мерія вже казала, що в столиці РФ знайдуть ще одну площу чи вулицю, яку перейменують на "Луганської народної республіки".

Раніше в кількох європейських столицях, зокрема у Вільнюсі та Празі, перейменували вулиці, де розташоване посольство РФ на "Героїв України".

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Білорусь почала мобілізаційні навчання в Гомельській області

Міністерство оборони Білорусі оголосило про початок мобілізаційних навчань в Гомельській області. Вони мають тривати до 1 липня.

Для створення ситуації, наближеної до реальної, у навчаннях братимуть участь підрозділи сил спеціальних операцій. У Мінську стверджують, що навчання планові та відбуваються щороку, наприклад, 2021 року перевіряли готовність військових комісаріатів у Могильовській області.

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За даними російських ЗМІ, на нафтопереробному заводі в Ростовській області РФ почалася пожежа. Очевидці повідомили, що завод спалахнув нібито після того, як на нього скинув вибухівку безпілотний літальний апарат.

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Президент Індонезії Джоко Відодо, країна якого цього року головує у Великій двадцятці, відвідає Україну та Росію цього місяця для обговорення економічних та гуманітарних наслідків війни. Відодо прагне подолати глобальну продовольчу кризу, яку спричинила війна в Україні. Вона стала причиною внутрішнього дефіциту олії та зростання цін для індонезійців. Про це пише AFP із посиланням на індонезійського міністра закордонних справ Ретно Марсуді. Президент Індонезії може стати першим азіатським лідером, який відвідає обидві країни з моменту початку бойових дій. Точні дати його зустрічей з президентами України Володимиром Зеленським і Росії Володимиром Путіним офіційно не називаються. За даними російських ЗМІ, зустріч з Путіним може відбутися 30 червня.

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Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров зустрінеться з главою МЗС Ірану Хоссейном Амір-Абдоллахіаном 23 червня, повідомляє іранська інформаційна агенцію IRNA. Лавров мав прибути в Іран 22 червня для переговорів про посилення торгівлі та енергетичного співробітництва, оскільки обидві країни обмежені економічними санкціями Заходу.

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Глава МЗС Італії вийшов з партії через слабку підтримку нею України

Міністр закордонних справ Італії Луїджі Ді Майо залишає "Рух п'яти зірок", щоби сформувати нову парламентську групу, яка підтримуватиме уряд прем'єр-міністра Маріо Драгі.

Луїджі Ді Майо

Про рішення вийти з партії він оголосив ввечері 21 червня, зазначивши, що воно пов'язане з "невизначеністю" політсили щодо підтримки України після повномасштабного вторгнення Росії. Ді Майо останнім часом неодноразово критикував очільника "Руху п'яти зірок", колишнього прем'єр-міністра Італії Джузеппе Конте, за підрив зусиль нинішнього уряду з підтримки України. Зокрема, Конте нещодавно закликав більше не надсилати Україні зброю, наголошуючи на тому, що Італія має зосередитися на дипломатії.

Читайте докладніше: Глава МЗС Італії вийшов з партії через слабку підтримку нею України

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Шведська компанія IKEA почала згортати роздрібну мережу в Росії. Майже всі орендодавці торгових центрів, у яких розміщені її магазини та студії, отримали від компанії повідомлення про бажання достроково розірвати договори оренди в односторонньому порядку, повідомляють російські "Ведомости".

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Розслідування "Репортерів без кордонів" підтвердило, що журналіст Макс Левін і військовий Олексій Чернишов, який супроводжував його, були "холоднокровно страчені" військами РФ. За даними організації, трагедія сталася під час пошуку загубленого дрона фотокореспондента. "Репортери без кордонів" повідомили, що Левін іноді ділився з українськими силами інформацією з безпілотника, зокрема щодо позицій російських військ. Утім вони наголошують, що "використання дрона було насамперед журналістським заходом".

На місці події правозахисники нарахували 14 кульових отворів у згорілому корпусі автомобіля вбитих чоловіків. Неподалік "Репортери без кордонів" знайшли частину речей Левіна та Чернишова, а також виявили занедбані російські позиції з залишками харчового пайка, сигаретних пачок та іншого сміття, імовірно залишеного російськими солдатами. З металошукачами група розслідувачів виявила кулю в ґрунті на місці, де знайшли тіло фотокореспондента. Це свідчить про те, що, ймовірно, він був убитий однією, можливо, двома кулями, випущеними з близької відстані, "коли уже був на землі", вважають правозахисники. Неподалік від місця, де знайшли обпалене тіло Чернишова, група розслідувачів виявила каністру з бензином. Результати розслідування демонструють, що обидвох чоловіків "холоднокровно стратили".

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Обласні військові адміністрації прозвітували про ситуацію в регіонах станом на ранок середи:

Голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай розповів, що війська РФ наближаються до Лисичанська , закріплюючись у населених пунктах неподалік, та обстрілюють місто з артилерії, танків і авіації. "Маємо щонайменше трьох поранених цивільних, ушкодження отримали декілька поліцейських. Ракетні удари витримали будівлі поліції, прокуратури, СБУ", - написав Гайдай у Telegram. У Сєвєродонецьку тривають вуличні бої. "Наші захисники тримають територію промислової зони Сєвєродонецька", - розповів голова ОВА. Армія РФ намагається блокувати підрозділи Сил оборони поблизу Борівського та Воронового. "Ворог зайшов у Тошківку, що дозволило йому посилити вогневий вплив на інші населені пункти. Окупанти вже закріплюються в Устинівці, Підлісному та Мирній Долині, ведуть наступ на Білу Гору", - повідомив Гайдай.

Внаслідок обстрілу РФ 21 червня Часового Яру на Донеччині одна людина загинула, 11 зазнали поранень . За даними голови Донецької ОВА Павла Кириленка, росіяни завдали удару по пляжу на озері Золота Рибка в межах міста. За попередньою інформацією, для атаки використали касетні снаряди.

У Миколаєві 21 червня Росія вразила ракетними ударами промисловий об'єкт, внаслідок чого були пошкоджені будівлі підприємств. Також армія РФ нанесла удар по житлових кварталах, використовуючи заборонені касетні боєприпаси. Одна з касет розірвалася на подвір’ї приватного будинку, де перебували двоє чоловіків. Один із них загинув на місці, другий поранений та отримує допомогу медиків. Крім того, були обстріли в Інгульській громаді, внаслідок яких двоє людей поранені. Ще одна людина була поранена через обстріли Очакова. Там пошкоджені два об'єкти соціальної інфраструктури та портова інфраструктура.

++09.38++

Імовірно, Росія готується розгорнути на Донбасі велику кількість резервних підрозділів, повідомляє у щоденному зведенні британська розвідка. Наголошується, що здатність обох сторін формувати та розгортати резервні підрозділи на фронті стає все більш важливою для результату війни.

За даними розвідки Великобританії, тривають сильні обстріли, оскільки РФ намагається оточити район Сєвєродонецька через Ізюм на півночі та Попасну на півдні.

У зведенні зазначається, що востаннє Росія повідомляла про втрати на війні проти України 25 березня. Однак у самопроголошеному утворенні "ДНР" станом на 16 червня повідомили про 2128 загиблих військових і 8897 поранених з початку року. "Рівень втрат "ДНР" еквівалентний приблизно 55 відсоткам їхньої початкової чисельності, що підкреслює надзвичайне виснаження російських та проросійських сил на Донбасі. Висока ймовірність того, що сили "ДНР" оснащені застарілим озброєнням та технікою", - кажуть у розвідці.

++09.14++

Україна витрачає до шести мільярдів доларів щомісяця через війну - USAID

Саманта Пауер

Влада України змушена витрачати щомісячно до п'яти-шести мільярдів доларів, щоби "впоратися з війною", заявила глава Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) Саманта Пауер.

За її словами, це "приголомшливі" суми, і навіть 7,5 мільярда доларів, які Білий дім готовий виділити на допомогу Україні, не вистачить, щоби покрити витрати у зв'язку з війною. "Ми знаємо, що цих грошей не вистачить, ми знаємо, що надалі потрібна ще велика пряма бюджетна підтримка", - наголосила керівниця USAID.

Читайте детальніше: Україна витрачає до шести мільярдів доларів щомісяця через війну - USAID

++08.50++

Ірландія в рамках запроваджених проти РФ за війну в Україні санкцій заморозила російські активи на 1,72 мільярда євро, повідомляє The Irish Times із посиланням на дані Центрального банку Ірландії та представника міністерства закордонних справ. Більшість заморожених активів припала на кошти фондів та компаній, пов'язаних з фізичними та юридичними особами, які потрапили під санкції.

++08.29++

У Білому домі вважають жахливими заяви речника Кремля Дмитра Пєскова про можливість застосування смертної кари для двох полонених американців, які воювали на боці України, повідомляє CNN. "Жахливо, що державний чиновник у Росії навіть припустив смертну кару для двох американських громадян, які перебували в Україні. І ми будемо продовжувати намагатися дізнатися, що ми можемо про це", - сказав координатор зі стратегічних комунікацій у Раді національної безпеки Джон Кірбі. Він наголосив, що незалежно від того, чи перспектива смертної кари є реальною чи гіпотетичною, вона викликає занепокоєння.

Читайте також: У "ДНР" трьох іноземних добровольців засудили до смертної кари

++08.09++

Українські війська відбили штурм у напрямку Вуглегірської теплової електростанції та зупинили наступ військ РФ у напрямку Молодіжне - Катеринівка, повідомляє генеральний Штаб Збройних сил України у ранковому зведенні. Тривають спроби РФ повністю захопити Сєвєродонецьк. Також російські війська намагаються штурмувати Слов'янськ - "здійснюють систематичний вогневий вплив, щоб створити умови для відновлення наступу на місто", йдеться у зведенні.

Тривають спроби росіян не допустити наступ ЗСУ на Південнобузькому напрямку. У зведенні наголошується, що РФ утримує до трьох батальйонних тактичних груп та підрозділи повітряно-десантних військ у прикордонних районах Брянської та Курської областей задля демонстрації присутності. Для посилення росіяни перегрупували війська на Бахмутському напрямку фронту. Тривають обстріли з артилерії, реактивних систем залпового вогню, мінометів населених пунктів Сумщини, Чернігівщини, Харківщини, Донеччини, Луганщини та Запоріжчини. Крім того, війська РФ здійснили авіаудари поблизу Красногорівки Донецької області та Білої Криниці Херсонської області. В Чорному морі Росія підготувала до застосування шість носіїв крилатих ракет типу "Калібр".

++07.51++

Збройні сили України вразили на острові Зміїному зенітно-ракетний комплекс "Панцир С1" армії РФ, а також радіолокаційну станцію та автомобільну техніку. Про це йдеться в зведенні оперативного командування ЗСУ "Південь" за 21 червня. "Остаточні результати дорозвідуються", - сказано в повідомленні.

++07.37++

У Ростовській області РФ 21 червня розбився російський штурмовик Су-25 . Пресслужба Південного військового округу РФ заявила, що літак розбився під час планового навчально-тренувального польоту без боєкомплекту, льотчик загинув. За попередніми даними, аварія трапилась через технічну несправність. За інформацією ЗМІ, штурмовик летів на надмалій висоті і міг зачепити лінію електропередачі через помилку пілотування.

++07.24++

Ситуація в Україні може стати змаганням на витривалість між Європою та Росією, вважає президент США Джо Байден. "Думаю, на певному етапі в справу піде вичікувальна тактика: потрібно подивитися, які збитки росіяни зможуть витримати і що буде готова витримати Європа", - сказав він в інтерв'ю журналістам.

++07.11++

Канада думає, як відновити постачання газу до Німеччини "Північним потоком"

Канада вивчає способи відновлення постачання газу до Німеччини трубопроводом "Північний потік-1", обсяг якого знизився через те, що турбіни Siemens, які проходили технічне обслуговування, застрягли в цій країні. Про це заявив канадський міністр природних ресурсів Джонатан Вілкінсон в інтерв'ю агенції Bloomberg. "Ми хочемо поважати санкції, тому що їх запровадили не просто так", - сказав він і при цьому зазначив, що мета обмежень не полягає в тому, щоби "заподіяти істотний біль Німеччині, яка є одним з найближчих друзів і союзників".