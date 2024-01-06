Ракетний удар РФ по Покровську: 11 загиблих та 8 поранених

Війська РФ завдали ракетного удару по Покровському району Донецької області, внаслідок чого загинули, попередньо, 11 людей, зокрема пʼятеро дітей. Ще восьмеро людей зазнали поранень.

Російські війська у суботу, 6 січня, завдали ракетного удару по Покровському району Донецької області, внаслідок чого, попередньо, загинули 11 людей, зокрема пʼятеро дітей. Ще восьмеро людей зазнали поранень, повідомив начальник Донецької обласної військової адміністраці (ОВА) Вадим Філашкін.

"11 загиблих, у тому числі п'ятеро дітей - такі попередні наслідки ударів по Покровському району. Росіяни вдарили по району ракетами С-300, вбили 11 людей і поранили ще вісьмох. Основний удар прийшовся по Покровську і Рівному Мирноградської громади", - зазначив він у Telegram.



Рятувальна операція у Покровському районі триває, повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС). За даними рятувальників, у Покровську внаслідок обстрілу зруйновані житлові будинки, восьмеро людей постраждали.



В ході аварійно-рятувальних робіт станом на 19:20 за київським часом з-під завалів вдалось врятувати одну людину. На місці влучання тривають роботи з пошуку ще шести людей, серед них - двоє дітей.

"В селі Рівне Покровського району постраждали дві людини. На місці зруйнованого будинку тривають аварійно-рятувальні роботи з пошуку шести людей, з них - троє дітей. Проводиться ідентифікація знайдених фрагментів тіл", - йдеться в повідомленні ДСНС.

Загалом для проведення робіт залучено 18 одиниць техніки та 82 людини - співробітники ДСНС, Національної політції та Червоного Хреста.

У своєму відеозверненні президент Володимир Зеленський також зазначив, що для проведення рятувальної операції у Покровську та Покровському районі залучені необхідні сили та техніка ДСНС.

"Розбирають завали. Станом на цей час відомо про загибель понад десяти людей, і серед них - діти, на жаль… Мої співчуття всім, хто втратив рідних і близьких. Удар росіян був просто по звичайній житловій забудові, по приватних будинках. Усім пораненим надається необхідна допомога", - сказав він.

Зеленський також наголосив, що "жоден із таких ударів без наслідків для держави-терористки не минеться". "Ми маємо це забезпечити - нашою силою, власними оборонними та політичними спроможностями", - сказав він.

Російські військові не вперше б'ють по Покровську ракетами. Через удар по місту 7 серпня 2023 року загинули дев'ять людей, поранень зазнали 82 людини.

Зранку п'ятниці, 13 жовтня, росіяни також вдарили по Покровську ракетами, внаслідок чого загинула одна людина, ще 13 було поранено.

Вночі 30 листопада російські війська одночасно вдарили по Покровькому району Донеччини шістьма ракетами С-300. Під обстріл потрапили Покровськ, Новогродівка та Мирноград. Внаслідок атак постраждали 10 людей, серед них - чотири дитини.