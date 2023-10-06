РФ вдарила ракетами по Харкову: загинула дитина, є поранені

10-річний хлопчик став жертвою російського ракетного удару по Харкову. Ще щонайменше 23 людей отримали травми, зокрема 11-місячний брат загиблого.

Російські окупанти вранці у п'ятницю, 6 жовтня, завдали ракетних ударів по житлових будинках у Харкові.

За попередніми даними, РФ ударила близько сьомої ранку двома ракетами типу "Іскандер".

Як повідомили в Офісі генерального прокурора, в Основ'янському районі з-під завалів зруйнованого будинку дістали тіло 10-річного хлопчика. Серед травмованих - 11-місячний брат загиблого хлопчика.

Загалом внаслідок атак зазнали травм 23 мешканці Харкова, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Напередодні, 5 жовтня, російські окупанти завдали ракетою "Іскандер" удару по Грозі Куп'янського району Харківщини, вбивши 52 людей, які зібралися у сільському кафе-магазині на поминки з нагоди перепоховання військового.

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