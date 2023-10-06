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КонфліктиУкраїна

РФ вдарила ракетами по Харкову: загинула дитина, є поранені

Максим Сидоржевський
6 жовтня 2023 р.

10-річний хлопчик став жертвою російського ракетного удару по Харкову. Ще щонайменше 23 людей отримали травми, зокрема 11-місячний брат загиблого.

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Запуск російської ракети "Іскандер", архівне фото
Запуск російської ракети "Іскандер", архівне фотоФото: Russian Look/picture alliance

Російські окупанти вранці у п'ятницю, 6 жовтня, завдали ракетних ударів по житлових будинках у Харкові.

За попередніми даними, РФ ударила близько сьомої ранку двома ракетами типу "Іскандер".

Як повідомили в Офісі генерального прокурора, в Основ'янському районі з-під завалів зруйнованого будинку дістали тіло 10-річного хлопчика. Серед травмованих - 11-місячний брат загиблого хлопчика. 

Загалом внаслідок атак зазнали травм 23 мешканці Харкова, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов. 

Напередодні, 5 жовтня, російські окупанти завдали ракетою "Іскандер" удару по Грозі Куп'янського району Харківщини, вбивши 52 людей, які зібралися у сільському кафе-магазині на поминки з нагоди перепоховання військового.

Читайте також: Удар по Грозі: світ шокований і обіцяє подальшу підтримку України

Харківщина під окупацією: страх, зрада та опір у Купʼянську

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Топтема

Запуск російської ракети "Іскандер", архівне фото

РФ вдарила ракетами по Харкову: загинула дитина, є поранені

Конфлікти6 жовтня 2023 р.
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