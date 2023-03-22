РФ вдарила ракетами по будинку у Запоріжжі: є жертви

Десятки людей постраждали внаслідок влучання двох російських ракет по багатоповерхівці в Запоріжжі, одна людина загинула. Інформація щодо масштабів руйнувань уточнюється.

Російські війська у середу, 22 березня, завдали два ракетні удари по житловому багатоповерховому будинку в Запоріжжі, повідомила у Telegram обласна військова адміністрація.

"Черговий воєнний злочин здійснено посеред дня у спальному районі багатотисячного міста! Наразі всі відповідні служби працюють на місці та вживаються всі необхідні заходи безпеки для місцевих жителів", - зазначили в Запорізькій ОВА.

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За інформацією секретаря Запорізької міської ради Анатолія Куртєва, внаслідок удару одна людина загинула, ще 25 отримали поранення.

Інформація щодо масштабів руйнувань уточнюється.

Президент України Володимир Зеленський після влучання російської ракети в житловий будинок у Запоріжжі написав, що "це не повинно стати "просто звичайним днем" в Україні, будь-де іще в Європі чи світі". "Росія зі звірячою жорстокістю обстрілює місто. Влучання по житлових кварталах, де мешкають звичайні люди, діти", - написав він у Telegram, й розмістив відео влучання ракети у багатоповерхівку.

"Країна-терорист прагне знищити наші міста, нашу державу, наших людей. Це не повинно стати "просто звичайним днем" в Україні, будь-де іще в Європі чи світі. Треба більше єдності і рішучості світу, щоб швидше перемогти російський терор і захистити життя", - написав також Зеленський.

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