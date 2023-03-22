  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Воєнні злочини в Україні
Звільнені території України
Енергетична криза
Наслідки російських ударів по Запоріжжю, архівне фото
Наслідки російських ударів по Запоріжжю, архівне фотоФото: Dmytro Smoliyenko/Avalon/Photoshot/picture alliance
КонфліктиУкраїна

РФ вдарила ракетами по будинку у Запоріжжі: є жертви

Степан Смишляєв
52 хв. тому

Десятки людей постраждали внаслідок влучання двох російських ракет по багатоповерхівці в Запоріжжі, одна людина загинула. Інформація щодо масштабів руйнувань уточнюється.

https://p.dw.com/p/4P41c

Російські війська у середу, 22 березня, завдали два ракетні удари по житловому багатоповерховому будинку в Запоріжжі, повідомила у Telegram обласна військова адміністрація.

"Черговий воєнний злочин здійснено посеред дня у спальному районі багатотисячного міста! Наразі всі відповідні служби працюють на місці та вживаються всі необхідні заходи безпеки для місцевих жителів", - зазначили в Запорізькій ОВА.

Читайте також: РФ вночі атакувала Україну дронами: є руйнування й жертви

За інформацією секретаря Запорізької міської ради Анатолія Куртєва, внаслідок удару одна людина загинула, ще 25 отримали поранення

Інформація щодо масштабів руйнувань уточнюється.

Президент України Володимир Зеленський після влучання російської ракети в житловий будинок у Запоріжжі написав, що "це не повинно стати "просто звичайним днем" в Україні, будь-де іще в Європі чи світі". "Росія зі звірячою жорстокістю обстрілює місто. Влучання по житлових кварталах, де мешкають звичайні люди, діти", - написав він у Telegram, й розмістив відео влучання ракети у багатоповерхівку.

"Країна-терорист прагне знищити наші міста, нашу державу, наших людей. Це не повинно стати "просто звичайним днем" в Україні, будь-де іще в Європі чи світі. Треба більше єдності і рішучості світу, щоб швидше перемогти російський терор і захистити життя", - написав також Зеленський.

Читайте також: РФ випустила по Україні за пів року понад 800 ракет і 650 дронів-камікадзе

"Другий день народження": історії вцілілих після удару РФ

Пропустити розділ Топтема

Топтема

Пуск ракет з систем HIMARS в Україні, липень 2022 року

Чому США передають Україні зброю з обмеженнями

Конфлікти1 год. тому
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

Михайло Федоров

Федоров: Military Tech - майбутнє нашої цифрової економіки

Федоров: Military Tech - майбутнє нашої цифрової економіки

Технології22 год. тому
Оксен Лісовий

Новий міністр освіти Оксен Лісовий: що про нього відомо

Новий міністр освіти Оксен Лісовий: що про нього відомо

Політика20 год. тому
external

Ченці УПЦ (МП) вивозять свої речі з Лаври

Ченці УПЦ (МП) вивозять свої речі з Лаври

Релігія20 год. тому01:08 хв.
external

Як військові ЗСУ змушені економити боєприпаси на фронті

Як військові ЗСУ змушені економити боєприпаси на фронті

Конфлікти22 год. тому03:01 хв.
Symbolbild Schule für Social Media Template

Як працюється українським вчителям у німецьких школах

Як працюється українським вчителям у німецьких школах

Суспільство22 год. тому
external

Як виглядає стіна на кордоні Польщі й Росії

Як виглядає стіна на кордоні Польщі й Росії

Суспільство21 березня 2023 р.01:26 хв.
На головну сторінку