Нічна атака Росії: на Полтавщині пошкоджено промоб'єкт

Росія у ніч на 27 липня атакувала Україну керованою авіаційною ракетою Х-59/Х-69 та чотирма "шахедами". Як повідомляють Повітряні сили ЗСУ, ППО знищила всі цілі.

У ніч на суботу, 27 липня, російські війська атакували Україну керованою авіаційною ракетою Х-59/Х-69 із повітряного простору окупованої території Запорізької області та чотирма ударними БпЛА "Shahed" із російського Приморсько-Ахтарська. Як повідомило командування Повітряних сил Збройних сил України, усі цілі збиті силами та засобами Сил оборони України у Дніпропетровській, Полтавській, Харківській та Київській областях.

Повітряні сили ЗСУ також повідомили про те, що протягом минулої та за поточну добу ППО знищило ще вісім повітряних цілей на південному та північно-східному напрямках: чотири розвідувальні БпЛА "Supercam", один ударно-розвідувальний БпЛА "Форпост", один БпЛА невстановленого типу та два баражуючі боєприпаси "Ланцет"

На Полтавщині пошкоджено промисловий об'єкт

Про пошкодження промислового об'єкта на Полтавщині повідомляє обласна військова адміністрація. "Росія вночі атакувала Полтавщину БпЛА. Є пошкодження промислового об'єкта. Виникла пожежа, її ліквідували рятувальники. На щастя, без постраждалих", - ідеться в повідомленні Полтавської ОВА в Telegram. Деталі не наводяться.

У Київській області внаслідок падіння уламків російських безпілотників у нічна 27 липня в одному з населених пунктів зафіксовані обрив дротів лінії електропередач, пошкодження дахів двох приватних будинків та паркану, повідомив начальник Київської обласної військової адміністрації (ОВА) Руслан Кравченко у Telegram.

За його словами, "четверту ніч поспіль область під атакою ворожих ударних дронів. Тривога оголошувалася тричі. Влучань в об’єкти цивільної та критичної інфраструктури немає. Постраждалі відсутні".

У Бериславі армія РФ обстріляла "швидку допомогу"

Тим часом уже вранці 27 липня російські війська обстріляли в Бериславі карету швидкої допомоги з дрона, поранено водія, повідомила в суботу вранці Херсонська обласна військова адміністрація (ОВА).

"Сьогодні вранці в Бериславі російський безпілотник атакував авто бригади екстреної медичної допомоги. Вибухову травму та поранення ноги отримав 42-річний чоловік. Його госпіталізували в лікарню для надання медичної допомоги", - повідомляється у Telegram-каналі ОВА.

Нагадаємо, минулої ночі російські війська атакували Україну балістичною ракетою "Іскандер-М" та 22 безпілотниками типу Shahed, з яких Сили оборони знищили 20 "шахедів". Також повідомлялось про те, що румунські військові знайшли на території своєї держави уламки БпЛА, яким РФ атакувала Ізмаїл.