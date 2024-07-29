РФ вдарила по Торецьку на Донеччині: 3 загиблих, 3 поранених

Армія РФ обстріляла місто Торецьк, внаслідок чого загинули три людини, ще троє людей отримали поранення. Також повідомляється про загибель однієї людини у Гродівці.

Російська армія вранці понеділка, 29 липня, обстріляла місто Торецьк Донецької області, внаслідок чого загинули три людини, а ще троє людей зазнали поранення.

"Щонайменше три людини загинули і три поранені - такі попередні наслідки обстрілів Торецька. Росіяни знову ударили по місту сьогодні зранку. Усім пораненим надана медична допомога, одна людина перебуває у важкому стані", - зазначив голова Донецької обласної військової адміністрації (ОВА) Вадим Філашкін.

Також він повідомив про загибель однієї людини у Гродівці та закликав цивільних мешканців області не наражати себе на смертельну небезпеку та евакуюватись.

Нагадаємо, американський Інститут вивчення війни (ISW) днями підтвердив просування російських військ на декількох ділянках фронту, у тому числі - у Донецькій області. 29 липня міноборони РФ заявило про захоплення села Вовче на Донеччині. 27 липня міноборони РФ заявило про захоплення Лозоватського, а 23 липня - Івано-Дар'ївки на Донеччині.

В середині липня міноборони РФ заявляло про захоплення селища Урожайне, що на півдні Донеччини.