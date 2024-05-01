РФ вдарила по Нікополю дроном та артилерією - є постраждалі

Внаслідок удару постраждало чотири людини, понівечені кілька відділень місцевої лікарні й "швидка", школа та спортивний майданчик, приватні будинки та господарські споруди.

Російська армія у середу, 1 травня, атакувала Нікополь, внаслідок чого постраждали четверо цивільних, про що у Telegram повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації (ОВА) Сергій Лисак.

"У Нікополі - вже четверо постраждалих. Від артобстрілу та удару дроном-камікадзе. Ушпиталені 47-річний чоловік і 27-річна жінка. Вони - в стані середньої тяжкості. Також поранені чоловік 44 років та жінка - 43-х. Їм надали необхідну медичну допомогу. Оговтуватися будуть вдома", - зазгначив він.

Також, за словами Лисака, внаслідок удару РФ в місті понівечені кілька відділень місцевої лікарні й "швидка", школа та спортивний майданчик, а також сім приватних будинків та шість господарських споруд.

"Зачепило опори вуличного освітлення і лінії електропередач. Зайнялося авто. Пожежу рятувальники приборкали", - додав він.

Нагадаємо, що у ніч на 1 травня Росія вдарила по Одесі балістичними ракетами, внаслідок чого троє людей загинули, ще троє дістали поранення. Також зафіксовано пошкодження цивільної інфраструктури.

Також цього дня російські війська обстріляли селище Золочів Богодухівського району Харківської області керованими авіабомбами, внаслідок чого загинули двоє людей.