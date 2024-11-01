РФ вдарила по багатоповерхівці в Сумах: є постраждалі

Через атаку дрона РФ у Сумах пошкоджена дев'ятиповерхівка, поранені п'ятеро людей, серед них вагітна жінка.

Увечері п'ятниці, 1 листопада, російські війська атакували безпілотником житловий квартал у Сумах. Внаслідок влучання був пошкоджений дев'ятиповерховий житловий будинок, повідомили у Національній поліції.

Через атаку поранення отримали щонайменше п'ятеро людей, серед них - вагітна жінка.

У будинку пошкоджено фасад, вибиті вікна, також були пошкоджені припарковані поруч автівки.

В Офісі генерального прокурора зазначили, що за фактом нападу розпочато провадження за статтею "порушення законів та звичаїв війни" (ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу).

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