РФ вдарила КАБами по Запоріжжю - поранено 13 людей

РФ пізно ввечері 22 вересня завдала удару по Запоріжжю та по Запорізькому району, застосувавши, попередньо, шість КАБів. Внаслідок цього поранено 13 людей - сім жінок, п'ять чоловіків та 15-річного хлопця.

Армія РФ пізно ввечері неділі, 22 вересня, завдала удару по місту Запоріжжя та по Запорізькому району, застосувавши, попередньо, шість керованих авіабомб (КАБ).

"У період з 22:19 до 23:04 окупаційна армія РФ завдала шістьох ударів (попередньо - КАБами) по території обласного центру та району. Ворожі боєприпаси влучили по об'єктах цивільної інфраструктури", - йдеться у повідомленні Головного управління Національної поліції у Запорізькій області.

Також повідомляється, що внаслідок ударів зайнялися припарковані автомобілі, а також були пошкоджені довколишні житлові будинки.

Міністерство внутрішніх справ (МВС), своєю чергою, повідомило про те, що станом на 2-гу годину ночі понеділка кількіть поранених у Запоріжжі становила дев'ятеро осіб, серед них - одна дитина.

"Рятувальники провели евакуацію жителів пошкоджених багатоквартирних будинків. Вогнеборці ліквідували загоряння автомобіля та балкону однієї із квартир. Проводились аварійні роботи з розбирання зруйнованих конструкцій входу до квартир", - повідомили в МВС.

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Вранці понеділка начальник Запорізької обласної військової адміністрації (ОВА) Іван Федоров додав, що кількість поранених в Запоріжжі внаслідок удару зросла до 13 людей (сім жінок, п'ять чоловіків та 15-річний хлопець).

Армія РФ нанесли 363 удари по Запорізькій області впродовж доби

Окрім цього, Федоров заявив про те, що впродовж минулої доби росіяни нанесли 363 удари по 12 населених пунктах області.

За його словами, війська РФ здійснили дев'ять авіаударів по Запоріжжю, Комишувасі, Зарічному, Кам'янському та П'ятихатках, крім цього, 209 дронів різної модифікації атакували Гуляйполе, Новоданилівку, Новоандріївку, Роботине, Малу Токмачку, Левадне та Малинівку.

Також минулої доби в області зафіксували чотири обстріли з ракетних систем залпового вогню (РСЗВ), які накрили Гуляйполе, Новоандріївку, Новодарівку та Роботине, а також 146 артобстрілів завдано по території Гуляйполя, Новоданилівки, Новоандріївки, Роботиного, Малої Токмачки, Малинівки та Левадного.

Вього минулої доби надійшло 95 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.

Нагадаємо, що у ніч на 22 вересня Росія завдала удару по Україні двома керованими авіаційними ракетами Х-59/69 та випустила 80 ударних БпЛА типу "Shahed". У місті Хмельницькому внаслідок атаки пошкоджено житлову будівлю, а на Полтавщині є пошкодження енергетичної інфраструктури в одному районі області.