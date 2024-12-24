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КонфліктиУкраїна

РФ вдарила балістикою по будинку у Кривому Розі (оновлено)

Дмитро Шварц
24 грудня 2024 р.

24 грудня російські війська завдали прямий удар по житловому будинку в Кривому Розі, внаслідок чого постраждали 11 людей, троє - у важкому стані.

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Рятувальник на місці одного з російських ударів (архівне фото)
Рятувальник на місці одного з російських ударів (архівне фото)Фото: State Emergency Service of Ukraine in Sumy region/Handout/REUTERS

Вдень у вівторок, 24 грудня, російські війська ударили балістичною ракетою по Кривому Рогу. Зафіксоване пряме влучання в житловий чотириповерховий будинок, повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. "Балістика. "Високоточні" потвори прямо влучили в 4-поверховий житловий будинок на 32 квартири", - написав він у Тelegram.

Оновлено: За даними глави Дніпропетровської обласної військової адміністрації (ОВА) Сергія Лисака, внаслідок атаки постраждали 11 людей. "Троє поранених у Кривому Розі - у важкому стані. Загалом на цю хвилину відомо про 11 постраждалих. Серед них - 16-річна дівчинка", - написав Лисак у Telegram.

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На Сумщині рятувальники потрапили від повторний дроновий удар РФ

Цього ж дня на Сумщині рятувальники опинилися під повторним російським ударом під час ліквідації пожежі на фермі. Як повідомляє МВС України вранці 24 грудня внаслідок атаки безпілотника на Кролевецьку громаду було пошкоджено будівлю ферми, виникла пожежа. Рятувальники оперативно локалізували загоряння та запобігли його поширенню.

"Під час роботи вони почули звуки ворожого безпілотника й встигли відступити на безпечну відстань. Невдовзі ударний безпілотник влучив поблизу місця попереднього удару. Пожежу ліквідували. Попередньо, люди не постраждали. Тварини загинули", - ідеться в повідомленні МВС України.

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У Херсоні після атаки БпЛА загинув чоловік

У Дніпровському районі Херсона близько 11:15 вівторка внаслідок російського обстрілу зазнав поранень мирний житель, повідомив керівник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко. Згодом він додав, що близько 14:00 внаслідок атаки ворожого безпілотника травми, несумісні з життям, отримав чоловік 1952 р.н.

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