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РФ уночі знову атакувала іранськими дронами

Олександр Куницький | Валерій Сааков
2 год. тому

Силам оборони вдалося збити 13 з 17 випущених під час нічної атаки РФ іранських дронів-камікадзе. Решта БпЛА не досягли своїх цілей, кажуть у Повітряних силах ЗСУ.

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Shahed-136 в небі над Києвом, 2022 рік
Shahed-136 в небі над Києвом, 2022 рікФото: Roman Petushkov/REUTERS

Російські окупаційні сили вкотре атакували Україну іранськими ударними дронами типу Shahed-136/131. У ніч на понеділок, 3 липня, з території РФ було випущено загалом 17 "шахедів", повідомили у Командуванні Повітряних Сил ЗСУ.

Українським військовим вдалося збити 13 ворожих дронів, що атакували вночі. Зазначається, що атака здійснювалася з південно-східного напрямку, а протиповітряна оборона України працювала в південних, східних та центральних областях.

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"У результаті протиповітряного бою силами та засобами Повітряних Сил у взаємодії із протиповітряною обороною інших складових Сил оборони України знищено 13 ударних БпЛА Shahed-136/131. Решта - не досягли своїх цілей. Попередньо без втрат", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що за минулу та поточну добу авіація Повітряних Сил здійснила десятки літаковильотів, 15 із них - на вогневе ураження об'єктів, техніки, логістики та живої сили російських окупантів.

Нагадаємо, у ніч 2 липня росіяни також атакували Україну. Тоді окрім дронів Shahed, було запущено три крилаті ракети "Калібр". Українська ППО знищила всі ворожі об'єкти. Того ж дня ​​у Краснодарському краї РФ стався вибух біля військового аеродрому в Приморсько-Ахтарську. Саме з цього летовища, за даними Повітряних сил ЗСУ, росіяни неодноразово запускали дрони Shahed по Україні.

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