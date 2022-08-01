 РФ укотре нанесла удар по Салтівці в Харкові, є постраждалі | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 01.08.2022

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Новини

РФ укотре нанесла удар по Салтівці в Харкові, є постраждалі

159-й день війни, яку Росія розв'язала проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній, промисловій та військовій інфраструктурі. DW розповідає про події понеділка, 1 серпня.

Зруйновані будинки на Салтівці (архівне фото)

Зруйновані будинки на Салтівці (архівне фото)

24 лютого Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну.

Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку подій 31 липня.

На цій сторінці (оновлюється) DW розповідає про події понеділка, 1 серпня (час київський).

++08.00++

Російські війська проводять перегрупування на Запорізькому напрямку та посилюють угруповання військ на Криворізькому напрямку, повідомляє генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні.

На Бахмутському напрямі війська РФ намагалися вести штурмові дії у напрямках Вершини та Соледара, але їхні спроби були відбиті. На Авдіївському напрямку українські підрозділи відбили штурм у напрямку Пісків. Росіяни ведуть наступ у напрямку Бахмута, тривають бойові дії.

Також зафіксоване додаткове розгортання комплексів радіоелектронної боротьби збройними силами Білорусі на Волинському та Поліському напрямках. В акваторії Чорного моря перебувають шість носіїв крилатих ракет морського базування типу "Калібр".

++07.47++

У Миколаєві гриміли потужні вибухи

У ніч на понеділок Миколаїв знову опинився під атакою російської армії. Як повідомив близько другої ночі мер міста Олександр Сєнкевич, у різних районах Миколаєва прогриміли потужні вибухи. Детальнішої інформації щодо них він поки що не надав.

++07.31++

РФ укотре нанесла удар по Салтівці в Харкові, є постраждалі

Зранку понеділка голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив про нанесення російською армію удару по Салтівському району Харкова та закликав місцевих жителів залишатися в укриттях. За попередніми даними, внаслідок обстрілу є двоє постраждалих. 

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