РФ укотре нанесла удар по Салтівці в Харкові, є постраждалі

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159-й день війни, яку Росія розв'язала проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній, промисловій та військовій інфраструктурі. DW розповідає про події понеділка, 1 серпня.
24 лютого Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну.
Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку подій 31 липня.
На цій сторінці (оновлюється) DW розповідає про події понеділка, 1 серпня (час київський).
++08.00++
Російські війська проводять перегрупування на Запорізькому напрямку та посилюють угруповання військ на Криворізькому напрямку, повідомляє генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні.
На Бахмутському напрямі війська РФ намагалися вести штурмові дії у напрямках Вершини та Соледара, але їхні спроби були відбиті. На Авдіївському напрямку українські підрозділи відбили штурм у напрямку Пісків. Росіяни ведуть наступ у напрямку Бахмута, тривають бойові дії.
Також зафіксоване додаткове розгортання комплексів радіоелектронної боротьби збройними силами Білорусі на Волинському та Поліському напрямках. В акваторії Чорного моря перебувають шість носіїв крилатих ракет морського базування типу "Калібр".
++07.47++
У ніч на понеділок Миколаїв знову опинився під атакою російської армії. Як повідомив близько другої ночі мер міста Олександр Сєнкевич, у різних районах Миколаєва прогриміли потужні вибухи. Детальнішої інформації щодо них він поки що не надав.
++07.31++
Зранку понеділка голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив про нанесення російською армію удару по Салтівському району Харкова та закликав місцевих жителів залишатися в укриттях. За попередніми даними, внаслідок обстрілу є двоє постраждалих.