Війна Росії проти України - новини понеділка, 19 грудня.

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Росія та Китай проведуть спільні військово-морські навчання цього тижня

Росія та Китай проведуть спільні військово-морські навчання в акваторії Східнокитайського моря з 21 до 27 грудня, повідомило міністерство оборони РФ.

Ці навчання, які проходять щорічно з 2012 року, включатимуть ракетні та артилерійські стрільби. Крім кораблів до них буде залучена морська авіація.

++11:24++

Від сьогодні в більшості поштових відділень по Україні доступна новорічна марка, повідомив генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський у Facebook.

Тираж - 120 тисяч листів (740 тисяч марок). Ескіз марки "Роз'єднані війною", виконаний 11-класницею Валерією Михайловою, обрали народним голосуванням.

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++10:57++

Минулої доби російські війська 69 разів обстріляли територію Херсонщини з артилерії, реактивних систем залпового вогню, мінометів і танків. Під атаку потрапили житлові квартали Херсона. Зокрема, є влучання в освітній заклад, готель, приватні та багатоквартирні будинки.

Через російські обстріли шестеро людей дістали 18 грудня поранень різного ступеню тяжкості, повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич.

++10:35++

РФ укотре атакувала будівлю Херсонської ОВА

Російська армія знову атакувала центр Херсона. Пошкоджень вкотре зазнала будівля Херсонської обласної військової адміністрації (ОВА), повідомив заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко.

++10:21++

Війна в Україні викликала безпрецедентну хвилю пожертв у Німеччині, заявило місцеве відділення католицької гуманітарної організації Caritas International агентству dpa. Попри енергетичну кризу та інфляцію, у ФРН вдалося зібрати на термінову допомогу Україні близько 71 мільйона євро, що перевищує зібрану суму пожертв жертвам цунамі у Південній Азії у 2004 році.

В Україні працівники Caritas, серед іншого, займаються наданням населенню продовольства та питної води. За словами глави Caritas International Олівера Мюллера (Oliver Müller), жителі Німеччини, які надають пожертвування, відчувають на собі наслідки війни в Україні та економічної кризи, але усвідомлюють, що мільйони людей у всьому світі страждають від криз більше, ніж вони.

++09:56++

Російська приватна військова компанія (ПВК) "Вагнер" розробила наступальну тактику в районі Бахмута на Донеччині для того, щоб використовувати велику кількість завербованих засуджених, повідомляє військова розвідка міністерства оборони Великобританії у щоденному звіті.

За її даними, бійцям, швидше за все, видають смартфони або планшети з напрямком і цілями атаки, накладеними на супутникові знімки, а командири на рівні взводу і вище залишаються в укритті та стежать за виконанням наказів за допомогою безпілотників.

Самовільне відхилення від маршруту, швидше за все, загрожує смертю, при цьому бронетехніка не часто підтримує відправлених в атаку, зазначається в звіті. "Ця жорстока тактика спрямована на збереження "дефіцитних активів" ПВК у вигляді досвідчених командирів та бронетехніки за рахунок доступніших новобранців-в'язнів, яких у "Вагнері" вважають "витратним матеріалом", - пише британське міноборони з посиланням на розвідку в Twitter.

++09:32++

Росія має ракет на дві-три великі атаки - РНБО

У Росії залишилося ракет на дві-три, максимум - чотири, масштабні атаки, заявив секретар ради національної безпеки та оборони (РНБО) України Олексій Данілов в інтерв'ю "Українській правді".

Секретар РНБО Олексій Данілов Фото: Photoshot/picture alliance

Водночас він назвав викликом те, що Росія веде перемовини з Іраном щодо поставок ракет. "Але якщо РФ уже просить ракети у цієї країни, тоді йдеться про те, що внутрішніх спроможностей з виробництва у них немає. Вони виготовляють якісь свої ракети, але та кількість, яка у них була на початку війни, і те, що вони виробляють - це неспівставні речі", - додав Данілов.

Проте секретар РНБО зауважив, що РФ має достатньо ракет С-300, які передбачені для протиповітряної оборони, але якими російські війська наносять удари по українських містах. Крім того, Росія має іранські дрони, але Данілов переконує, що Україна навчилася з ними боротися.

++09:11++

На Харківщині внаслідок обстрілу росіянами селища Ківшарівка в Куп'янському районі під час чергування отримав осколкове поранення 31-річний фельдшер. Він госпіталізований, медики оцінюють його стан як легкий, написав у Telegram голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

++08:52++

На Донеччині внаслідок російських обстрілів загинули троє мирних жителів: двоє у Бахмуті та один у Торському. Ще четверо цивільних дістали поранень, повідомив голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

++08:30++

Лондон обіцяє надати Києву сотні тисяч боєприпасів наступного року

Україна отримає від Великобританії сотні тисяч снарядів у рамках програми військової допомоги на 2023 рік. Щоб уможливити передачу британський уряд уклав контракт на 250 мільйонів фунтів стерлінгів.

Прем'єр-міністр Великобританії Ріші Сунак і президент України Володимир Зеленський у Києві в листопаді. Фото: Ukrainian Presidential Press Office/AP Photo/picture alliance

Прем'єр-міністр Великобританії Ріші Сунак відбуде сьогодні до Риги, де зустрінеться з главами держав та урядів Об'єднаного експедиційного корпусу (JEF) - безпекової північноєвропейської коаліції, до якої входять також Данія, Фінляндія, Естонія, Ісландія, Латвія, Литва, Нідерланди, Швеція та Норвегія.

На засіданні виступить і президент України Володимир Зеленський. Учасники саміту розглянуть різноманітні аспекти оборонної підтримки, якої потребують українські війська, зокрема подальше посилення протиповітряної оборони, повідомили на Дануніг-стріт.

++08:15++

На Дніпропетровщині вночі знищили два іранські безпілотники, запущені російськими військами.

Крім дронів, солдати РФ атакували область важкою артилерією та реактивними системами залпового вогню "Град". У Червоногригорівській громаді понівечені 11 приватних будинків, шість господарських споруд, автівки, газогін та лінія електропередач. Через атаку знеструмлена насосна станція водоканалу. У кількох селах немає води. У Марганці пошкоджені понад 20 приватних будинків і господарських споруд, дитячо-юнацька спортивна школа, ліцей, школа мистецтв, адміністративна будівля та кілька електромереж, повідомив голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

Минулося без постраждалих.

++07:57++

ППО знищила 30 з 35 дронів, якими РФ вночі атакувала Україну

Російські війська атакували вночі Україну 35 дронами-камікадзе іранського виробництва Shahed, запущеними зі східного узбережжя Азовського моря. Повітряні сили Збройних сил України повідомили про знищення 30 безпілотників.

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++07:48++

На південному напрямку протиповітряна оборона знищила вночі 10 іранських дронів, якими Росія атакувала Україну, повідомив речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.

++07:35++

Генеральний штаб Збройних сил України (ЗСУ) обіцяє згодом надати зведену інформацію щодо російських ударів безпілотниками цієї ночі. Згідно з ранковим зведенням генштабу, 18 грудня війська РФ завдали чотирьох ракетних і семи авіаційних ударів з іранських дронів Shahed-136. Сім таких безпілотників вдалося збити.

Також російські солдати 55 разів обстріляли українську територію з реактивних систем залпового вогню минулої доби. ЗСУ за день відбили російські атаки в районах чотирьох населених пунктів Луганської області та 11 Донецької. Українська авіація завдала дев'яти ударів по районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки РФ та трьох ударів по позиціях зенітно-ракетних комплексів окупантів. Ракетні війська та артилерія вразили російський пункт управління, район зосередження живої сили, два склади боєприпасів, а також радіолокаційну станцію контрбатарейної боротьби "Зоопарк".

++07:20++

Іранські дрони вночі збивали над Миколаївщиною, повідомив голова обласної військової адміністрації Віталій Кім. Детальнішу інформацію він поки не надав.

++07:12++

Атака дронів: на Київщині пошкоджені об'єкти інфраструктури

Внаслідок нічної атаки Росією дронами в Київській області пошкоджені об'єкти інфраструктури та приватні будинки.

Відомо про двох постраждалих. "Людям надається допомога - вони під наглядом лікарів. Усі служби на місцях. Працюємо над ліквідацією наслідків ударів", - написав у Telegram голова обласної військової адміністрації Олексій Кулеба.

++07:07++

Росія атакувала дронами критичну інфраструктуру Києва

Вночі Росія запустила кілька хвиль іранських дронів Shahed-136 по Києву.

Всього в повітряному просторі українськорї столиці зафіксували понад 20 безпілотників, 15 з яких вдалося знищити. "На жаль, є влучання в об'єкт критичної інфраструктури. Аварійні служби ліквідовують наслідки", - повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.

Вибухи пролунали в Солом'янському та Шевченківському районах. За попередньою інформацією, постраждалих немає, повідомив мер Києва Віталій Кличко.

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