РФ ударила по житлових кварталах Харкова: троє загиблих, 16 поранених

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138-й день війни, яку Росія розв'язала проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній, промисловій та військовій інфраструктурі. DW розповідає про події понеділка, 11 липня.
24 лютого Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну.
Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку подій 10 липня.
На цій сторінці (оновлюється) DW стежить за новинами понеділка, 11 липня (час київський).
++11.50++
Російські війська завдали ракетного удару по Одеській області. Як повідомляє заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко, одна з чотирьох випущених ракет влучила у будівлю. Інформація про руйнування та постраждалих уточнюється. За даними речника Одеська обласної військової адміністрації (ОВА) Сергія Братчука, влучили в інфраструктурний об'єкт.
Тим часом керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомляє, що за оновленою інформацією обласного центру екстреної медичної допомоги, внаслідок денного обстрілу Харкова постраждали 28 людей, серед них 16-річна дитина, троє людини загинули.
++11.37++
Від початку війни Росії проти України правоохоронці зафіксували 592 антиукраїнські та 701 антиросійське правопорушення на території Німеччини.
Всього до ФРН прибуло більше 876 тисяч біженців з України. Соціальну допомогу попросили менше половини з них.
На німецькій біржі праці зареєструвалися понад 265 тисяч українців. Дозвіл на проходження інтеграційних курсів для вивчення німецької мови отримали 144 тисячі українських біженців.
Читайте детальніше: У Німеччині зафіксували сотні антиукраїнських правопорушень
++11.11++
Близько 10.20 в понеділок Харків опинився під ракетним обстрілом РФ, повідомляє заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко в Telegram. "Попередньо окупанти використали реактивні системи залпового вогню "Смерч", зафіксовано 10 ракет", - написав він.
За його словами, під обстрілами опинилися житлові квартали. Попередньо відомо про 16 поранених та троє загиблих. На місці працюють екстрені служби.
++10.55++
Як заявляє 60-та окрема піхотна бригада, Збройні сили України звільнили село Іванівка Херсонські області. "Військовослужбовцям 60 ОПБР вдалося взяти під контроль черговий населений пункт. Від російських окупантів у Іванівці залишилися лише страшні спогади та "мертва" військова техніка. Українські воїни налагоджують комунікацію з місцевим населенням та надають допомогу тим, хто її потребує", - йдеться у повідомленні бригади в Facebook.
++10.24++
Росія випустила вранці в понеділок шість ракет по Миколаєву, внаслідок чого одна людина зазнала поранень. Про це повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.
++09.58++
Рятувальники вилучили з-під завалів тіло ще одного загиблого внаслідок обстрілу російською армією п'ятиповерхового житлового будинку в місті Часів Яр на Донеччині. Таким чином, кількість жертв зросла до 18, повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.
++09.32++
Голови обласних військових адміністрацій прозвітували в ранкових зведеннях про ситуацію в регіонах:
++08.58++
Кількість загиблих під завалами обстріляної п'ятиповерхівки у Часовому Яру на Донеччині зросла до 17, повідомляє Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) у Донецькій області на Facebook. Також з-під завалів вдалося врятувати шістьох осіб.
Загалом працівники ДСНС розчистили близько 137 тонн зруйнованих елементів будинку. За попередніми даними, під завалами може перебувати ще 22 особи, з них одна дитина (дев'ятирічний хлопчик).
++08.30++
Поставки газу з Росії до Німеччини "Північним потоком" припинені з понеділка на 10 днів.
Оператор газопроводу Nord Stream AG пояснює рішення проведенням планово-технічного обслуговування. Подачу газу планують поновити 21 липня.
Тим часом офіційні представники Німеччини неодноразово висловлювати занепокоєння, що постачання газу "Північним потоком" не відновиться і після завершення технічного обслуговування з огляду на війну Росії проти України та санкції, запроваджені проти Москви.
Читайте детальніше: Росія на 10 днів припинила поставки газу "Північним потоком" до Німеччини
++08.05++
Як повідомляє генеральний штаб Збройних сил України в ранковому зведенні на Facebook,
++07.51++
Як повідомив президент України Володимир Зеленський у відеозверненні за підсумком 137-го дня війни, країна зазнала 34 нальоти російської авіації за минулу добу. "На тижні, що минає, багато говорили про нібито "оперативну паузу" в діях окупантів на Донбасі та в інших частинах України. 34 нальоти російської авіації за одну минулу добу - це відповідь усім тим, хто придумав цю "паузу", - сказав він.
Зеленський наголосив, що українські правоохоронці разом із партнерами з багатьох держав збирають докази злочинів росіян. "Нацистських убивць знаходять і судять навіть тоді, коли їм уже виповнилося по 90 чи 100 років. Їх ловлять по всьому світу. Звісно, ми не хочемо чекати так довго. Але я наводжу цей приклад, щоб показати, що покарання - невідворотне для кожного російського вбивці", - сказав він.
++07.35++
У ніч на понеділок Харків тричі зазнав ракетного обстрілу. Одна ракета влучила у шестиповерховий житловий будинок в Основ'янському районі. В результаті вибуху повністю зруйнований під'їзд будівлі. З-під завалів врятована 86-річна мешканка однієї з квартир. Жертв чи постраждалих немає, повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.
Ще дві ракети влучили у подвір'я неподалік складської будівлі в Основ'янському районі, а також у будівлю школи у Слобідському районі міста.
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