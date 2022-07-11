 РФ ударила по житлових кварталах Харкова: троє загиблих, 16 поранених | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 11.07.2022

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Новини

РФ ударила по житлових кварталах Харкова: троє загиблих, 16 поранених

138-й день війни, яку Росія розв'язала проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній, промисловій та військовій інфраструктурі. DW розповідає про події понеділка, 11 липня.

Розбір завалів одного зі зруйнованих армією РФ будинків у Харкові 9 липня

Розбір завалів одного зі зруйнованих армією РФ будинків у Харкові 9 липня

24 лютого Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну.

Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку подій 10 липня.

На цій сторінці (оновлюється) DW стежить за новинами понеділка, 11 липня (час київський).

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РФ завдала ракетного удару по Одещині

Російські війська завдали ракетного удару по Одеській області. Як повідомляє заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко, одна з чотирьох випущених ракет влучила у будівлю. Інформація про руйнування та постраждалих уточнюється. За даними речника Одеська обласної військової адміністрації (ОВА) Сергія Братчука, влучили в інфраструктурний об'єкт.

Тим часом керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомляє, що за оновленою інформацією обласного центру екстреної медичної допомоги, внаслідок денного обстрілу Харкова постраждали 28 людей, серед них 16-річна дитина, троє людини загинули.

++11.37++

У ФРН фіксують сотні антиукраїнських правопорушень 

Від початку війни Росії проти України правоохоронці зафіксували 592 антиукраїнські та 701 антиросійське правопорушення на території Німеччини.

Deutschland | Flüchtlingsunterkunft in der Turnhalle des Gymnasiums Kirchseeon, Geflüchtete aus der Ukraine

Всього до ФРН прибуло більше 876 тисяч біженців з України. Соціальну допомогу попросили менше половини з них.

На німецькій біржі праці зареєструвалися понад 265 тисяч українців. Дозвіл на проходження інтеграційних курсів для вивчення німецької мови отримали 144 тисячі українських біженців. 

Читайте детальніше: У Німеччині зафіксували сотні антиукраїнських правопорушень

++11.11++

РФ ударила по житлових кварталах Харкова: троє загиблих, 16 поранених

Близько 10.20 в понеділок Харків опинився під ракетним обстрілом РФ, повідомляє заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко в Telegram. "Попередньо окупанти використали реактивні системи залпового вогню "Смерч", зафіксовано 10 ракет", - написав він.

За його словами, під обстрілами опинилися житлові квартали. Попередньо відомо про 16 поранених та троє загиблих. На місці працюють екстрені служби.

++10.55++

ЗСУ звільнили село Іванівка на Херсонщині

Як заявляє 60-та окрема піхотна бригада, Збройні сили України звільнили село Іванівка Херсонські області. "Військовослужбовцям 60 ОПБР вдалося взяти під контроль черговий населений пункт. Від російських окупантів у Іванівці залишилися лише страшні спогади та "мертва" військова техніка. Українські воїни налагоджують комунікацію з місцевим населенням та надають допомогу тим, хто її потребує", - йдеться у повідомленні бригади в Facebook.

++10.24++

РФ випустила по Миколаєву шість ракет, є поранений

Росія випустила вранці в понеділок шість ракет по Миколаєву, внаслідок чого одна людина зазнала поранень. Про це повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

++09.58++

Кількість жертв у Часовому Яру зросла до 18

Рятувальники вилучили з-під завалів тіло ще одного загиблого внаслідок обстрілу російською армією п'ятиповерхового житлового будинку в місті Часів Яр на Донеччині. Таким чином, кількість жертв зросла до 18, повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

++09.32++

Ситуація в регіонах

Голови обласних військових адміністрацій прозвітували в ранкових зведеннях про ситуацію в регіонах:

  • У Донецькій області, крім жертв у Часовому Яру, одна людина загинула в Зайцевому 10 липня. Ще двоє цивільних в області дістали поранення, за даними Павла Кириленка.
  • На межі Донецької та Луганської областей в ніч на понеділок армія РФ завдала п'ять ракетних ударів і чотири масованих артилерійських обстріли по населених пунктах. Як повідомляє Сергій Гайдай, росіяни застосовують авіацію, ствольну та реактивну артилерію, намагаючись прорватися з Лисичанського та інших напрямків на Сіверськ і Слов'янськ.
  • У Миколаєві зранку понеділка лунали вибухи. Поки що інформація щодо них уточнюється. Як зазначає Віталій Кім, тривають обстріли сіл по лінії розмежування у Березнегуватській громаді Миколаївської області.
  • У Дніпропетровській області в ніч на понеділок російські війська кілька разів обстріляли Криворізький район. "Ударили з реактивних систем залпового вогню по двох громадах - Апостолівській та Зеленодольській. Поцілили прямо по селах - Новосеменівці та Мар'янському. Попередньо, люди не постраждали. У селах є руйнування житла. Зачепило і худобу", - пише Валентин Резніченко.
  • У Харкові дані про постраждалих у шестиповерховому будинку, в який влучила ракета РФ, уточнюються. Як звітує Олег Синєгубов, в області протягом доби російська армія масовано обстрілювала Харківський, Чугуївський, Ізюмський та Богодухівський райони. В останньому є один постраждалий - госпіталізували 41-річного чоловіка.

++08.58++

Обстріл п'ятиповерхівки у Часовому Яру - виявлено 17 тіл загиблих

Кількість загиблих під завалами обстріляної п'ятиповерхівки у Часовому Яру на Донеччині зросла до 17, повідомляє Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) у Донецькій області на Facebook. Також з-під завалів вдалося врятувати шістьох осіб.

Загалом працівники ДСНС розчистили близько 137 тонн зруйнованих елементів будинку. За попередніми даними, під завалами може перебувати ще 22 особи, з них одна дитина (дев'ятирічний хлопчик).

++08.30++

Поставки газу "Північним потоком" припинені на 10 днів

Поставки газу з Росії до Німеччини "Північним потоком" припинені з понеділка на 10 днів.

Deutschland | Gas Pipeline Nord Stream 1

Оператор газопроводу Nord Stream AG пояснює рішення проведенням планово-технічного обслуговування. Подачу газу планують поновити 21 липня.

Тим часом офіційні представники Німеччини неодноразово висловлювати занепокоєння, що постачання газу "Північним потоком" не відновиться і після завершення технічного обслуговування з огляду на війну Росії проти України та санкції, запроваджені проти Москви.

Читайте детальніше: Росія на 10 днів припинила поставки газу "Північним потоком" до Німеччини

++08.05++

Генштаб ЗСУ: Є ознаки підготовки РФ до активізації бойових дій на Краматорському і Бахмутському напрямках

Як повідомляє генеральний штаб Збройних сил України в ранковому зведенні на Facebook,

  • російські війська обстріляли зі ствольної та реактивної артилерії околиці Дібровного, Мазанівки, Богородичного, Адамівки та Курульки на Слов'янському напрямку. Армія РФ також завдала авіаційного удару неподалік Богородичного. Українські війська відбили напад у напрямку Краснопілля.
  • Армія РФ, імовірно, готується до активізації бойових дій на Краматорському та Бахмутському напрямках. Російські військові обстріляли зі ствольної артилерії райони Сіверська, Закітного, Серебрянки, Григорівки, Білогорівки, Верхньокам’янського та Спірного. З мінометів, ствольної та реактивної артилерії війська РФ здійснили обстріл околиць Берестового, Покровського, Соледара, Зайцевого, Вершини, Новолуганського, Кліщіївки та Нью-Йорка, а також завдали ракетно-авіаційних ударів біля Берестового, Спірного, Стряпівки та Вуглегірської ТЕС.
  • На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках зафіксовані обстріли в районах Авдіївки, Карлівки, Мар'їнки, Срібного, Новомихайлівки, Вугледара, Времівки, Білогір'я, Полтавки, Гуляйполя, Гуляйпільського, Малої Токмачки, Новоданилівки, Оріхова та Кам'янського. Війська РФ завдали ракетно-авіаційного удару поблизу Оріхова та авіаційних ударів в районах Володимирівки, Павлівки й Новоандріївки.
  • На Слобожанському напрямку російські війська обстріляли з артилерії, реактивних систем залпового вогню та танків Харків, а також Базаліївку, Петрівку, Руські Тишки, Слатине, Прудянку, Рубіжне і Благодатне.
  • На Південнобузькому напрямку армія РФ обстріляла зі ствольної артилерії райони поблизу Осокорівки, Добрянки, Ольгиного, Великої Костромки, Білої Криниці, Калинівки, Киселівки, Любомирівки, Кобзарців, Червоної Долини, Широкого, Киселівки, Партизанського, Котляревого, Посад-Покровського та Прибузького.

++07.51++

За день "оперативної паузи в боях" РФ здійснила 34 авіанальоти - Зеленський

Як повідомив президент України Володимир Зеленський у відеозверненні за підсумком 137-го дня війни, країна зазнала 34 нальоти російської авіації за минулу добу. "На тижні, що минає, багато говорили про нібито "оперативну паузу" в діях окупантів на Донбасі та в інших частинах України. 34 нальоти російської авіації за одну минулу добу - це відповідь усім тим, хто придумав цю "паузу", - сказав він.

Зеленський наголосив, що українські правоохоронці разом із партнерами з багатьох держав збирають докази злочинів росіян. "Нацистських убивць знаходять і судять навіть тоді, коли їм уже виповнилося по 90 чи 100 років. Їх ловлять по всьому світу. Звісно, ми не хочемо чекати так довго. Але я наводжу цей приклад, щоб показати, що покарання - невідворотне для кожного російського вбивці", - сказав він.

++07.35++

Російська ракета влучила у багатоповерхівку в Харкові

У ніч на понеділок Харків тричі зазнав ракетного обстрілу. Одна ракета влучила у шестиповерховий житловий будинок в Основ'янському районі. В результаті вибуху повністю зруйнований під'їзд будівлі. З-під завалів врятована 86-річна мешканка однієї з квартир. Жертв чи постраждалих немає, повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

Ще дві ракети влучили у подвір'я неподалік складської будівлі в Основ'янському районі, а також у будівлю школи у Слобідському районі міста.

Читайте також: Правозахисники звинувачують Росію у воєнних злочинах у Харкові

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