24 лютого Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну.

Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку подій 10 липня.

На цій сторінці (оновлюється) DW стежить за новинами понеділка, 11 липня (час київський).

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РФ завдала ракетного удару по Одещині

Російські війська завдали ракетного удару по Одеській області. Як повідомляє заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко, одна з чотирьох випущених ракет влучила у будівлю. Інформація про руйнування та постраждалих уточнюється. За даними речника Одеська обласної військової адміністрації (ОВА) Сергія Братчука, влучили в інфраструктурний об'єкт.

Тим часом керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомляє, що за оновленою інформацією обласного центру екстреної медичної допомоги, внаслідок денного обстрілу Харкова постраждали 28 людей, серед них 16-річна дитина, троє людини загинули.

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У ФРН фіксують сотні антиукраїнських правопорушень

Від початку війни Росії проти України правоохоронці зафіксували 592 антиукраїнські та 701 антиросійське правопорушення на території Німеччини.

Всього до ФРН прибуло більше 876 тисяч біженців з України. Соціальну допомогу попросили менше половини з них.

На німецькій біржі праці зареєструвалися понад 265 тисяч українців. Дозвіл на проходження інтеграційних курсів для вивчення німецької мови отримали 144 тисячі українських біженців.

Читайте детальніше: У Німеччині зафіксували сотні антиукраїнських правопорушень

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РФ ударила по житлових кварталах Харкова: троє загиблих, 16 поранених

Близько 10.20 в понеділок Харків опинився під ракетним обстрілом РФ, повідомляє заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко в Telegram. "Попередньо окупанти використали реактивні системи залпового вогню "Смерч", зафіксовано 10 ракет", - написав він.

За його словами, під обстрілами опинилися житлові квартали. Попередньо відомо про 16 поранених та троє загиблих. На місці працюють екстрені служби.

++10.55++

ЗСУ звільнили село Іванівка на Херсонщині

Як заявляє 60-та окрема піхотна бригада, Збройні сили України звільнили село Іванівка Херсонські області. "Військовослужбовцям 60 ОПБР вдалося взяти під контроль черговий населений пункт. Від російських окупантів у Іванівці залишилися лише страшні спогади та "мертва" військова техніка. Українські воїни налагоджують комунікацію з місцевим населенням та надають допомогу тим, хто її потребує", - йдеться у повідомленні бригади в Facebook.

++10.24++

РФ випустила по Миколаєву шість ракет, є поранений

Росія випустила вранці в понеділок шість ракет по Миколаєву, внаслідок чого одна людина зазнала поранень. Про це повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

++09.58++

Кількість жертв у Часовому Яру зросла до 18

Рятувальники вилучили з-під завалів тіло ще одного загиблого внаслідок обстрілу російською армією п'ятиповерхового житлового будинку в місті Часів Яр на Донеччині. Таким чином, кількість жертв зросла до 18, повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

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Ситуація в регіонах

Голови обласних військових адміністрацій прозвітували в ранкових зведеннях про ситуацію в регіонах:

У Донецькій області, крім жертв у Часовому Яру, одна людина загинула в Зайцевому 10 липня. Ще двоє цивільних в області дістали поранення, за даними Павла Кириленка.

10 липня. Ще двоє цивільних в області дістали поранення, за даними Павла Кириленка. На межі Донецької та Луганської областей в ніч на понеділок армія РФ завдала п'ять ракетних ударів і чотири масованих артилерійських обстріли по населених пунктах. Як повідомляє Сергій Гайдай, росіяни застосовують авіацію, ствольну та реактивну артилерію, намагаючись прорватися з Лисичанського та інших напрямків на Сіверськ і Слов'янськ.

по населених пунктах. Як повідомляє Сергій Гайдай, росіяни застосовують авіацію, ствольну та реактивну артилерію, намагаючись прорватися з Лисичанського та інших напрямків на Сіверськ і Слов'янськ. У Миколаєві зранку понеділка лунали вибухи . Поки що інформація щодо них уточнюється. Як зазначає Віталій Кім, тривають обстріли сіл по лінії розмежування у Березнегуватській громаді Миколаївської області.

. Поки що інформація щодо них уточнюється. Як зазначає Віталій Кім, тривають обстріли сіл по лінії розмежування у Березнегуватській громаді Миколаївської області. У Дніпропетровській області в ніч на понеділок російські війська кілька разів обстріляли Криворізький район . "Ударили з реактивних систем залпового вогню по двох громадах - Апостолівській та Зеленодольській. Поцілили прямо по селах - Новосеменівці та Мар'янському. Попередньо, люди не постраждали. У селах є руйнування житла. Зачепило і худобу", - пише Валентин Резніченко.

. "Ударили з реактивних систем залпового вогню по двох громадах - Апостолівській та Зеленодольській. Поцілили прямо по селах - Новосеменівці та Мар'янському. Попередньо, люди не постраждали. У селах є руйнування житла. Зачепило і худобу", - пише Валентин Резніченко. У Харкові дані про постраждалих у шестиповерховому будинку, в який влучила ракета РФ, уточнюються. Як звітує Олег Синєгубов, в області протягом доби російська армія масовано обстрілювала Харківський, Чугуївський, Ізюмський та Богодухівський райони. В останньому є один постраждалий - госпіталізували 41-річного чоловіка.

++08.58++

Обстріл п'ятиповерхівки у Часовому Яру - виявлено 17 тіл загиблих

Кількість загиблих під завалами обстріляної п'ятиповерхівки у Часовому Яру на Донеччині зросла до 17, повідомляє Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) у Донецькій області на Facebook. Також з-під завалів вдалося врятувати шістьох осіб.

Загалом працівники ДСНС розчистили близько 137 тонн зруйнованих елементів будинку. За попередніми даними, під завалами може перебувати ще 22 особи, з них одна дитина (дев'ятирічний хлопчик).

++08.30++

Поставки газу "Північним потоком" припинені на 10 днів

Поставки газу з Росії до Німеччини "Північним потоком" припинені з понеділка на 10 днів.

Оператор газопроводу Nord Stream AG пояснює рішення проведенням планово-технічного обслуговування. Подачу газу планують поновити 21 липня.

Тим часом офіційні представники Німеччини неодноразово висловлювати занепокоєння, що постачання газу "Північним потоком" не відновиться і після завершення технічного обслуговування з огляду на війну Росії проти України та санкції, запроваджені проти Москви.

Читайте детальніше: Росія на 10 днів припинила поставки газу "Північним потоком" до Німеччини

++08.05++

Генштаб ЗСУ: Є ознаки підготовки РФ до активізації бойових дій на Краматорському і Бахмутському напрямках

Як повідомляє генеральний штаб Збройних сил України в ранковому зведенні на Facebook,

російські війська обстріляли зі ствольної та реактивної артилерії околиці Дібровного, Мазанівки, Богородичного, Адамівки та Курульки на Слов'янському напрямку . Армія РФ також завдала авіаційного удару неподалік Богородичного. Українські війська відбили напад у напрямку Краснопілля.

. Армія РФ також завдала авіаційного удару неподалік Богородичного. Українські війська відбили напад у напрямку Краснопілля. Армія РФ, імовірно, готується до активізації бойових дій на Краматорському та Бахмутському напрямках . Російські військові обстріляли зі ствольної артилерії райони Сіверська, Закітного, Серебрянки, Григорівки, Білогорівки, Верхньокам’янського та Спірного. З мінометів, ствольної та реактивної артилерії війська РФ здійснили обстріл околиць Берестового, Покровського, Соледара, Зайцевого, Вершини, Новолуганського, Кліщіївки та Нью-Йорка, а також завдали ракетно-авіаційних ударів біля Берестового, Спірного, Стряпівки та Вуглегірської ТЕС.

. Російські військові обстріляли зі ствольної артилерії райони Сіверська, Закітного, Серебрянки, Григорівки, Білогорівки, Верхньокам’янського та Спірного. З мінометів, ствольної та реактивної артилерії війська РФ здійснили обстріл околиць Берестового, Покровського, Соледара, Зайцевого, Вершини, Новолуганського, Кліщіївки та Нью-Йорка, а також завдали ракетно-авіаційних ударів біля Берестового, Спірного, Стряпівки та Вуглегірської ТЕС. На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках зафіксовані обстріли в районах Авдіївки, Карлівки, Мар'їнки, Срібного, Новомихайлівки, Вугледара, Времівки, Білогір'я, Полтавки, Гуляйполя, Гуляйпільського, Малої Токмачки, Новоданилівки, Оріхова та Кам'янського. Війська РФ завдали ракетно-авіаційного удару поблизу Оріхова та авіаційних ударів в районах Володимирівки, Павлівки й Новоандріївки.

зафіксовані обстріли в районах Авдіївки, Карлівки, Мар'їнки, Срібного, Новомихайлівки, Вугледара, Времівки, Білогір'я, Полтавки, Гуляйполя, Гуляйпільського, Малої Токмачки, Новоданилівки, Оріхова та Кам'янського. Війська РФ завдали ракетно-авіаційного удару поблизу Оріхова та авіаційних ударів в районах Володимирівки, Павлівки й Новоандріївки. На Слобожанському напрямку російські війська обстріляли з артилерії, реактивних систем залпового вогню та танків Харків, а також Базаліївку, Петрівку, Руські Тишки, Слатине, Прудянку, Рубіжне і Благодатне.

російські війська обстріляли з артилерії, реактивних систем залпового вогню та танків Харків, а також Базаліївку, Петрівку, Руські Тишки, Слатине, Прудянку, Рубіжне і Благодатне. На Південнобузькому напрямку армія РФ обстріляла зі ствольної артилерії райони поблизу Осокорівки, Добрянки, Ольгиного, Великої Костромки, Білої Криниці, Калинівки, Киселівки, Любомирівки, Кобзарців, Червоної Долини, Широкого, Киселівки, Партизанського, Котляревого, Посад-Покровського та Прибузького.

++07.51++

За день "оперативної паузи в боях" РФ здійснила 34 авіанальоти - Зеленський

Як повідомив президент України Володимир Зеленський у відеозверненні за підсумком 137-го дня війни, країна зазнала 34 нальоти російської авіації за минулу добу. "На тижні, що минає, багато говорили про нібито "оперативну паузу" в діях окупантів на Донбасі та в інших частинах України. 34 нальоти російської авіації за одну минулу добу - це відповідь усім тим, хто придумав цю "паузу", - сказав він.

Зеленський наголосив, що українські правоохоронці разом із партнерами з багатьох держав збирають докази злочинів росіян. "Нацистських убивць знаходять і судять навіть тоді, коли їм уже виповнилося по 90 чи 100 років. Їх ловлять по всьому світу. Звісно, ми не хочемо чекати так довго. Але я наводжу цей приклад, щоб показати, що покарання - невідворотне для кожного російського вбивці", - сказав він.

++07.35++

Російська ракета влучила у багатоповерхівку в Харкові

У ніч на понеділок Харків тричі зазнав ракетного обстрілу. Одна ракета влучила у шестиповерховий житловий будинок в Основ'янському районі. В результаті вибуху повністю зруйнований під'їзд будівлі. З-під завалів врятована 86-річна мешканка однієї з квартир. Жертв чи постраждалих немає, повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

Ще дві ракети влучили у подвір'я неподалік складської будівлі в Основ'янському районі, а також у будівлю школи у Слобідському районі міста.

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