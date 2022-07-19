РФ ударила по центру Краматорська, є жертви

24 лютого Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну.

Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку подій 18 липня.

На цій сторінці (оновлюється) DW стежить за подіями вівторка, 19 липня (час київський).

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Головне управління розвідки міністерства оборони України повідомляє про посилення поліцейського режиму на окупованій російськими військами Херсонщині. За інформацією відомства, жителям Херсонської області погрожують розстрілом на місці за порушення комендантської години. Також серед місцевого населення поширюється інформація, що російські війська дали 72 години охочим виїхати до Криму, оскільки найближчим часом можливість проїзду буде закрито.

Згідно з наказом, виданим призначеним росіянами главою "воєнно-цивільної адміністрації Херсонської області" Володимиром Сальдо, жителям області забороняється перешкоджати роботі окупаційної влади, так званих виборчих комісій, а також дискредитувати органи влади РФ. У Каховському районі посилюється пропускний контроль, а також надано дозвіл на обшуки та затримання, йдеться у повідомленні ГУР міноборони України

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Російські війська знову обстріляли райони приватної житлової забудови у Слов'янську, повідомляє мер міста Вадим Лях. Інформація щодо постраждалих уточнюється

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Українські військові завдали удару в районі Антонівського мосту в окупованому РФ Херсоні, який сполучає місто з лівим берегом Дніпра. Про це повідомляє російське інформагентство РИА-Новости. Внаслідок удару міст було пошкоджено. Загалом українські війська випустили шість ракет, п'ять з яких збила російська ППО, додає агентство.

Радник глави Херсонської ОВА Сергій Хлань підтвердив влучання ракети, утім зазначив, що міст - не основна мета ЗСУ. "Основна ціль влучання в Херсоні - не Антонівський міст. А територія за ним. У районі кафе Наїрі, де орки облаштували собі пункт охорони та поокопувались", - написав він на своїй сторінці у Facebook.

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Влада Миколаївщини пропонує 100 доларів винагородb за інформацію про коригувальників артилерійського вогню росіян. Про це у Telegram пише глава Миколаївської ОВА/ОДА Віталій Кім. Відомості про осіб, яких підозрюють у допомозі військовим РФ, а також детальний опис подій та фактів, що можуть слугувати доказами таких дій, просять надсилати на електронну адресу. Винагороду сплачуватимуть після перевірки та підтвердження наданих даних.

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Єврокомісія не очікує відновлення роботи "Північного потоку"

Європейська комісія виходить з того, що газогін "Північний потік" не відновить роботу після 21 липня - офіційно строку завершення планового технічного обслуговування. "Ми не очікуємо, що він повернеться. Ми працюємо, виходячи з того, що він не повернеться до роботи. І в цьому випадку необхідно вжити певних додаткових заходів", - цитує агенція Bloomberg єврокомісара Йоганнеса Гана. Єврокомісія збирається 20 липня оприлюднити план скоординованого скорочення попиту на газ, щоби пом'якшити наслідки можливого відключення з боку РФ, пише видання.

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РФ ударила по центру Краматорська, є жертви

Війська РФ ударили по центральній частині Краматорська Донецької області. За попередньою інформацією, озвученою головою обласної військової адміністрації Павлом Кириленком, били авіаційними ракетами.

Наразі відомо про щонайменше одного загиблого цивільного. "У житлових поверхівках, які опинилися в епіцентрі удару, зчинилися пожежі. Рятувальники Державної служби з надзвичайних ситуацій, що прибули на місце, ліквідують пожежі та надають допомогу людям. Деталі - згодом", - написав Кириленко у Telegram.

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Україна повернула тіла ще 45 загиблих бійців

Відбувся черговий обмін тілами загиблих військовослужбовців, повідомило у вівторок на своєму сайті українське міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій. "Україна повернула тіла 45 своїх захисників. Операція проводилась за співпраці Уповноваженого зі зниклих безвісти Олега Котенка та силових структур України, відповідно до норм Женевської конвенції", - йдеться у повідомленні.

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Померла Руслана Писанка

На 57-році пішла з життя українська акторка та телеведуча Руслана Писанка, повідомило Державне агентство України з питань кіно. "Після повномасштабного вторгнення Росії артистка виїхала до Німеччини, де лікарі діагностували у неї важку хворобу. Сьогодні вночі її не стало", - йдеться у повідомленні Держкіно у Facebook.

Писанка відома за своїми ролями у фільмах "Кілька любовних історій", "Москаль-чарівник", "Вогнем і мечем", "Чорна рада" та інших. На телебаченні вона запам'яталася після того, як вела прогноз погоди разом із Олексієм Дівєєвим-Церковним.

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Верховна Рада дала згоду на звільнення Венедіктової

Верховна Рада України дала згоду на звільнення президентом України Володимиром Зеленським генеральної прокурорки Ірини Венедіктової. Про це повідомив голова провладної фракції "Слуга народу" Давид Арахамія. В свою чергу народний депутат Ярослав Железняк уточнив, що "за" проголосували 264 депутати, в тому числі 198 з пропрезидентської фракції.

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Нова міністерка соцполітики та інші рішення Ради

Верховна Рада України призначила Оксану Жолнович міністеркою соціальної політики, повідомив народний депутат Ярослав Железняк. Згодом цю інформацію підтвердив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Також парламент створив комісію з питань моніторингу отримання та використання міжнародної матеріально-технічної допомоги під час воєнного стану. Її очолив депутат від фракції "Голос" Рустем Умєров.

Крім того, нардепи проголосували в першому читанні за законопроєкт про особливі гарантії для громадян Польщі, внесений президентом України Володимиром Зеленським. "Тепер вони зможуть перебувати на території України впродовж 18 місяців, користуватися усіма правами й свободами, як і громадяни України. Зокрема: отримання реєстраційного номера облікової картки платника податків; працевлаштування без дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства; соціальний захист у разі втрати працездатності або втрати годувальника; провадження господарської діяльності; здобуття освіти на рівні з громадянами України; соціальні виплати; отримання допомоги з Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю; медичне обслуговування", - розповів Железняк.

Тим часом, за даними нардепа, правоохоронний комітет Ради розглянув подання Зеленського щодо надання згоди на звільнення генеральної прокурорки Ірини Венедіктової. Комітет рекомендував парламенту визначитись шляхом голосування.

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Верховна Рада звільнила Баканова з посади голови СБУ

Баканов і Венедіктова

Верховна Рада України звільнила Івана Баканова з посади голови Служби безпеки України за поданням президента Володимира Зеленського. Про це повідомляє народний депутат Ярослав Железняк у Telegram. За його словами, "за" проголосували 265 нардепів, зокрема, 203 - з провладної фракції "Слуга народу". "Питання призначення нового голови СБУ на сьогоднішнє засідання не виносили", - додав Железняк.

Також Железняк каже, що о 12 годині розпочалось засідання профільного комітету, який має розглянути внесене сьогодні Зеленським подання щодо надання депутатами згоди на звільнення генеральної прокурорки Ірини Венедіктової. За його словами, вона особисто прийшла на засідання комітету.

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Зеленський звільнив заступника голови та кілька регіональних начальників СБУ

Президент України Володимир Зеленський звільнив заступника голови Служби безпеки України Володимира Горбенка. Він також змінив начальників управління СБУ у Дніпропетровській, Закарпатській, Полтавській та Сумській областях, звільнив начальника управління Житомирської області та призначив - Харківської. Відповідні укази, датовані 19 липня, оприлюднені на сайті президента.

++11.40++

Комісія затвердила результати конкурсу на главу САП: переміг Клименко

Конкурсна комісія офіційно затвердила результати конкурсу з обрання керівництва Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП), оголошені ще наприкінці грудня 2021 року. Голосування було одноголосним.

На посаду заступника генерального прокурора, керівника САП згідно з рейтингом відібрана кандидатура Олександра Клименка - детектива Національного антикорупційного бюро. На посаду його заступника - прокурора Офісу генпрокурора Андрія Синюка. На посаду начальника 5-го відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва САП у суді - Сергія Савицького.

Читайте докладніше: Комісія затвердила результати конкурсу на керівника САП: переміг Клименко

++11.26++

Міжнародне рейтингове агентство Fitch понизило довгостроковий рейтинг Білорусі в іноземній валюті з "С" ("дефолт неминучий") до RD ("обмежений дефолт" або дефолт за окремими зобов'язаннями).

Пониження поширюється лише на довгострокові зовнішні боргові зобов'язання країни. Довгостроковий рейтинг Білорусі в місцевій валюті залишається на рівні "СС", йдеться у заяві агентства.

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Виробник Bayraktar: Росії дрони ніколи не продаватимемо

Турецька компанія Baykar Makina ніколи не постачала і не постачатиме свої ударні дрони Bayraktar в Росію, оскільки підтримує суверенітет України та її боротьбу за незалежність.

Про це заявив генеральний директор компанії Халук Байрактар в інтерв'ю американському телеканалу CNN. "Ми їм ніколи нічого не відправляли, нічого не надавали, і ніколи не будемо цього робити. Ми підтримуємо Україну, її суверенітет та її боротьбу за незалежність", - сказав він, відповідаючи на запитання ведучої щодо теоретичної можливості поставки безпілотників РФ.

Читайте докладніше: Виробник Bayraktar: Росії дрони ніколи не продаватимемо

++10.58++

Конкурсна комісія з обрання керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури зібралась на засідання та проводить його в онлайн-режимі. Очікується, що на зустрічі можуть затвердити результати конкурсу. Їх оголосили ще наприкінці грудня 2021 року, але досі офіційно не затвердили. Згідно з ними, переміг детектив Національного антикорупційного бюро Олександр Клименко.

++10.33++

Кількість жертв ракетного удару РФ по центру Вінниці 14 липня збільшилась до 25. "Сьогодні у лікарні померла лікар-невролог Наталя Фальштинська. Коли прилетіла ракета, вона приймала пацієнтів у клініці "Нейромед". Без мами залишились троє дітей", - повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Борзов.

++10.03++

Деякі цифрові документи у застосунку "Дія" матимуть англійську версію, повідомив віцепрем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров. "Сьогодні з командою розглянули конкретні приклади реалізації цього. Ми перекладемо закордонний паспорт, водійські права та техпаспорт. Важливо, що права та техпаспорт отримають міжнародне кодування, яке використовується в ЄС, США та Канаді. Це черговий крок до міжнародної інтеграції "Дії". Вже завершуємо технічні деталі щодо розробки та невдовзі вийдемо з бета-тестом", - написав він у Telegram.

++09.43++

Зеленський просить в Ради згоди на звільнення Венедіктової

Баканов і Венедіктова

Президент України Володимир Зеленський зареєстрував у Верховній Раді проєкт постанови про надання згоди на звільнення генеральної прокурорки Ірини Венедіктової.

Напередодні ввечері він вніс до парламенту проєкт постанови про звільнення голови Служби безпеки України Івана Баканова.

17 липня Зеленський відсторонив Венедіктову та усунув Баканова від виконання обов'язків.

Читайте докладніше: Зеленський вніс у Раду подання на звільнення Венедіктової та Баканова

++09.11++

Війська РФ ударили вночі по Одеські області сімома ракетами типу "Калібр", випущеними з акваторії Чорного моря. Одну з них збила протиповітряна оборона, шість влучили по селу. "Внаслідок влучання сталося руйнування і загоряння трьох приватних будинків і двох надвірних споруд. Пошкодження отримали ще кілька приватних садиб, автівки, школа, будинок культури", - розповів речник обласної військової адміністрації Сергій Братчук. Постраждали шестеро людей, серед яких одна дитина.

++09.01++

Оперативне командування Збройних сил України "Південь" повідомляє, що на світанку ракетно-артилерійські підрозділи нанесли удари по скупченню озброєння, техніки та складу боєприпасів РФ у районі Райського Новокаховської громади, а також по складу боєприпасів в районі Берислава на Херсонщині. "Об'єкти знищено. Втрати уточнюються", - йдеться в дописі ОК у Facebook.

++08.39++

Вночі російська армія обстріляла 40 снарядами реактивної системи залпового вогню "Град" приватний сектор Нікополя на Дніпропетровщині, влучивши в склад пально-мастильних матеріалів приватного підприємства. "Такий само масований обстріл 40 реактивними снарядами "Градів" накрив порт, станцію переливання крові та місцеву поліклініку. Одна цивільна особа отримала поранення", - повідомили в оперативному командуванні (ОК) Збройних сил України (ЗСУ) "Південь".

Також уночі військові РФ нанесли масований ракетний удар 12-ма ракетами С-300 по Миколаєву та передмістю. "Разом з об'єктами приміської інфраструктури, які зазнали руйнувань, обстріляно житлові і промислові райони міста: зафіксовано влучання в автосалон та майданчик з продажу сільгосптехніки", - йдеться у повідомленні. За попередньою інформацією жертв немає.

++08.18++

Генштаб: РФ намагається створити умови для відновлення наступу на Слов'янськ

Як повідомляє генеральний штаб Збройних сил України (ЗСУ) в ранковому зведенні на Facebook:

На Волинському та Поліському напрямках триває ротація підрозділів збройних сил Білорусі, які прикривають ділянки білорусько-українського кордону.

На Сіверському напрямку війська РФ обстріляли з мінометів та артилерії райони населених пунктів Миколаївка Чернігівської області та Заруцьке, Журавка, Білопілля, Іскрисківщина Сумської.

На Харківському напрямку російська армія веде бойові дії для утримання зайнятих рубежів, здійснює обстріли з артилерії неподалік Руських та Черкаських Тишків, Питомника, Борщової, Руської Лозової, Чугуєва. При цьому російська розвідка боєм в районі села Уди провалилася, солдати РФ зазнали втрат і відійшли.

На Слов'янському напрямку Росія намагається створити умови для відновлення наступу в напрямку Слов'янська . Так, після авіаційного удару неподалік Гусарівки, війська РФ спробували піти у наступ на цей населений пункт, але ЗСУ відкинули їх назад.

. Так, після авіаційного удару неподалік Гусарівки, війська РФ спробували піти у наступ на цей населений пункт, але ЗСУ відкинули їх назад. На Краматорському напрямку росіяни здійснювали обстріли зі ствольної та реактивної артилерії, завдали авіаудару поблизу Верхньокам'янського. Російські солдати вели безуспішні штурмові дії поблизу Спірного, після чого відійшли, але намагаються наступати в напрямку Григорівки, де бойові дії тривають.

На Бахмутському напрямку РФ обстріляла райони Бахмута, Новолуганського, Покровського, Вуглегірської ТЕС, Вершини, Веселої Долини, Яковлівки, Берестового та Зайцевого. Були також і авіаудари. Всі спроби штурму у напрямках населених пунктів Семигір’я, Вершина, Покровське та території Вуглегірської ТЕС українські військові успішно відбили.

На Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках активних дій військ РФ не було, крім авіаудару поблизу Кам'янки.

На Південнобузькому напрямку російські солдати здалеку ведуть обстріли з танків, ствольної та реактивної артилерії вздовж лінії зіткнення, продовжують облаштовувати додаткові рубежі оборони.

++07.49++

Олена Зеленська відвідує США на запрошення Джилл Байден

Дружина президента України Олена Зеленська перебуває з візитом у Вашингтоні на запрошення першої леді США Джилл Байден.

Зеленська вже провела зустрічі з державним секретарем США Ентоні Блінкеном і з адміністраторкою Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) Самантою Павер.

Читайте також: Перша леді США приїхала в Ужгород, де зустрілася з Оленою Зеленською

++07.28++

Президент України Володимир Зеленський повідомив у відеозверненні за підсумком 145-го дня війни, що наразі вдалося звільнити від російських окупантів 1028 населених пунктів, водночас 2621 поки лишається під їхнім контролем.

Він закликав українців тримати зв'язок зі знайомими жителями окупованих територій та доносити до них інформацію. "Новинами розійшлася фотографія хлопця з Маріуполя, який вийшов на вулицю міста з українським прапором. Вийшов до залишків будівлі драмтеатру, зруйнованого російськими військами. Це було дуже сміливо. І я хочу подякувати йому за цей вчинок. Цей хлопець - один із багатьох наших людей, які чекають на повернення України і які за жодних обставин не приймуть окупацію. Росія тримає більшість із них в інформаційному вакуумі. Щодня закидає окуповані території новою брехнею про Україну та про наші дії (…) Я прошу вас усіх, хто має для цього контакти й можливості: доносьте на окуповану територію реальну інформацію, підтримуйте наших людей, поширюйте там правду. Наші люди мають чути про Україну від українців", - сказав Зеленський.

Він також заявив, що Збройні сили України змогли завдати військам РФ істотних логістичних втрат. "Російській армії дедалі складніше утримувати позиції на захопленій території. Крок за кроком ми просуваємося, ламаємо постачання для окупантів, виявляємо та знешкоджуємо колаборантів", - сказав він.

Крім того, у зверненні Зеленський повідомив, що в Службі безпеки України відбувається кадрова ревізія, зокрема, вирішується питання щодо звільнення 28 посадовців через незадовільні результати роботи.

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