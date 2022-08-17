РФ ударила по базі відпочинку в Затоці: поранені четверо цивільних

24 лютого Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну.

Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку подій 16 серпня.

На цій сторінці (оновлюється) DW розповідає про події середи, 17 серпня (час київський).

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Мер окупованого РФ Мелітополя Запорізької області Іван Федоров повідомив, що в центрі міста пролунав сильний вибух. "Тут, нагадаю, розміщена одна з комендатур окупантів. Чекаємо на подробиці щодо втрат серед рашистів", - написав він у Telegram.

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Міністр оборони України Олексій Резніков анонсував нову оборонну допомогу від США найближчим часом після телефонної розмови з американським колегою Ллойдом Остіном. Про це він написав у Twitter.

Резніков також запевнив, що Росія не знищила в Україні жодної реактивної системи залпового вогню HIMARS. До того ж, він зауважив, що Україна не має заборони від США чи інших партнерів на ураження військових об'єктів РФ в анексованому Криму, на відміну від об'єктів на території самої Росії. Про це він сказав в інтерв'ю "Голосу Америки".

Говорячи про мобілізацію в Україні, міністр зазначив, що потреби в збільшенні загальної кількості військових зараз немає, а призову підлягають спеціалісти в конкретних сферах, наприклад, оператори безпілотників, артилеристи чи зв'язківці.

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РФ відмовляється забирати турбіну для "Північного потоку"

Турбіна для російського газопроводу "Північний потік" готова до використання та, як і раніше, знаходиться опечатаною в Німеччині. Жодних зрушень у врегулюванні розбіжностей з Росією не видно, повідомив представник компанії-виробника турбіни Siemens Energy.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц біля турбіни

За його словами, Росія продовжує "чіплятися" до документів та висувати безглузді вимоги.

Зокрема, турбіну планують доправити в РФ вантажівкою, тому посилання Росії на низький рівень води, що перешкоджає постачанню обладнання річковим транспортом, не відіграють жодної ролі, зазначив представник.

Читайте детальніше: Росія відмовляється забирати турбіну для "Північного потоку" з Німеччини

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РФ ударила по базі відпочинку в Затоці: поранені четверо цивільних

Одещину війська РФ атакували вночі літаками стратегічної авіації Ту-22 М3 із пуском ракет Х-22, повідомляє оперативне командування "Південь" Збройних сил України. Внаслідок влучання двох ракет сталося руйнування і спалахнули пожежі на одній з прибережних баз відпочинку та в кількох приватних будівлях неподалік. Четверо цивільних отримали поранення, але вони не у важкому стані.

Заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко уточнив, що російська армія вдарила по селищу Затока в Білгород-Дністровському районі. За його даними, зруйновані сім будівель бази відпочинку та пошкоджені 15 будинків дачного типу. Удару завдали з акваторії Чорного моря.

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Головне управління розвідки (ГУР) міністерства оборони України заявляє, що через брак охочих воювати, Росія намагається залучити до своєї армії громадян країн Центральної Азії.

Зокрема, співробітники московських військових комісаріатів і відділів поліції нібито отримали вказівку проводити агітаційні заходи з громадянами Узбекистану, Таджикистану та Киргизстану. "Окрім фінансового стимулу, тим хто погодиться підписати контракт та поїхати в Україну, пропонується отримання російського громадянства", - йдеться у повідомленні.

Одночасно у Чечні триває формування та підготовка чотирьох батальйонів для відправлення на війну в Україні, заявляють в ГУР. "Значну частину "добровольців" у сформованих батальйонах складають викрадені чеченськими силовиками місцеві молоді чоловіки, здебільшого з сільської місцевості. Під загрозою кримінального переслідування за сфабрикованими звинуваченнями або під тортурами, їх змушують підписувати контракти для участі у війні в Україні", - сказано в повідомленні.

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Зеленський: Заборона в'їзду росіян до ЄС - "хороші санкції"

Президент України Володимир Зеленський вважає, що заборона на в'їзд усіх громадян Російської Федерації до країн Європейського Союзу є "хорошими та мирними санкціями", які зможуть прискорити закінчення війни.

Як пояснив він в інтерв'ю The Washington Post, такі санкції не забирають майно чи життя, в той час як РФ забирає чужі території. "Ви кажете всьому світу, що він житиме за вашими правилами. Добре, тоді їдьте туди і живіть там. Просто тільки тоді вони зрозуміють", - сказав Зеленський. На його думку, тільки так можна вплинути на президента РФ Володимира Путіна. "Коли населення РФ буде тиснути на його рішення, тоді будуть результати. І війна закінчиться. Просто закрийте кордони на рік і побачите результат", - наголосив президент України.

Читайте докладніше: Зеленський: Заборона в'їзду росіян до ЄС - "хороші та мирні санкції"

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Військова розвідка Великобританії вважає, що командування РФ буде більше стурбованим погіршенням безпеки в анексованому Криму після вибухів 16 серпня біля Джанкоя та Гвардійського, які "є домом для двох найважливіших російських військових аеродромів" на півострові.

В Джанкої, який є "ключовим автомобільним і залізничним вузлом для забезпечення російських операцій на півдні України", вибухнув склад боєприпасів і, ймовірно, були пошкоджені сусідня залізниця та електропідстанція, а в районі авіабази в Гвардійському здіймався дим. Причина цих інцидентів і масштаби збитків ще не зрозумілі, йдеться у щоденному звіті британської розвідки.

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США виділять 68 мільйонів доларів на транспортування української пшениці

Уряд США виділить Всесвітній продовольчій програмі Організації Об'єднаних Націй 68 мільйонів доларів на підтримку закупівлі, транспортування та зберігання до 150 тисяч тонн української пшениці для вирішення проблеми гострої продовольчої безпеки. Про це повідомляється на сайті Державного департаменту США.

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РФ завдала ракетного удару по Чорноморському національному університету

Російська армія обстріляла вночі Миколаїв ракетами комплексу протиповітряної оборони С-300, повідомляє голова обласної військової адміністрації Віталій Кім. Влучили в Чорноморський національний університет ім. Петра Могили та одне з підприємств міста, пошкодили приватні будинки. Жертв і постраждалих немає.

За даними мера Миколаєва Олександра Сєнкевича, в університет влучили дві ракети. В момент обстрілу в будівлі був лише охоронець, він не постраждав. Уламками та ударною хвилею пошкоджень зазнали будинки напроти закладу.

Читайте детальніше: РФ завдала удару по Чорноморському національному університету

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Ракети, які армія РФ випустила вранці по Харкову, були запущені з російського Бєлгорода, повідомляє голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов. Всього по місту росіяни запустили п'ять ракет. Одна з них вдарила в межах Слобідського району Харкова. Пошкоджені житлові будинки, виникли кілька пожеж у Золочівській громаді.

Напередодні в Золочеві російська армія влучила артилерійським обстрілом по території ліцею, пошкодила футбольний майданчик, зруйнувала один житловий будинок і пошкодила ще два. З вибуховими травмами госпіталізували 22-річного чоловіка, його стан - середній.

++09.09++

Вночі російська армія обстріляла два райони Дніпропетровської області - Нікопольський та Криворізький.

Як повідомляє голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко, Нікопольський район росіяни атакували тричі за ніч вісьмома пострілами зі ствольної артилерії. В місті понівечені шість приватних будинків, автівки та газогін. Люди не постраждали. По Червоногригорівській громаді армія РФ скерувала 40 снарядів з реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) "Град". Пошкоджене місцеве підприємство та лінія електропередач. Снаряди поцілили й у нещодавно відремонтовану Нікопольську трасу - там утворилися вирви. Загиблих і поранених немає.

По Криворізькому району російські солдати стріляли з РСЗВ "Ураган". Під удар потрапила Широківська громада. Постраждалих і руйнувань немає.

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Міністр оборони США Ллойд Остін провів телефонну розмову з українським колегою Олексієм Резніковим. Як повідомили в Пентагоні, співрозмовники обговорили планування наступного засідання контактної групи з оборони України, яку називають "форматом Рамштайн".

++08.21++

Гутерріш і Ердоган приїдуть до Львова 18 серпня

Президент Туреччини Реджеп Ердоган збирається разом із генеральним секретарем Організації Об'єднаних Націй Антоніу Гутеррішем обговорити з українським президентом Володимиром Зеленським на зустрічі у Львові 18 серпня можливі кроки для припинення війни в Україні дипломатичним шляхом. Про це повідомили в канцелярії Ердогана. Сторони в тому числі обговорюватимуть активізацію механізму експорту українського зерна.

Читайте також: Генсек ООН Гутерріш та президент Туреччини Ердоган їдуть в Україну

++07.50++

Українські військові відбили наступ російської армії поблизу низки населених пунктів, але на деяких напрямках тривають бої, повідомляє генеральний штаб Збройних сил України (ЗСУ) в ранковому зведенні.

На Краматорському напрямку російські солдати ходили в наступ біля Спірного, але зазнали втрат та відступили.

На Бахмутському напрямку війська РФ вели наступальні та штурмові дії неподалік Залізного, Шумів і Зайцевого, але успіху не мали і відступили. Водночас в районі Соледара та Бахмутського бойові дії тривають.

На Слов'янському напрямку росіяни намагалися вести наступальний бій в районі Богородичного, але також не мали успіху та відійшли. Поблизу Мазанівки та Новодмитрівки тривають бої.

На Авдіївському напрямку російські військові ведуть штурмові дії в районі Опитного.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках росіяни вели наступальні бої в районі населеного пункту Шевченкове, але отримали відсіч і відійшли. Тривають бойові дії біля Новомихайлівки.

На Харківському напрямку російські війська ведуть наступ неподалік Леб'яжого та Базаліївки. Там бої тривають.

На Херсонщині росіяни завдали авіаційних ударів і вели наступальні бої неподалік Білогірки. "Українські воїни добряче прорідили російських загарбників та змусили ворога тікати. Противник продовжує ведення розвідки безпілотними літальними апаратами", - йдеться у повідомленні.

РФ продовжує обстрілювати з важкого озброєння та авіації населені пункти Чернігівщини, Сумщини, Харківщини, Донеччини, Запоріжчини, Херсонщини та Миколаївщини. З території Білорусі обстріляли з авіації інфраструктурні об'єкти Житомирської області.

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РФ атакувала вночі Миколаїв та Одещину

О другій ночі мер Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив про потужні вибухи, які чути в різних районах міста. Згодом він повідомив про влучання у цивільні об'єкти та пошкодження житлових будинків. Деталі мер пообіцяв згодом.

У свою чергу речник голови Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук о п'ятій ранку повідомив про ракетну атаку РФ. За його словами, дві ракети спричинили руйнування та пожежу на одній з баз відпочинку і в декількох приватних будівлях неподалік. Троє громадян отримали поранення.