РФ ударила по військовому аеродрому біля Кропивницького, є загиблі

24 лютого Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну.

Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку подій 22 липня.

На цій сторінці (оновлюється) DW розповідає про події суботи, 23 липня (час київський).

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Останні дві доби ведуться запеклі бої на Херсонщині, оскільки українські війська продовжують наступ. Росія намагається уповільнити атаку, застосовуючи артилерію вздовж річки Інгулець. Про це повідомляє військова розвідка Великобританії у щоденному звіті.

В ньому зазначається, що шляхи постачання військ РФ на захід від Дніпра наражаються на все більшу небезпеку. Зокрема, згадується український удар по Антонівському мосту. Водночас у розвідці кажуть, що росіяни вже провели тимчасовий ремонт.

Аналітики вважають, що спроби побудувати переправу через Дніпро будуть дуже ризикованими для РФ. Якщо ж форсування Дніпра буде неможливим, а російські війська – відрізаними в окупованому Херсоні, то це стане серйозною військовою та політичною невдачею для Росії, йдеться у повідомленні.

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Бербок не виключає провалу кругових поставок танків Україні

Німеччина не відкидає провалу кругових поставок танків Україні, про які домовилися з Польщею, та хоче зайнятися пошуками альтернатив, заявила міністерка закордонних справ ФРН Анналена Бербок (Annalena Baerbock).

Вона зазначила, що обмін ініціювали, "оскільки на той час він здавався найкращим і найоперативнішим засобом", але тепер німецькому уряду доводиться розбиратися, чому він "очевидно, не відбувається". При цьому звинувачення польським урядом у порушенні обіцянок Бербок відкинула. "Із самого початку було ясно, що ми не зможемо замінити всі танки за одну ніч", - наголосила вона. За її словами, Німеччина не може поставити нові бронетранспортери, яких Бундесвер не має, але може доставити негайно інші види техніки.

Читайте докладніше: Бербок не виключає провалу кругових постачань танків Україні

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Кількість загиблих внаслідок вранішнього удару РФ по Кіровоградській області збільшилась до трьох. Як повідомив голова обласної військової адміністрації (ОВА) Андрій Райкович в ефірі національного телемарафону, загинув один військовий та двоє охоронців трансформаторної підстанції. Постраждали ще дев’ятеро військових.

Голова Запорізької ОВА Олександр Старух також повідомив, що поблизу Запоріжжя війська РФ нанесли вранці ракетний удар, але постраждалих немає.

Голова Донецької ОВА Павло Кириленко повідомив про удар російської армії зранку по об'єкту транспортної інфраструктури в Костянтинівці.- Подробиць він не розповів.

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Американський музичний гурт Imagine Dragons став 22 липня амбасадором фандрейзингової платформи UNITED24, яка збирає пожертви на допомогу Україні.

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На окупованій Херсонщині заблокували доступ до пошуковика Google, відеохостинга YouTube та месенджера Viber, повідомляють російські ЗМІ з посиланням на окупаційну адміністрацію.

Напередодні Google заблокували в псевдоутвореннях "ЛДНР".

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Повідомлення про нібито знищення російськими військами в Україні чотирьох американських реактивних систем залпового вогню HIMARS не відповідають дійсності, пише СNN із посиланням на представника Пентагону.

За його словами, США бачать ознаки того, що армія РФ "намагається скоригувати вплив артилерійських ракетних систем високої мобільності на них", але їхні зусилля не здаються Вашингтону надто ефективними.

Читайте також: США дають Україні ще чотири HIMARS і 600 дронів Phoenix Ghost

++09.33++

РФ ударила по аеродрому біля Кропивницького, є загиблі

Зранку Росія випустила 13 ракет по Кіровоградській області: вісім типу "Калібр" морського базування та п'ять Х-22 з літака ТУ-22М3. Як повідомляє голова обласної військової адміністрації Андрій Райкович, поцілили в інфраструктурні об'єкти за межами обласного центру: у військовий аеродром "Канатове" та в один з об'єктів "Укрзалізниці". Внаслідок ударів є загиблі та поранені. На місці працюють рятувальні та піротехнічні підрозділи. Без світла в Кропивницькому залишилась частина одного з мікрорайонів.

++09.16++

Голова Харківської обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Синєгубов уточнив, що війська РФ обстріляли вранці Основ'янський район Харкова з реактивних систем залпового вогню. Пошкоджені житловий будинок та офісні приміщення. Є один постраждалий, але його стан легкий.



Тим часом голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що зранку російська армія завдала удару по Миколаєву шістьма ракетами С-300. Влучання були по околицях міста. Попередньо без жертв та постраждалих.

++08.52++

Війська РФ мінують береги річки Інгулець, що може свідчити про підготовку до контрнаступу українських сил в районі Снігурівки - Зеленодольська на півдні України. Про це у своєму щоденному звіті пише американський Інститут вивчення війни (ISW).

++08.28++

Литва відновила залізничний транзит до Калінінграда

Литовська залізниця відновила з 22 липня транзит до Калініградської області РФ товарів, внесених до санкційного списку Європейського Союзу.

"Ми отримали роз'яснення", - пояснив в ефірі литовського національного радіо та телебачення LRT представник залізниці Мантас Дубаускас.

Європейська комісія надала їх 20 липня: транзит санкційних товарів залізницею дозволяється, тоді як автомобільні перевезення залишаються під забороною.

Читайте докладніше: Литва відновила залізничний транзит підсанкційних товарів до Калінінграда

++08.01++

Мер Харкова Ігор Терехов підтвердив удар армії РФ по місту. "Кілька сильних прильотів в районі центра", - написав він у Telegram. На місці працюють рятувальники. Відомо про одного постраждалого.

++07.49++

Як повідомляє генеральний штаб Збройних сил України у щоденному оперативному зведенні:

Армія РФ знову вела штурмові дії в напрямках Покровського та території Вуглегірської ТЕС і знову зазнала втрат та відійшла .

. На Слобожанському напрямку основні зусилля російські війська зосереджують на недопущенні просування української армії у бік державного кордону України на півночі та північному сході Харківської області.

На Краматорському напрямку солдати РФ вели обстріли з танків, ствольної та реактивної артилерії поблизу Верхньокам'янського, Стародубівки, Пискунівки, Сіверська, Білогорівки, Григорівки, Спірного та Виїмки. Штурмові дії у напрямку Верхньокам'янського та Сіверська українські військові успішно відбили .

. На Бахмутському напрямку російські війська обстріляли з артилерії райони Яковлівки, Соледара, Бахмута, Покровського, Бахмутського та Новолуганського. Біля останнього також завдали авіаційних ударів.

Попри те, що російська армія не вела активних дій на Харківському та Слов'янському напрямках, вона здійснювала обстріли населених пунктів: Харків, Золочів, Питомник, Борщова, Лісне, Руські та Черкаські Тишки, Мосьпанове, Грушувахи, Долини, Краснопілля, Дібровного, Мазанівки, Протопопівки, Чепіля, Великої Комишувахи, Норцівки, Богородичного, Вірнопілля та Карнаухівки.

++07.23++

Великобританія розширить навчання українських військових - Джонсон

Великобританія працює над розширенням навчання українських військових, у тому числі шляхом залучення міжнародних партнерів. Про це, як повідомляє сайт британського уряду, прем'єр-міністр Сполученого Королівства Борис Джонсон сказав президентові України Володимиру Зеленському під час телефонної розмови 22 липня. Вони також обговорили питання поводження з ув'язненими, в тому числі британцями, на окупованих територіях України. "Прем'єр-міністр подякував президенту Зеленському за зусилля, які його уряд докладає для забезпечення свободи затриманих", - ідеться у повідомленні.

Джонсон запевнив Зеленського, що підтримка України не похитнеться, хто би не став наступним прем'єр-міністром Великобританії. Крім того, в ході розмови йшлося про дискусії щодо проведення пісенного конкурсу "Євробачення" наступного року. "Прем'єр-міністр підкреслив, що де би не проводилося "Євробачення", це має бути подія, яка прославляє та вшановує країну та народ України", - сказано в повідомленні.

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