РФ ударила трьома ракетами по Чернігову: є загиблі

Росія завдала трьох ракетних ударів майже по центру Чернігова. Є загиблі цивільні та багато поранених, повідомив голова ОВА В'ячеслав Чаус.

Війська РФ зранку в середу, 17 квітня, завдали трьох ракетних ударів по Чернігову, внаслідок чого є загиблі та поранені цивільні.

"Недобрий ранок на Чернігівщині! Ворог завдав трьох ракетних ударів майже по центру міста. Є загиблі цивільні, є багато поранених. Зараз працюють рятувальники, працюють наші медики, надають всю необхідну допомогу. Створений штаб, буде надаватися вся необхідна допомога", - повідомив голова обласної військової адміністрації (ОВА) В'ячеслав Чаус.

Подробиці він пообіцяв оприлюднити згодом.

Кількість жертв російського удару в Чернігові зростає

Спершу в.о. мера Чернігова Олександр Ломако повідомив, що підтверджена інформація про п'ятьох загиблих. Станом на 10:40 відомо вже вісьмох загиблих і 18 постраждалих. Пошуково-рятувальна операція триває.

Він також наголосив, що Чернігівський обласний центр крові дуже потребує допомоги донорів, особливо з негативним резусом.

Як повідомлялося, в ніч на середу на військовому аеродромі в Джанкої на півночі анексованого Росією Криму після вибухів розпочалась пожежа на військовому аеродромі.

На аеродромі в Джанкої дислокується 39-й вертолітний полк 27-ї змішаної авіаційної дивізії 4-го командування військово-повітряних сил і протиповітряної оборони Південного військового округу РФ, зокрема три авіаційні ескадрильї.