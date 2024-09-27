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РФ ударила ракетою по управлінню поліції в Кривому Розі

Дмитро Шварц
27 вересня 2024 р.

Удару Росія завдала ймовірно балістичною ракетою. Є поранені. Під завалами шукають людей.

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Ракетний удар по Кривому Рогу Дніпропетровської області, 27 серпня 2024 року
Наслідки одного з російських ракетних ударів по Кривому Рогу (архівне фото)Фото: Stringer/REUTERS

Російські війська завдали вранці п'ятниці, 27 вересня, ракетного удару по районному управлінню Національної поліції в Кривому Розі Дніпропетровської області.

Внаслідок влучання є постраждалі.

Троє поранених, під завалами можуть бути люди

"Вже госпіталізований 45-річний чоловік. Його стан - середньої тяжкості. Потрощена адміністративна будівля, пошкоджені приватні будинки. На місці працюють екстрені служби. Шукають під завалами людей", - повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

Згодом Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомила, що станом на 10:20 кількість постраждалих зросла до трьох. "Під завалами ймовірно перебувають люди. Тривають аварійно-рятувальні роботи", - додали в ДСНС.

Перед ударом Повітряні сили Збройних сил України (ЗСУ) повідомляли про загрозу застосування балістичного озброєння.

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