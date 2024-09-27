РФ ударила ракетою по управлінню поліції в Кривому Розі

РФ ударила ракетою по управлінню поліції в Кривому Розі27 вересня 2024 р.
Російські війська завдали вранці п'ятниці, 27 вересня, ракетного удару по районному управлінню Національної поліції в Кривому Розі Дніпропетровської області.
Внаслідок влучання є постраждалі.
Троє поранених, під завалами можуть бути люди
"Вже госпіталізований 45-річний чоловік. Його стан - середньої тяжкості. Потрощена адміністративна будівля, пошкоджені приватні будинки. На місці працюють екстрені служби. Шукають під завалами людей", - повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.
Згодом Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомила, що станом на 10:20 кількість постраждалих зросла до трьох. "Під завалами ймовірно перебувають люди. Тривають аварійно-рятувальні роботи", - додали в ДСНС.
Перед ударом Повітряні сили Збройних сил України (ЗСУ) повідомляли про загрозу застосування балістичного озброєння.