РФ ударила ракетами по Запоріжжю: є постраждалі

222-й день війни, яку Росія розв'язала проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній, промисловій та військовій інфраструктурі. DW розповідає про події понеділка, 3 жовтня.

24 лютого Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну.

Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку подій 2 жовтня.

На цій сторінці (оновлюється) DW розповідає про події понеділка, 3 жовтня (час київський).

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Поразка Росії в Харківській області та Лимані в поєднанні з неспроможністю Кремля ефективно провести мобілізацію докорінно змінюють російський інформаційний простір, ідеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW). "Російський інформаційний простір суттєво відхилився від наративів Кремля та міністерства оборони Росії про те, що ситуація загалом під контролем", - пишуть аналітики. Зокрема російські прокремлівські ЗМІ, військові блогери та гості ефірів скаржаться на відсутність прозорих даних щодо перебігу війни, якість військового командування, низьку якість російських резервів.

До критики військового командування доєдналися навіть глава Чеченської республіки РФ Рамзан Кадиров і засновник приватної військової компанії "Вагнер" Євген Пригожин. "Ток-шоу на федеральних каналах негайно підхопили заяви Кадирова-Пригожина, що спонукало коментаторів у прямому ефірі посилити критику вищого військового командування", - зауважують в ISW. Представники інституту вважають, що заява Кадирова та Пригожина публічно підірвала лідерство президента РФ Володмира Путіна, хоча, можливо, і ненавмисно. На дкумку експертів, у подальшому президенту Росії доведеться ухвалювати рішення стосовно висвітлення перебігу війни і, можливо, обмежувати свободу висловлювань та критики для військових блогерів і інших осіб.

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++09.19++

Вранці російські солдати нанесли ракетний удар по Дніпровському району. "На місці прильоту працюють усі служби. Інформація про загиблих та поранених уточнюється", - написав голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у Telegram.

Вночі армія РФ обстрілювала з реактивних систем залпового вогню "Град" і з важкої артилерії Нікопольський та Криворізький райони. У Нікополі понівечені з десяток багатоповерхових і приватних будинків та лінії електропередач. У Мирівській громаді майже тисяча родин залишилися без світла.

++08.51++

Половину мобілізованих в Хабаровському краї Росії повернули додому, а військового комісара регіону Юрія Лайка відсторонили від посади. "За 10 днів у нас повістки отримали декілька тисяч наших земляків. З них близько половини ми повернули додому , як таких, що не відповідають критеріям відбору для вступу на військову службу за контрактом", - повідомив місцевий губернатор Михайло Дегтярьов під час наради, запис якої він оприлюднив у себе в Telegram. Водночас він заявив, що це не вплине на план мобілізації, визначений президентом РФ Володимиром Путіним.

++08.22++

Внаслідок ракетного обстрілу Запоріжжя госпіталізована одна людина. Руйнувань зазнав реабілітаційний центр, де навчались діти з особливими потребами, повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Старух. За його словами, всього вранці російська армія випустила близько десяти ракет С300 по Запоріжжю та двох селах Запорізького району.

++07.50++

Від російських обстрілів минулої доби постраждали більше 35 населених пунктів в Україні, зокрема, Слов'янськ, Краматорськ, Бахмут, Кривий Ріг, Запоріжжя та Миколаїв. Російські підрозділи завдали 11 ракетних і 10 авіаційних ударів, здійснили понад 65 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, також вели вогонь з танків та артилерії різних типів, повідомляє генеральний штаб Збройних сил України (ЗСУ) в ранковому зведенні.

ЗСУ відбили атаки росіян в районах населених пунктів Зайцеве, Бахмутське, Бахмут, Одрадівка, Виїмка, Спірне, Невельське та Первомайське. Українська авіація вразила російський пункт управління, п'ять місць зосередження озброєння та військової техніки, а також зенітний ракетний комплекс. Підрозділи протиповітряної оборони збили один гелікоптер Ка-52, один штурмовик Су-25 і вісім дронів. Ракетні війська та артилерія вразили два командних пункти, 14 районів зосередження сил і техніки, три склади з боєприпасами та паливо-мастильними матеріалами, а також вісім інших важливих російських об'єктів.

++07.29++

Вночі російська армія здійснила ракетний обстріл Запоріжжя, повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Старух.

Руйнувань зазнала інфраструктура міста, є постраждалі, додав секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв.