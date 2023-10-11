Ракетний удар по гімназії в Нікополі: загинули чотири людини

Російські війська завдали в середу, 11 жовтня, ракетного удару по будівлі гімназії в Нікополі Дніпропетровської області, вбивши чотирьох людей та поранивши двох. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

Після того як рятувальники завершили розбір завалів міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко уточнив, що загинули 72-річний чоловік та три жінки віком 69, 67 і 60 років.

Постраждали 24-річний та 71-річний чоловіки. Їм надають медичну допомогу.

Будівля гімназії зазнала серйозних руйнувань. Пошкоджені також пів сотні приватних будинків, магазин, автомобілі, 18 господарських споруд, інфраструктурний об'єкт, 17 сонячних панелей, лінії електропередач.

Лисак зазначив, що росіяни також били по Нікополю дронами-камікадзе та важкою артилерією. Нікопольський район вони атакували в середу вісім разів. Крім того, з артилерії обстрілювали Покровську та Марганецьку громади. Там жертв і постраждалих немає.