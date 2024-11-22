  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Операція ЗСУ в Курській областіРозвал коаліції в НімеччиніВибори в США 2024
КонфліктиУкраїна

РФ ударила по житловому району в Сумах: є загиблі, поранені

Ольга Журавльова
22 листопада 2024 р.

Росія атакувала Суми "шахедами". Відомо про щонайменше дві жертви, понад десяток поcтраждалих. Тривають рятувальні роботи.

https://p.dw.com/p/4nIYU
Гасіння пожежі в Сумах, 17 листопада
ДСНС у Сумах (символічне архівне фото)Фото: STATE EMERGENCY SERVICE OF UKRAINE/REUTERS

Внаслідок російської атаки по житловому мікрорайону в  Сумах у п'ятницю, 22 жовтня, загинули двоє людей, 12 отримали поранення.

За даними обласної військової адміністрації, місто атакували дронами типу Shahed. Тривають аварійно-рятувальні роботи.

В ОВА також оприлюднили фото руйнувань, на яких видно понівечені будинки та спалені автомобілі. 

Нагадаємо, внаслідок російського ракетного удару по дев'ятиповерхівці в Сумах 17 листопада загинули 12 людей. 18 листопада жертвами російської атаки в ГлуховіСумської області стали 12 людей.

Читайте також: "Там усе розбито": життя на Сумщині поруч з російським кордоном

Пропустити розділ Більше за темою

Більше за темою

external

"КАБи розбили пів села": як живе Сумщина після Курської операції (08.11.2024)

"КАБи розбили пів села": як живе Сумщина після Курської операції (08.11.2024)

Після деокупації півночі України на Сумщині було відносно спокійно. На початку 2024 року обстріли прикордонних громад посилилися, а від серпня, з початком Курської операції ЗСУ Росія почала ще більш активно застосовувати КАБи й ударні дрони, зокрема по обласному центру. Як змінилося життя на північному кордоні - у репортажі DW.
Конфлікти8 листопада 2024 р.13:59 хв.