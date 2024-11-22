РФ ударила по житловому району в Сумах: є загиблі, поранені

Росія атакувала Суми "шахедами". Відомо про щонайменше дві жертви, понад десяток поcтраждалих. Тривають рятувальні роботи.

Внаслідок російської атаки по житловому мікрорайону в Сумах у п'ятницю, 22 жовтня, загинули двоє людей, 12 отримали поранення.

За даними обласної військової адміністрації, місто атакували дронами типу Shahed. Тривають аварійно-рятувальні роботи.

В ОВА також оприлюднили фото руйнувань, на яких видно понівечені будинки та спалені автомобілі.

Нагадаємо, внаслідок російського ракетного удару по дев'ятиповерхівці в Сумах 17 листопада загинули 12 людей. 18 листопада жертвами російської атаки в ГлуховіСумської області стали 12 людей.

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