РФ ударила по Первомайському: понад 40 постраждалих
Росія атакувала у вівторок, 4 липня, житловий квартал міста Первомайський на Харківщині, внаслідок чого постраждали десятки людей.
"Близько 13:35 пролунав вибух. За попередньою інформацією, обстріл було здійснено фугасним снарядом", - повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов. Натомість у Національній поліції України кажуть, що удар, імовірно, був здійснений ракетою "Іскандер".
Станом на 15:00 було відомо про 31 постраждалу людину, зокрема дев'ятеро дітей. Серед них 10-місячне немовля та однорічна дитина.
Станом на 18:00 кількість постраждалих зросла до 43. П'ятьом особам надали допомогу на місці. Стан інших - середній та легкий. Серед травмованих 12 дітей.
У місті пошкоджені скління восьми багатоповерхових будинків. Окрім того, горіли чотири автомобілі.
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