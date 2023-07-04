РФ ударила по Первомайському: понад 40 постраждалих

Російські війська атакували житловий квартал міста Первомайський на Харківщині, внаслідок чого постраждали понад 40 людей, в тому числі діти.

2 год. тому 2 год. тому

2 год. тому 2 год. тому

Росія атакувала у вівторок, 4 липня, житловий квартал міста Первомайський на Харківщині, внаслідок чого постраждали десятки людей.

"Близько 13:35 пролунав вибух. За попередньою інформацією, обстріл було здійснено фугасним снарядом", - повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов. Натомість у Національній поліції України кажуть, що удар, імовірно, був здійснений ракетою "Іскандер".

Станом на 15:00 було відомо про 31 постраждалу людину, зокрема дев'ятеро дітей. Серед них 10-місячне немовля та однорічна дитина.

Станом на 18:00 кількість постраждалих зросла до 43. П'ятьом особам надали допомогу на місці. Стан інших - середній та легкий. Серед травмованих 12 дітей.

У місті пошкоджені скління восьми багатоповерхових будинків. Окрім того, горіли чотири автомобілі.

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