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РФ ударила по Первомайському: понад 30 постраждалих

Анастасія Шепелева
8 хв. тому

Російські війська атакували житловий квартал міста Первомайський на Харківщині фугасними снарядами, внаслідок чого постраждали понад 30 людей, в тому числі діти.

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Ілюстративне фото рятувальних робіт
Ілюстративне фото рятувальних робітФото: Anatolii Stepanov/AFP/Getty Images

Росія атакувала у вівторок, 4 липня, житловий квартал міста Первомайський на Харківщині, внаслідок чого постраждали десятки людей. 

"Близько 13:35 пролунав вибух. За попередньою інформацією, обстріл було здійснено фугасним снарядом", - повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Станом на 15:00 відомо про 31 постраждалу людину, зокрема дев'ятеро дітей. "Серед них 10-місячне немовля та однорічна дитина", - повідомив Синєгубов.

У місті пошкоджені скління восьми багатоповерхових будинків. Окрім того, горіли чотири автомобілі.

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Ілюстративне фото рятувальних робіт

РФ ударила по Первомайському: понад 30 постраждалих

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