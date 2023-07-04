РФ ударила по Первомайському: понад 30 постраждалих

Російські війська атакували житловий квартал міста Первомайський на Харківщині фугасними снарядами, внаслідок чого постраждали понад 30 людей, в тому числі діти.

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Росія атакувала у вівторок, 4 липня, житловий квартал міста Первомайський на Харківщині, внаслідок чого постраждали десятки людей.

"Близько 13:35 пролунав вибух. За попередньою інформацією, обстріл було здійснено фугасним снарядом", - повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Станом на 15:00 відомо про 31 постраждалу людину, зокрема дев'ятеро дітей. "Серед них 10-місячне немовля та однорічна дитина", - повідомив Синєгубов.

У місті пошкоджені скління восьми багатоповерхових будинків. Окрім того, горіли чотири автомобілі.

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