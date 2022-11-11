261-й день війни, яку Росія розв'язала проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній, промисловій та військовій інфраструктурі. DW розповідає про події п'ятниці, 11 листопада.

24 лютого Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну. Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку подій 10 листопада.

На цій сторінці DW розповідає про події п'ятниці, 11 листопада (час київський).

++08:15++

РФ ударила по п'ятиповерхівці в Миколаєві: є загиблі

Вночі Росія завдала ракетного удару по житловому кварталу Миколаєва. Одна з ракет влучила у п'ятиповерхівку. Зруйновано від п'ятого до першого поверхів. Відомо про двох загиблих і двох поранених. Рятувальники продовжують пошуки.

Президент України Володимир Зеленський назвав це "цинічною відповіддю держави-терориста на наші успіхи на фронті". "Росія не полишає своєї мерзенної тактики. А ми не полишаємо нашої боротьби. Окупанти відповідатимуть за кожен злочин проти України та українців", - написав він у соціальних мережах.

++07:54++

Збройні сили України звільнили вчора від окупантів 12 населених пунктів Херсонської області, повідомляє генеральний штаб ЗСУ у ранковому зведенні. Під контроль українських сил перейшли Дудчани, П’ятихатки, Борозенське, Садок, Безводне, Іщенка, Костромка, Краснолюбецьк, Калинівське, Бобровий Кут, Безіменне і Благодатне. Наступ на цьому напрямку триває.

Як кажуть в генштабі, російські військові під час відступу грабують населені пункти, намагаються максимально пошкодити лінії електропередач та інші елементи транспортної й критичної інфраструктури Херсонщини.

Крім того, за даними генштабу, росіяни продовжують примусове виселення місцевих жителів з окремих населених пунктів на окупованих ними територіях області. "У селищі Зеленівка противник заборонив жителям будь-які переміщення по населеному пункту та здійснює дообладнання системи оборонних рубежів. У Тягинці та Козацькому окупанти замінували дороги та елементи інфраструктури, є факти підривів цивільного населення", - йдеться у зведенні.

++07:45++

Російська армія завдала одного ракетного і 17 авіаційних ударів та обстріляла територію України з реактивних систем залпового вогню майже 100 разів 9 листопада. Про це повідомляє генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні.

ЗСУ за добу відбили атаки військ РФ у районах чотирьох населених пунктів Луганщини та 10 Донеччини. Українські військові також знищили російський гелікоптер Ка-52, вразили п'ять засобів протиповітряної оборони РФ і три позиції зенітних ракетних комплексів.

++07:20++

Росія вдарила по об'єкту критичної інфраструктури Вінничини

Вночі Росія вдарила по об'єкту критичної інфрастуктури Вінницької області. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Борзов. За попередньою інформацією, жертв немає.