РФ ударила по п'ятиповерхівці в Лимані і вокзалу в Черкасах

Російська армія вдарила по цивільній інфраструктурі Черкас дронами. Через удари по Донеччині є загиблі та поранені.

Війська РФ поцілили в п'ятиповерхівку в місті Лиман Краматорського району Донецької області, внаслідок чого поранена людина, повідомила Державна служба України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) у середу, 23 жовтня.

Внаслідок нічного авіаційного удару по Краматорському району в селі Олександро-Калинове надзвичайники врятували з-під завалів приватного будинку поранену людину та деблокували тіла двох загиблих.

Крім того, в Краматорському районі російська армія обстріляла житловий сектор села Яцьківка, внаслідок чого загорівся приватний двоповерховий житловий будинок, але ніхто не постраждав.

Начальник Донецької обласної військової адміністрації (ОВА) Вадим Філашкін повідомив, що минулої доби окупанти обстріляли населені пункти Донеччини 24 рази.

У Краматорському районі, крім Лиману та Олександро-Калинового, поранена людина та пошкоджений будинок у Плещіївці, тоді як у Слов'янську пошкоджені школа, два підприємства та три будинки, в Дружківці - дитячий садок і чотири будинки, у Стінках Костянтинівської громади - вісім будинків.

У Покровському районі внаслідок обстрілів загинула людина, троє були поранені, пошкоджені сім будинків у Мирнограді, тоді як у Курахівській громаді пошкоджені 12 будинків у Дальньому та багатоповерхівка в Гірнику.

У Бахмутського районі загинула людина та пошкоджений будинок у Різниківці Сіверської громади, тоді як в Сіверську пошкоджені три будинки, а в Часовоярській громаді - три багатоповерхівки та п'ять приватних будинків.

У Черкасах після атаки дронів пошкоджений автовокзал

Своєю чергою начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець повідомив, що область вночі атакували російські дрони. За його словами, в Черкаському районі росіяни цілили по об'єктах інфраструктури.

Внаслідок атаки пошкоджена будівля цивільного автовокзалу в Черкасах, адміністративна будівля приватного підприємства та автівки.

У Золотоніському районі уламки російського дрона понівечили дах приватного домоволодіння, а в Уманському районі знищили приватний гараж і декілька авто.

Минулось без потерпілих.

Як повідомлялося, вночі війська РФ атакували Україну 81 ударним дроном типу Shahed і безпілотниками невстановленого типу, а також ударили авіаційною ракетою Х-31П по Одеській області.