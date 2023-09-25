РФ ударила по Миколаєву: є "приліт"

Повітряні сили ЗСУ попереджували про ракетну небезпеку в Миколаївській області. Також вони повідомили про запуск Росією дронів з Криму по Україні. В Криму також повітряна тривога.

Війська РФ ударили ввечері в понеділок, 25 вересня, по Миколаєву.

"Приліт нам зрозуміло куди. Прошу нікого нічого не викладати в інтернет", - написав мер міста Олександр Сєнкевич у Telegram о дев'ятій вечора. Подробиць щодо влучання наразі немає.

Повітряні сили Збройних сил України (ЗСУ) в цей же час попередили про ракетну небезпеку в Миколаївській області.

Також вони повідомили про запуск Росією дронів з анексованого Криму: "Орієнтовний час входження в підконтрольний повітряний простір України - близько 22:00".

Паралельно повітряна тривога лунає в Криму.

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