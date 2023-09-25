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РФ ударила по Миколаєву: є "приліт"
25 вересня 2023 р.
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Війська РФ ударили ввечері в понеділок, 25 вересня, по Миколаєву.
"Приліт нам зрозуміло куди. Прошу нікого нічого не викладати в інтернет", - написав мер міста Олександр Сєнкевич у Telegram о дев'ятій вечора. Подробиць щодо влучання наразі немає.
Повітряні сили Збройних сил України (ЗСУ) в цей же час попередили про ракетну небезпеку в Миколаївській області.
Також вони повідомили про запуск Росією дронів з анексованого Криму: "Орієнтовний час входження в підконтрольний повітряний простір України - близько 22:00".
Паралельно повітряна тривога лунає в Криму.
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