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КонфліктиУкраїна

РФ ударила по Миколаєву: є "приліт"

Євгенія Наконечна
25 вересня 2023 р.

Повітряні сили ЗСУ попереджували про ракетну небезпеку в Миколаївській області. Також вони повідомили про запуск Росією дронів з Криму по Україні. В Криму також повітряна тривога.

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Ракетний слід у небі України
Ракетний слід у небі України (символічне фото з архіву)Фото: Gleb Garanich/REUTERS

Війська РФ ударили ввечері в понеділок, 25 вересня, по Миколаєву.

"Приліт нам зрозуміло куди. Прошу нікого нічого не викладати в інтернет", - написав мер міста Олександр Сєнкевич у Telegram о дев'ятій вечора. Подробиць щодо влучання наразі немає.

Повітряні сили Збройних сил України (ЗСУ) в цей же час попередили про ракетну небезпеку в Миколаївській області.

Також вони повідомили про запуск Росією дронів з анексованого Криму: "Орієнтовний час входження в підконтрольний повітряний простір України - близько 22:00".

Паралельно повітряна тривога лунає в Криму.

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Ракетний слід у небі України

РФ ударила по Миколаєву: є "приліт"

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