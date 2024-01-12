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РФ ударила по Херсону: двоє людей загинули на вулиці

Анастасія Шепелева
12 січня 2024 р.

Російські війська обстріляли з артилерії Корабельний район Херсона. На вулиці на місці прильоту снаряда загинула жінка. Ще одна людина згоріла в своєму авто через влучання боєприпасу.

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Рятувальники на місці атаки РФ по Херсону 27 грудня 2023 року
Рятувальники на місці російського удару по Херсону 27 грудняФото: Oleksandr Ratushniak/REUTERS

Війська РФ атакували в п'ятницю, 12 січня, з артилерії Херсон, внаслідок чого загинули двоє людей.

"На місці прильоту загинула жінка. Також в автівці виявили обгоріле тіло. Особа людини встановлюється", - повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Як уточнив начальник міської військової адміністрації Роман Мрочко, удар РФ з окупованого лівобережжя Херсонщини прийшовся по Корабельному району міста. Загиблій жінці, яка в момент обстрілу перебувала на вулиці, було 80 років.

У Державній службі з надзвичайних ситуацій зазначили, що автомобіль загорівся через влучання снаряда. Хоча рятувальники швидко загасили пожежу, в машині виявили тіло.

Прокурора відкрила кримінальне провадження за фактом порушення законів і звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством. "Прокурори спільно з іншими правоохоронцями вживають всіх можливих і належних заходів для документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил РФ", - наголошується в повідомленні. 

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